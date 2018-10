Pelle e capelli bellissimi grazie agli integratori per l'inverno, le novità del 2019

Desideri avere una pelle splendente e dei capelli idratati anche in inverno? Scopri quali sono tutti gli integratori che possono essere utilizzati durante la stagione fredda.

Integratori inverno per pelle e capelli

L'inverno è ormai alle porte e con esso pioggia, vento, umidità ecc... Le intemperie sanno mettere a dura prova pelle e capelli che, spesso, sono già stressati dalla stagione estiva e dal cambio di stagione autunnale. L'inverno inoltre è probabilmente il periodo più difficile dell'anno. Studio, lavoro ed impegni giornalieri rendono la routine quotidiana davvero stressante cosa che ovviamente può indebolire ulteriormente punte e lunghezze. Maschere ed oli aiutano a idratare la cute, ma in certi casi non bastano. Se notate che i capelli si fanno più fragili e la pelle si desquama provate gli integratori per l'inverno. Gli integratori contengono diverse sostanze, tra cui minerali e vitamine, capaci di agire internamente e migliorare i problemi della pelle.

Gli integratori, le sostanze funzionali per pelle e capelli

Pelle e capelli soffrono spesso i cambi di stagione ed i climi più estremi, sia quelli caldissimi che quelli freddissimi. Ecco perché una dieta bilanciata e dei trattamenti mirati sono indispensabili per aiutare la cute nei momenti più difficili. Gli integratori possono davvero migliorare l'aspetto della pelle rendendola più liscia e meno impura. Anche i capelli possono trarre benefici dall'assunzione ciclica di integratori, ma quali sono le vitamine ed i minerali più adatti? La vitamina C e la vitamina E proteggono la pelle e i capelli idratandoli e riducendone l'invecchiamento. Anche l'acido ialuronico è fondamentale per contrastare l'invecchiamento e la secchezza causata dal freddo. La vitamina B7, invece, gioca un ruolo fondamentale per la crescita dei capelli e delle unghie, inoltre ne riduce la caduta.

Integratori per la pelle, le marche

Come abbiamo già detto il freddo stressa la pelle seccandola ed arrossandola. La pelle in inverno, infatti, necessita di un'idratazione maggiore rispetto alla stagione calda. Gli integratori dovranno quindi essere in grado di proteggere la pelle rendendola, allo stesso tempo, più elastica. Biocollagenix, ad esempio, è a base di collagene marino e rende la pelle più compatta, luminosa e resistente. Questo integratore aiuta anche la rigenerazione cellulare e previene le irritazioni. Gold Collagen Pure contiene invece vitamina C, collagene idrolizzato ed acido ialuronico. Ottima per pelle e capelli è la Spirulina, un'alga ricca di rame, ferro e vitamine del gruppo B. La Spirulina tonifica la pelle, contrasta l'insorgenza degli inestetismi cutanei ed illumina l'incarnato.

Integratori per i capelli, le marche

Quali sono invece gli integratori migliori per i capelli? Phyto Phytophanere aiuta i capelli a ricrescere dopo la stagione autunnale. Questo integratore serve quindi a fortificare i capelli dopo l'autunno ed a prepararli ai primi freddi invernali. Phyto Phytophanere è ricco di vitamine (B, C, E) e di acidi grassi essenziali, come l'olio di borragine. Biotin è invece l'integratore alla biotina, o vitamina B7, indispensabile per riparare i capelli ed agevolarne la ricrescita. Biotin è utile anche per ciglia e sopracciglia. Se invece volete curare e proteggere capelli, unghie e pelle scegliete Swisse, l'integratore a base di biotina, zinco, collagene, vitamina C ecc... In ultimo, Miglio Cres è un integratore specifico per capelli utile per contrastare la caduta e rinforzare i bulbi piliferi. Miglio Cres contiene diversi estratti naturali, tra cui il miglio e l'ortica, il selenio, il rame, la Vitamina E ecc...