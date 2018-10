Black Friday offerte beauty 2018: tutti gli sconti sui prodotti di bellezza e make-up

Pronte per il Black Friday 2108? Ecco tutte le offerte beauty da non lasciarvi scappare

Black Friday 2018 offerte beauty

Non solo tecnologia, il Black Friday 2018 è anche all'insegna della bellezza. Per tutte le amanti di skincare, make-up e prodotti cosmetici per viso e corpo, infatti, arriva il momento degli sconti dal 30% fino al 70% sui brand preferiti, dei codici coupon da inserire prima di effettuare il pagamento del carrello e cercare di portare a casa il migliore prodotto al prezzo più basso possibile.

Sia le grandi marche che quelle più di nicchia, sono ormai habitué del Black Friday, con newsletter che annunciano i prodotti in sconto, che possono essere una sezione specifica, oppure in generale il codice sconto da inserire al momento dell'acquisto. Un'ottima idea anche per comprare i regali di Natale in anticipo, magari un bel cofanetto beauty, ce ne sono tantissimi per tutti i budget sia per lui che per lei.

Black Friday Foreo 2018

Noi siamo grandi fan dei dispositivi beauty di Foreo e quindi vi consigliamo vivamente di approfittare delle offerte del Black Friday appena annunciate che si svolgerà dal 23 al 30 novembre inclusi, con offerte fino al 30% di sconto su una varietà di best seller. Ecco tutta la gamma dei dispositivi Foreo che saranno scontati e le caratteristiche di ognuno per trovare quello più adatto a voi

UFO e UFO mini con il 25% di sconto (prezzo da scontare 209.20 euro) : UFO è la perfetta unione dell’esperienza delle maschere coreane e la beauty-tech svedese. Un trattamento viso da SPA in soli 90 secondi.

Foreo Ufo la maschera smart Foreo Ufo la maschera smart (fonte: Official Website | Amazon)

LUNA 2 con il 30% di sconto (prezzo 118.65 euro): la rivoluzionaria spazzola per la pulizia del viso con pulsazioni T-Sonic™ e sistema anti-age è progettata per ridurre al minimo le imperfezioni cutanee, rispondendo allo stesso tempo efficacemente alle preoccupazioni legate all'invecchiamento della pelle. È disponibile in quattro varietà, dunque puoi selezionare quella adatta al tuo tipo di pelle.

Foreo Luna il kit Foreo Luna il kit (fonte: Official Website | Amazon)

LUNA mini 2 con il 25% di sconto: è un bestseller Amazon ed osannato dalle beauty blogger, perfetto per qualsiasi tipo di pelle e non richiede la sostituzione delle testine.

Foreo luna mini su Amazon Foreo luna mini su Amazon (fonte: Official Website | Amazon)

La gamma ISSA 2 e ISSA mini 2 con il 30% di sconto (prezzo 99 euro): uno spazzolino elettrico sonico con una durata della batteria di 265 giorni. Il suo coloratissimo design invoglia l’utilizzo ed ha sicuramente rivoluzionato il mondo dell'igiene orale

Foreo Issa spazzolino Foreo Issa spazzolino (fonte: Official Website | Amazon)