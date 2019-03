Ecco le migliori piastre per capelli economiche, dove comprarle e quanto costano

Volete comprare una piastra per capelli e non sapete quale scegliere? Ecco alcune delle migliori piastre in commercio

Come scegliere la piastra per i capelli

La piastra è un accessorio per capelli e hair style fondamentale e si usa sia per lisciare i capelli sia per creare boccoli o morbide onde. Ormai se ne fa un uso così vasto che scegliere una piastra di qualità è fondamentale.

Una piastra di qualità deve avere queste caratteristiche:

il pulsante per regolare il calore

deve essere in ceramica o, ancora meglio, in tormalina che scorrono meglio sui capelli e riescono a distribuire il calore in maniera uniforme.

Anche le dimensioni della piastra non sono da trascurare: per questo però tutti dipende dal tipo di capelli che hai . Ecco come ti devi regolare:

Piastra medio stretta per i capelli scalati, i capelli corti o il ciuffo laterale

Piastra più larga se hai i capelli lunghi e pari

Le migliori piastre economiche in commercio

Posto che è importante scegliere una piastra di qualità, questo non vuol dire che tu debba spendere un patrimonio. Esistono in commercio piastre relativamente economiche di buona qualità: l'importante è sapere quale scegliere. In questo articolo ti raccontiamo quali sono le piastre economiche più vendute e più apprezzate delle marche più famose, con i relativi prezzi

Remington S9500 Pearl

piastra remington pearl piastra remington pearl (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Come già detto le piastre non devono solo poter lisciare o arricciare i capelli, ma devono anche renderli setosi e brillanti. La Remington S9500 Pearl è una delle migliori piastre economiche in commercio. La Remington costa meno di 40 euro su Amazon ed è stata progettata per garantire una piega duratura nel tempo grazie al rivestimento in ceramica. La piastra è abbastanza stretta e lunga (110mm) ed ha un display digitale per regolare la temperatura (che va da un minimo di 150°C ad un massimo di 235°C). La funzione Turbo Boost garantisce di raggiungere il calore desiderato che resta tale grazie al blocco di temperatura. In ultimo, la piastra ha un design accattivante bianco e nero e se non utilizza per 60 minuti si spegne automaticamente.

Pro (secondo utenti Amazon): esteticamente curata, utile l'astuccio, rende i capelli morbidi e la piega ha una buona durata, ottimo rapporto qualità prezzo

Contro (secondo utenti Amazon): non è indicata per chi ha capelli molto crespi

Imetec Bellissima My Pro Steam piastra a vapore

bellissima di imetec my pro steam bellissima di imetec my pro steam (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Se desiderate una piastra stretta, facile da usare ma davvero affidabile, scegliete la Imetec Bellissima My Pro Steam. Il plus di questa piastra è sicuramente il sistema a vapore che crea un effetto liscio e luminoso, senza stressare i capelli. La piastra è stretta, piccola e molto maneggevole e la sua forma permette di creare sia capelli ultra lisci sia morbide onde. Le piastre sono rivestite in ceramica, e ci sono 3 livelli di temperatura regolabili: 170°C, 200°C e 230°C.

Pro (secondo utenti Amazon): il sistema a vapore riesce a domare anche i capelli più ribelli

Contro (secondo utenti Amazon): il funzionamento del sistema a vapore può essere macchinoso

BaByliss IPro ST387E

La BaByliss Ipro ST387E è adatta invece per chi ha una chioma folta e lunga e desidera semplicemente lisciare i capelli. La Babyliss ha un prezzo medio, circa 50 euro, ma garantisce prestazioni ottime. Le dimensioni della piastra, infatti, permettono di lisciare velocemente ciocche di capelli abbastanza grandi. Il rivestimento in “diamond ceramic” permette di ottenere una piega liscia, definita e luminosa. La piastra è dotata inoltre di tecnologia a ioni per rendere la chioma più setosa e meno elettrica. La temperatura ha, inoltre, un range davvero elevato partendo da 140°C ed arrivando fino ai 235°C. Il riscaldamento è molto rapido, e in più si può utilizzare anche sui capelli umidi.

Pro (secondo utenti Amazon): pratica e funzionare da utilizzare, adatta a tutti i tipi di capelli

Contro (secondo utenti Amazon): non tutti trovano pratico il pettinino incorporato

la Remington S9600 Silk

remington piastra silk straight remington piastra silk straight (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Quest'altra piastra Remington costa circa 40 euro e come altre piastre della stessa marca ha la funzione Turbo Boost che garantisce di raggiungere la temperatura desiderata, che va da un range di 150°C a 235°C, in circa 10 secondi, in più permette di raggiungere la temperatura di 240° per 30 secondi. Il rivestimento è in ceramica e la cheratina contenuta delle piastre si trasferisce sul capello con il calore. La piastra è inoltre dotata di un sensore del calore che rileva il livello di idratazione del capello e suggerisce la temperatura più adatta dal display. Le piastre sono lunghe 110mm e garantiscono una pressione uniforme sui capelli. La piastra è inoltre dotata di un blocco di temperatura, cavo girevole e si spegne automaticamente dopo 60 minuti di non utilizzo. Anche il design è decisamente accattivante.

Pro (secondo utenti Amazon): piastra leggera e maneggevole, efficace nel lisciare anche i capelli crespi

Contro (secondo utenti Amazon): alcuni utenti notano che la piega va ritoccata col passare dei giorni

Le migliori piastre economiche: dove comprarle?

In commercio esistono tantissime piastre di qualità, ma le più economiche spesso si trovano su internet. Amazon è una vera e propria panacea per gli acquisti e la maggior parte delle piastre citate è infatti presente sulla piattaforma spesso a prezzi SUPER scontati! Valutate quindi bene quelli che sono i requisiti che desiderate per la vostra piastra e confrontate i prezzi sui vari siti internet come, appunto, Amazon o Ebay. Prima dell'acquisto ricordatevi sempre di leggere le recensioni del prodotto ed i feedback ottenuti. Piastre di ottima qualità spesso si trovano anche nelle boutique o proprio dai parrucchieri, ma spesso a prezzi più elevati. Se siete interessati ad una piastra in particolare che avete visto dal parrucchiere chiedetegli la marca e compratela sul web o cercatene una usata.