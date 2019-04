Creme solari per l'estate 2019: le migliori protezioni solari

La protezione solare è fondamentale in qualsiasi momento dell'anno, ma in particolare in estate: andiamo a vedere tutte le novità del 2019 e i besteller per quanto riguarda le creme solari per il viso e per il corpo

Migliori creme solari 2019

La crema solare è un prodotto fondamentale per la protezione della pelle dai raggi solari, non solo in estate, ma anche in inverno. La protezione solare va scelta con cura, secondo le esigenze della nostra pelle, ma anche in base all'avanzamento dell'abbronzatura. E' quindi importantissimo sapere tutto su come usare la protezione solare, dalla conservazione e la durata, fino al modo di stenderla e con quale frequenza. Oggi parliamo della scelta del prodotto giusto: in questo articolo diamo un'occhiata ad alcune delle creme solari più famose e alle novità dei brand più conosciuti, non ti resta che continuare a leggere per scegliere la crema più adatta a te.

Crema solare viso Vichy Ideal soleil

crema solare viso vichy

Non tutti sanno che è buona abitudine utilizzare una crema solare per il viso e una per il corpo, questo perchè queste due zone possono avere esigenze ben diverse. In più il viso richiede spesso prodotti più particolari e con azioni differenti rispetto al semplice latte solare per il corpo: oltre al filtro solare nelle creme solari per il viso troviamo azione anti-rughe, lieve colorazione o ingredienti che producono effetto mat, senza contare che molti preferiscono applicare sul viso una protezione un po' più alta rispetto al corpo. Vichy Ideal Soleil è un prodotto che va incontro a tutte queste esigenze, è adatta a tutti i tipi di pelle, ma in particolare a quelle miste o grasse, perchè non unge e si assorbe bene. Infatti oltre che al mare o in piscina, è perfetta da utilizzare anche in città e in tutte le stagioni, perchè si comporta bene anche come base trucco.

Latte solare Vichy Capital Ideal Soleil SPF 30

latte solare vichy

Della stessa linea, ma pensato appositamente per il corpo, Vichy propone il latte solare Capital Ideal Soleil. Il marchio è garanzia di qualità: questa crema è molto fluida e si stende facilmente, non lascia la pelle unta ed è resistente all'acqua. La protezione 30 va benissimo se avete un fototipo scuro, e se siete già abbronzate per tutta la stagione.

Creme solari Avene

crema solare avene

Tra i prodotti più amati quando si parla di protezione solare troviamo sicuramente quelli firmati Avene. La gamma di prodotti è molto vasta: dalle creme solari per il corpo, nel pratico formato spray con protezione molto alta (SPF 50) o lievemente meno alta per chi ha un fototipo meno delicato (come lo spray solare SPF30). Da provare soprattutto le creme solari viso di Avene, disponibili sia in versione colorata, per chi vuole correggere le piccole imperfezioni e uniformare l'incarnato, e in versione protezione solare semplice con il pratico applicatore a pompetta. Per chi invece ha la pelle grassa l'ideale è Avene Solare della linea Cleanance, dedicata appunto alle pelli particolarmente grasse e problematiche, che spesso con l'esposizione al sole vedono aumentare le criticità.

Crema solare Bionike Defense Sun

bionike defense sun

Bionike è un marchio punto di riferimento per chi ha problemi di pelle sensibile o di allergia al nichel o di iper-reattività al sole, e la sua linea di solari non fa eccezione. Bionike Defense Sun è disponibile sia con protezione molto alta (SPF50+) che un po' più moderata (SPF 30). La formula di questa crema solare è nickel tested, senza parabeni, senza profumi, senza conservanti e anche senza glutine. Il flacone da 200 ml ha un pratico spray, è facile da stendere e non unge la pelle. Se hai una pelle molto chiara è davvero l'ideale. In più ne esiste anche la versione specifica per il viso.

Crema solare protezione 100 Rilastil MD 100+

rilastil md 100+

Siamo abituati a pensare che la protezione solare più alta sia la 50, ma non è così: esiste anche la protezione 100, che è la più alta in commercio. La crema solare Rilastil MD 100+ è studiata appositamente per pelli con esigenze particolarissime estremamente sensibili e reattive, che reagiscono all'esposizione al sole anche se minima e momentanea. In queste situazioni ovviamente è fondamentale consultare un medico, che possa indicare la possibilità di utilizzare un prodotto con protezione 100. La crema è formulata senza profumo e la consistenza è molto ricca, il che potrebbe rappresentare un piccolo disagio per chi ha la pelle molto grassa, ma con un filtro solare così alto è praticamente inevitabile. Il rapporto qualità prezzo di questa crema - anche secondo le recensioni di chi l'ha acquistata - è davvero conveniente.

Latte solare Anthelios La Roche Posay

latte solare anthelios la roche posay

La linea Anthelios La Roche Posay è studiata per le pelli sensibili e con criticità, ha un filtro solare 50+ e previene le scottature, anche sulle pelli più chiare e delicate. Ottima per il corpo, la si può utilizzare anche sul viso. La stesura è molto fluida e non lascia aloni di bianco, la consistenza molto ricca e idratante, ed è consigliata anche per chi ha molti nei. Il flacone è in un formato decisamente grande, da 250 ml, con ottimo rapporto qualità prezzo.

Spray abbronzante idratante Collistar SPF20

spray abbronzante collistar

Non tutti hanno la pelle sensibile e reattiva al sole: c'è chi lo tollera meglio, in particolar modo in base al fototipo. Infatti chi ha la carnagione scura e olivastra e in generale colori più scuri non necessita una prtezione altissima, specie se non si è al primo sole e si è già abbronzati. Questo non vuol dire però che si possa anche non mettere la protezione solare: questa è sempre necessaria, anche per mantenere bene l'abbronzatura già ottenuta. Si può però optare per un filtro protettivo più basso, come ad esempio 2o. Lo Spray abbronzante idratante di Collistar con spf 20 è studiato proprio per questi casi, e si può utilizzare sia per il viso che per il corpo.

Spray solare Bio Alga Maris Biarritz

spray solare bio alga maris biarritz

I prodotti bio in questi anni sono sempre più amati, e inoltre rappresentano un'ottima alternativa in particolare per chi ha la pelle sensibile o con criticità. Una proposta molto interessante è quella firmata Laboratoires Biarritz: lo spray solare Alga Maris è certificato bio, sfrutta la protezione minerale e ha SPF 30. Inoltre si può utilizzare sia sul viso che sul corpo. E' profumato al cocco e al karitè, ed è anche molto resistente all'acqua e al sudore.

Crema solare Piz Buin Allergy

crema solare piz buin

Terminiamo la nostra carrellata con un autentico best seller: i solari Piz Buin sono rinomati e Piz Buin Allergy non fa eccezione. Si tratta di una lozione solare (venduta in flacone da 200 ml) che si adatta alle esigenze di tutti, e in particolare a chi ha una pelle particolarmente sensibile, che si irrita facilmente con le lunghe esposizioni al sole. A ciò si unisce il fatto che questa crema favorisce l'abbronzatura pur proteggendo la pelle e idratandola a fondo. Si può utilizzare anche sul viso, e inoltre su Amazon si trova spesso in offerta.