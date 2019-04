Come scegliere l'asciugacapelli: la guida all'acquisto

L'asciugacapelli è un accessorio di bellezza fondamentale, e per questo va scelto bene: ecco tutti i consigli per scegliere il phon giusto, le marche più famose di phon professionali e i relativi prezzi

Phon e asciugacapelli: come sceglierlo

L'asciugacapelli - o phon che dir si voglia - è l'accessorio più importante per lo styling dei capelli assieme alla piastra. Per questo scegliere bene l'asciugacapelli è importantissimo. L'ideale è acquistare un phon professionale, che ti assicuri ottime performance e durata, ma non sempre è necessario spendere una fortuna. La cosa più importante è capire di cosa hai veramente bisogno, il che dipende dai tuoi capelli: ricci, lisci, corti, lunghi, facili da pettinare o al contrario indomabili.

Per aiutarti a scegliere l'asciugacapelli giusto abbiamo preparato una guida all'acquisto con tutti i modelli più venduti delle più famose marche di phon, con tutte le informazioni utili, i pro e i contro e ovviamente il prezzo. Per comodità vedremo i vari modelli suddivisi in fasce di prezzo, dai più economici ai più costosi.

Asciugacapelli economici sotto i 50 Euro

Per avere un buon asciugacapelli non è detto che si debba spendere una fortuna. Esistono phon di buona qualità che - complici sconti e offerte - si possono acquistare anche con meno di 50 Euro (in alcuni casi anche sotto i 30). Questo vale soprattutto se non hai particolari esigenze di styling, se i tuoi capelli sono lisci, e in generale se hanno una buona pettinabilità e non ami le messe in piega elaborate. Vediamo i principali modelli.

Asciugacapelli Remington Silk AC9096

Remington è un brand che negli ultimi anni ci ha davvero abituate bene: propone accessori per i capelli di buona qualità con prezzi spesso molto appetibili, e questo è anche il caso di questo asciugacapelli, che infatti è uno dei più venduti su Amazon. Ha tutto quello che serve per una messa in piega basic: tre velocità, tre livelli di temperatura, colpo d'aria fredda per fissare la messa in piega e l'immancabile generatore di ioni. In più, dettaglio da non trascurare, un cavo lungo ben tre metri che sicuramente fa sempre comodo. Ha un motore da 2400 W e i rivestimenti in ceramica, due diffusori (stretto e ampio).

Pro (secondo utenti Amazon): potente ma non troppo rumoroso, maneggevole e leggero

Contro (secondo utenti Amazon): la presa richiede un adattatore

Prezzo: attualmente il prezzo Amazon oscilla sui 35 Euro, ed è diminuito rispetto ai mesi scorsi

Asciugacapelli Philips HP8230/00 ThermoProtect

Uno dei modelli più economici è questo asciugacapelli Philips HP8230/00: se la vostra idea di styling è davvero basic, o se vi occorre un secondo asciugacapelli per tutta la famiglia questo è l'ideale. Nonostante il prezzo molto contenuto ha una potenza di 2100 W, sei combinazioni possibili di calore e potenza e il beccuccio sottile per lo styling.

Pro (secondo utenti Amazon): resistente, leggero e maneggevole da usare, buon rapporto qualità prezzo

Contro (secondo utenti Amazon): se si hanno capelli molto folti e lunghi che richiedono messe in pieghe accurate non è l'ideale

Prezzo: il prezzo di listino è di 25 Euro, ma lo si trova quasi sempre in offerta su Amazon con prezzo attorno ai 15 euro.

Asciugacapelli Imetec Salon Expert P4 2500 ION

Imetec Salon Expert è un modello di asciugacapelli che si definisce "professionale", e lo fa con un prezzo decisamente conveniente per quello che offre. Ha una potenza di 2000W, un getto d'aria molto potente che assicura asciugatura veloce, è provvisto di ionizzatore e ha 8 combinazioni di temperatura e potenza del getto d'aria. In più compreso nella confezione c'è un diffusore a dita dedicato ai capelli mossi o ricci. Insomma, tutto quello che serve per uno styling perfetto.

Pro (secondo utenti Amazon): bel design, ottima potenza, dà buoni risultati con poca fatica

Contro (secondo utenti Amazon): un po' più pesante rispetto alla media degli asciugacapelli, piuttosto rumoroso

Prezzo: il prezzo di listino è di 69,99 Euro, ma lo si trova quasi sempre in offerta su Amazon a meno di 45 Euro.

Aciugacapelli tra i 50 e i 100 Euro

Nella fascia tra i 50 e i 100 Euro troviamo moltissimi asciugacapelli davvero validi: è possibile infatti acquistare apparecchi che - se non sono propriamente professionali - si avvicinano molto a quelli usati nei saloni di bellezza, e che permettono comunque di fare in casa una messa in piega a regola d'arte, assicurando anche una certa robustezza dei materiale e una discreta durata.

Remington Keratin Protect AC8820

Un altro modello molto apprezzato di casa Remington è il Keratin Protect, che offre una potenza di 2200 W, tre temperature e due velocità, tre diversi diffusori (due a beccuccio con aperture diverse) e un cavo lungo ben tre metri. Il plus di questo modello è sicuramente l'anello infuso di keratina e e olio di mandorle, a cui si uniscono la griglia rivestita di ceramica e il generatore di ioni. Insomma, tutto quello che serve per una buona messa in piega.

Pro (secondo utenti Amazon): è molto potente, ma lascia i capelli morbidi

Contro (secondo utenti Amazon): non è leggerissimo, e relativamente rumoroso

Prezzo: il prezzo di listino è di 59,99 Euro, ma lo si trova quasi sempre in offerta su Amazon a circa 50 Euro.

Imetec Bellissima My Pro CERAMIC P5 3800

Questo asciugacapelli Imetec ha un motore professionale che gli assicura una lunga durata e un getto d'aria molto potente. Molto interessante la tecnologia "ceramic": significa che le rivestiture in ceramica permettono al phon di emettere un calore meno aggressivo sui capelli. Inoltre anche i diffusori inclusi nella scatola hanno elementi in ceramica per lo stesso motivo. Non poteva mancare la tecnologia a ioni che elimina l'effetto crespo.

Pro (secondo utenti Amazon): cavo molto lungo e davvero efficace sul crespo

Contro (secondo utenti Amazon): un po' pesante

Prezzo: salvo offerte speciali, su Amazon il prezzo oscilla attorno ai 70 Euro.

Asciugacapelli Parlux 385

Saliamo di livello: gli asciugacapelli Parlux sono prodotti professionali, che vengono utilizzati anche nei saloni di bellezza, per quanto riguarda la qualità si va quindi sul sicuro - anche se il prezzo comincia a salire. Il Parlux 385 Powerlight si contraddistingue per due caratteristiche fondamentali (anche se potrebbero sembrare accessorie): è leggerissimo e super maneggevole e fa pochissimo rumore, infatti è equipaggiato con un silenziatore interno. E' dotato di due beccucci e un diffusore, ha una potenza tale da permettere di asciugare i capelli in modo velocissimo (risparmiando così sull'energia) ed è fatto di materiali riciclabili. Sfrutta - come la maggior parte degli asciugacapelli professionali - la tecnologia a ioni e quella del rivestimento in ceramica. E poi ha un accattivante design compatto e vintage, ed è disponibile in tanti colori.

Pro (secondo utenti Amazon): piccolo, maneggevole e leggero

Prezzo: il prezzo di listino è di 175 Euro, ma è facile trovarlo in offerta con prezzi tra gli 80 e i 100 Euro (ci riferiamo al modello di colore nero, per le altre varianti il prezzo può cambiare).

Asciugacapelli sopra i 100 Euro

Passiamo agli asciugacapelli di alta fascia: probabilmente li conoscete già perchè si tratta di modelli desideratissimi e famosi, ma oggettivamente dal prezzo un po' più proibitivo. Certamente si tratta di modelli particolarmente innovativi e che assicurano un risultato davvero professionale: sta a voi decidere se ne vale la pena.

Dyson Supersonic

La sua fama lo precede: il Dyson Supersonic è un asciugacapelli ormai sul mercato da più di un paio d'anni, ma che ha davvero rivoluzionato il concetto di asciugacapelli, a partire dal design estremamente minimale e diverso da quello di qualsiasi phon a cui siamo abituati. Non possiete praticamente il tradizionale "becco", con al suo posto un semplice cilindro cavo ed è leggerissimo. La grande innovazione consiste nel modulare continuamente e in maniera autonoma il calore dell'aria: l'effetto sui capelli a quanto pare è inimitabile, e inoltre asciuga in modo molto veloce. Insomma, i pro li conosciamo bene, e allo stesso modo l'unico grande contro, vale a dire il prezzo proibitivo: il costo di questo apparecchio è infatti di 399 Euro.

Remington D7779 Air3D

Restando in tema di asciugacapelli di nuova generazione non possiamo non citare il Remington Air3D, che a ben vedere segue la scia del Dyson Supersonic, almeno per quanto riguarda il design: anche questo asciugacapelli infatti non ha la tradizionale struttura con "becco" anteriore, ma si sviluppa con un diffusore molto corto e cavo. E' molto leggero e silenzioso e sfrutta una tecnologia di flusso dell'aria tridimensionale. Per il resto questo modello ha caratteristiche simili ad altri asciugacapelli di gamma professionale, come la griglia in ceramica e il generatore di ioni.

Pro (secondo utenti Amazon): è molto leggero e maneggevole e lascia i capelli molto morbidi

Contro (secondo utenti Amazon): non è particolarmente rivoluzionario come suggerirebbe il design avveniristico

Prezzo: il prezzo di listino è di 199,99 Euro, ma è facile trovarlo in offerta con prezzi tra gli 120 e i 140 Euro

Asciugacapelli professionale Ghd Air

Veniamo a un altro asciugacapelli celeberrimo, peraltro usatissimo anche nei saloni di bellezza e considerato professionale a tutti gli effetti: parliamo del Ghd Air. Il brand Ghd è in questo una garanzia: pur trattandosi di un asciugacapelli di forma tradizionale, offre un'altissima qualità, a un prezzo commisurato per quanto alto. Il motore ha una potenza di 2100 Watt e sfrutta una tecnologia avanzata a ioni, ha un cavo professionale lungo tre metri e il corpo è studiato per essere ergonomico. Assicura un'asciugatura molto veloce.

Pro (secondo utenti Amazon): qualità professionale

Contro (secondo utenti Amazon): se non si è esperti non è maneggevolissimo, e non è dotato di diffusore per capelli ricci

Prezzo: il prezzo di listino è di 135 Euro, ma è facile trovarlo in offerta attorno ai 120 Euro

