Cos'è davvero la BB Cream? Come e quando usarla e come scegliere la migliore

Parliamo di BB Cream: a metà tra fondotinta e crema idratante, questo prodotto è perfetto quando desidere un trucco leggero e a bassa coprenza

Cosa è la BB Cream

Se qualche anno fa ha rappresentato una novità assoluta sul mercato, la BB Cream è ormai un prodotto comunissimo, e praticamente ogni brand di cosmetici può annoverarne almeno una nell'assortimento. Si tratta di un prodotto la cui principale caratteristica è essere multitasking, cioè avere più funzioni.

Possiamo dire che la BB Cream è un incrocio tra un prodotto di make up e un prodotto di skin care, con precise proprietà, e proprio per questo è importante scegliere quella più adatta al nostro tipo di pelle. Andiamo a spiegarci meglio.

Cosa significa bb cream

L'espressione BB Cream sta per "Blemish Balm Cream", che significa letteramente "crema trattamento per le imperfezioni". In realtà col tempo la definizione di BB Cream si è estesa, ed è arrivata a comprendere prodotti anche piuttosto diversi tra loro. Le caratteristiche di base però rimangono le stesse, e sono queste:

media coprenza per uniformare l'incarnato, che può sostituire il fondotinta

per uniformare l'incarnato, che può sostituire il fondotinta azione idratante

eventuali altre proprietà di skincare

A cosa serve e come si usa

Possiamo quindi dire che la BB Cream è paragonabile a un fondotinta leggero, che però ha in più un effetto idratante e trattante, che può essere di vario tipo.

E' importante sottolineare che - se sei abituata a usare un fondotinta coprente, o se comunque ti piace avere una base impeccabile o hai molte imperfezioni da coprire la BB Cream non fa al caso tuo.

Al contrario può essere una buona opzione se desidere un effetto acqua e sapone, non ti serve un prodotto troppo coprente e ti piace l'effetto base leggera, non vuoi cioè sembrare "troppo truccata".

La BB Cream può essere anche una buona alternativa per il periodo estivo, quando l'abbronzatura rende il viso più uniforme, e con il caldo preferiamo usare un prodotto più leggero e meno coprente rispetto al solito fondotinta.

Differenza tra CC e BB Cream

Dopo la BB Cream è stata la volta della CC Cream, ma sai di preciso qual è la differenza tra questi due prodotti? Possiamo spiegarlo facilmente svelando l'acronimo "CC", che sta per "Color Control". Vale a dire che la CC Cream è un prodotto studiato per avere un'azione che uniforma il colore del viso, ed è particolarmente indicata in caso di discromie e imperfezioni da acne. Di solito è dotata di filtro solare, ed è particolarmente indicata in estate per la sua consistenza leggera. Al contrario della BB Cream, in genere non ha una valenza trattante

BB Cream migliori 2019

Le BB Cream in commercio sono davvero tante, e districarsi non è facile visto che spesso i brand ne propongono varie tipologie che rispondono a diverse esigenze. Andiamo allora a vedere quali sono le migliori BB Cream, quelle più cercate e venduto e meglio recensite, e a chi sono più adatte.

Nivea Essentials BB Cream super idratante

Decisamente low cost, ma anche molto apprezzata questa BB Cream di Nivea è disponibile in due tonalità, e pur non essendo un fondotinta ha una media coprenza. E' arricchita da minerali e olio di jojoba e in più i pigmenti luminosi vanno a illuminare l'incarnato. E' piuttosto idratante e può essere anche mixata al fondotinta.

A chi è adatta: per tutti i tipi di pelle, meglio se non ci sono grandi imperfezioni da correggere.

Pupa Professionals BB Cream e Primer

Questo primer è molto amato perchè studiato appositamente per chi ha la pelle grassa o mista (e che quindi non trova soddisfacenti la maggior parte delle bb cream). Contiene SPF 20, ha azione idratante ed è mediamente coprente. E' particolarmente efficace nel compattare l'incarnato.

A chi è adatta: a chi ha pelle grassa o mista, ma senza imperfezioni troppo evidenti.

L'Oréal Paris Nude Magique BB Cream

Questa BB Cream di L'Oréal ha un'azione molto idratante, la consistenza è cremosa e dona al viso un effetto nude uniforme e molto luminoso. Ha le sembianze di una crema bianca, ma stendendola assume il colore. La sensazione sul viso è molto leggera e confortevole. La si può utilizzare anche come base trucco.

A chi è adatta: a chi vuole pelle sempre idratata e non ha imperfezioni da coprire

BB Cream antietà Garnier

Tra le BB Cream più vendute (e anche più economiche) è sicuramente quella della linea Skin Active di Garnier, e in particolare quella Anti età. Si tratta di una BB Cream che è particolarmente studiata per le pelli mature, e che racchiude ben 5 funzioni anti età: oltre a rassodare la pelle e ridurre l'apparenza delle rughe ha un leggero fattore di protezione solare (15) ed è leggermente illuminante. Come tutte le BB Cream va a compattare il colorito e l'incarnato ma non copre le imperfezioni e le macchie evidenti.

A chi è adatta: a chi comincia a vedere i segni dell'età

BB Cream La Roche Posay Hydreane

La Roche Posay è un marchio specializzato per i prodotti per le pelli sensibili, e questa BB Cream non fa eccezione. Contiene dei pigmenti minerali che si adattano alla pelle e ne uniformano il colorito, in più ha azione idratante, lenitiva e protettiva. La consistenza è ricca ma non grassa. Ha una coprenza leggera.

A chi è adatta: a chi ha la pelle sensibile

BB Cream Puro Bio

La BB Cream di Puro Bio è una buona opzione per chi è particolarmente attento all'INCI dei prodotti cosemetici, che in questo caso è organico e vegan. Mediamente coprente, questa BB Cream assicura un'ottima stesura e una sensazione di idratazione costante.

A chi è adatta: a chi ha pelle normale o mista

Hydrance Optimale di Avene

Non è una vera e propria BB Cream, ma le sue caratteristiche sono molto simili a questo tipo di prodotto. Leggermente colorata , è molto idratante e perfeziona il tono della pelle, anche se la coprenza è decisamente bassa. Molto interessante il fatto che abbia un SPF 30. Si adatta a diverse tonalità di pelle.

A chi è adatta: a chi ha la pelle molto secca

Collistar Magica BB

Questa BB cream firmata Collistar ha una consistenza molto setosa, tanto da somigliare a una vera e propria crema idratante. Ha SPF 20 ed uniforma molto bene il colorito, con l'aiuto di una media coprenza. La stesura è molto semplice e assicura una lunga durata del suo effetto. In più ha un'azione anti age.

A chi è adatta: a chi ha pelle normale senza particolari criticità e vuole un'idratazione che duri tutto il giorno.

