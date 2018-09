Tendenze profumi Autunno Inverno 2018 2019, tutte le novità da provare

Scopri tutte le novità e i profumi di tendenza per l'Autunno Inverno 2018 2019, tra nuove edizioni e conferme

Tendenze profumi Autunno Inverno 2018 2019

Ogni stagione vuole il suo profumo. Dopo l'estate e le sue note leggere e fresche, l'autunno si ricopre di umori e odori più speziati, legnosi, ma anche dolci e delicati, ecco perché sono sempre più le donne, ma anche gli uomini che scelgono fragranze diverse in base alla stagione. Certo, c'è anche chi usa tutta la vita lo stesso profumo ed in questo caso, scoprire quali sono le novità profumi autunno inverno 2018 2019 non siamo sicuri potrà fargli cambiare idea, intanto per tutti gli altri, ecco quali sono i nuovi profumi presentati dalle griffe più celebri e amate.

Sedurre attraverso i sensi, alcune delle novità di eau de parfum per la stagione fredda si addicono a personalità forti e coinvolgenti, a una sensualità magnetica, a chi vuole vestirsi dell'audacia della notte. Non solo mistero, tra le novità anche fragranze delicate, gioiose, che riescono a dare colore anche alle giornate più grigie.

JOY By Dior

La nuovissima fragranza JOY BY Dior ha già fatto innamorare tantissime donne. Jennifer Lawrence volto della campagna e musa ispiratrice di questo profumo che François Demachy, Dior Perfumer-Creator, ha raccontato così:

Joy by Dior esprime lo straordinario sentimento della gioia offrendoci un'interpretazione olfattiva della luce. Questo profumo assomiglia a certi quadri puntinisti ricchi di una tecnicità precisa ma non pesante. È costruito da una molteplicità di note, da una miriade di sfaccettature, che danno vita a un'espressione limpida, evidente. Creare un nuovo profumo Dior è un evento, per tutta la Maison e per me. Il nostro profumo deve saper unire e sedurre uomini e donne.

Il Bergamotto agrumato e il mandarino esplodono con i fiori. In particolare, la Rosa che è stata utilizzata in essenza e in assoluta e il gelsomino, che si uniscono in modo vibrante ai frutti succosi. L'abbraccio finale caldo e cremoso è dato dal sandalo che avvolge con dolcezza, infine il poudré di muschi crea sulla pelle un effetto tenero e sensuale.

Amo Ferragamo, non solo il profumo

Impossibile non amarlo è il caso di dire, questa fragranza s'inserisce di diritto tra i must-have di stagione. #Amoferragamo è un progetto nato a 360° all'interno della celebre griffe toscana per celebrare l’amore per la femminilità espresso da Salvatore Ferrgamo attraverso il design, il colore, l’artigianalità e la passione per le figure femminili che lo hanno fortemente ispirato. Da qui l'idea della fragranza che racchiudesse tutto il suo mondo. Note di vaniglia bianca di Tahiti, ambrox, gelsomino sambac che incontra la brillantezza dell’Assoluta di matè. La novità poi, Amo Ferragamo oltre che nelle versioni crema corpo e bath shower, è disponibile anche come profumo per i capelli. Una vera chicca.



Novità eau de parfums da Sephora AI 2018 2019

Tantissime novità da Sephora - come sempre - e non potevamo non segnarci l'arrivo delle nuove fragranze firmate Azzaro, Guerlain, Gaultier e Hugo Boss. Per lui impossibile resistere al fascino della fragranza "Wanted by night di Azzaro"; per lei la nuova della linea Mon Guerlain è un'ode alla femminilità moderna; per chi ama stuzzicare da provare "Scandal by night" di J.P-Gaultier; mentre chi cerca nei profumi un'emozione, qualcosa che stimoli i sensi, da provare le nuove per lui e per lei firmate Hugo Boss.

