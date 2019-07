Shampoo solido: ecco perchè usarlo e come

Shutterstock

Parliamo di shampoo solido, che può diventare un'ottima alternativa allo shampoo tradizionali, ma non senza contro: ecco tutto quello che dovete sapere

Shampoo solido

Se stai cercando di passare a uno stile di vita sempre più green lo shampoo solido può essere una buona idea, ma l'approccio con questo tipo di prodotto non è così automatico, perchè la sua composizione - e quindi il modo d'uso - è decisamente diversa dallo shampoo.

Partiamo dal presupposto che lo shampoo solido è molto diverso sia dalle saponette che dallo shampoo liquido tradizionale, ed ha una composizione decisamente differente da entrambi. Senza troppo addentrarci in tecnicismi quel che dobbiamo ricordare è che lo shampoo solido ha un ph più basico rispetto a quello della cute il che ci impone una serie di accortezze nell'uso.

Come si usa lo shampoo solido

La prima regola è non strofinare la "saponetta" di shampoo direttamente sui capelli: la cosa migliore da fare è far schiumare la saponetta tra le nostre mani e poi con le mani insaponare i capelli, oppure sciogliere un poco di shampoo solido direttamente in una bacinella piena di acqua e utilizzare quest'acqua saponata per lavare i capelli.

Un altro step importante per avere un buon risultato è passare sui capelli una soluzione di acqua e aceto sui capelli subito dopo il lavaggio: questo piccolo accorgimento serve a ristabilire il ph acido dei capelli.

Ad ogni modo è importante sapere che il risultato difficilmente sarà lo stesso che abbiamo con uno shampoo liquido. Inoltre bisogna tenere presente che il passaggio da shampoo liquido a shampoo solido non è indolore: potrebbe capitare che i capelli reagiscano al passaggio facendo le bizze, magari risultando più secchi o più grassi del solito.

Perchè usare lo shampoo solido?

Insomma, abbiamo visto che l'utilizzo dello shampoo solido richiede qualche accortezza, almeno nel primo periodo. Ma allora perchè prendersi la briga di passare a questa tipologia di prodotto? Di seguito i principali vantaggi di questa decisione:

E' più economico e più duraturo rispetto allo shampoo liquido: con un blocco di shampoo solido si fanno più di 50 lavaggi.

rispetto allo shampoo liquido: con un blocco di shampoo solido si fanno più di 50 lavaggi. E' ecosostenibile: tanto per cominciare non c'è bisogno di bottiglie di plastica, e anche le formulazioni sono solitamente più amiche dell'ambiente. Questo anche per il fatto che a produrlo sono per la maggior parte brand che si occupano di prodotti ecio-bio.

E' più pratico da portare con sè: lo shampoo solido è perfetto da portare in viaggio, perchè oltre a occupare meno spazio elimina il problema del limite di liquidi che si possono portare nel bagaglio a mano in aereo.

Shampoo solido: quale comprare?

Quali sono le marche che producono shampoo solido? Almeno per il momento non è facile trovarne tra i brand della grande distribuzione, ma in compenso ci sono svariate marche di cosmetici - spesso biologici - che pongono particolare attenzione a questo tipo di prodotti. Vediamo quali sono quelli che possiamo reperire più facilmente online.

Shampoo solido La Saponaria

La Saponaria è un brand molto amato da chi sceglie i cosmetici bio, e ci propone uno shampoo solido ai semi di lino che è particolarmente adatto a chi ha il cuoio capelluto sensibile e facile alle irritazioni, perchè ha proprietà disinfiammanti. La saponetta è da 100 gr ed è realizzata con lavanda, rosmarino e ginepro, e ancora limone per rendere lucidi i capelli, e infine olio d'oliva e semi di lino per nutrire e idratare il capello.

Shampoo Solido Lamazuna

Lamazuna è un marchio francese che propone una gran varietà di shampoo solidi adatti un po' a tutte le esigenze e a base di varie fragranze.

Shmapoo solido per Capelli secchi OCYCLONE

Se hai i capelli secchi ecco un pack super cute con tre shampoo solidi, ognuno contenuto in una scatolina di latta, molto comoda sia per conservare lo shampoo che per portarlo con sè ovunque.

Shampoo secco per Capelli grassi all'argilla Funky Soap

Se sei fan dei prodotti naturali, questo shampoo secco è fatto a mano e con ingredienti 100% naturali. E' all'argilla e studiato per chi ha i capelli molto grassi.

Shampoo secco con scatola Tartiery

Ecco un altro shampoo secco con formula a base di limone e miele, in più con una comodissima scatola di latta che ne rende più funzionale l'uso.

