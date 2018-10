Bottega Verde Natale 2018, tante idee regalo per tutti i budget

fotogallery zoom Alice Zampa / Photo Courtesy

Come ogni anno Bottega Verde si rivela un ottimo alleato nella missione dei regali di Natale, proponendoci oltre 100 idee, tra prodotti best seller, limited edition e tantissime confezioni natalizie tra cui scegliere. Eccone un assaggio!

Bottega Verde Natale 2018

Scoprire le novità e le sorprese di Natale di Bottega Verde è sempre una gioia per gli occhi e per i sensi. Colori, profumi e confezioni diventano una vera e propria celebrazione della festa più attesa dell’anno, con tante idee regalo natalizie utili e trasversali, che rendono piacevole e semplice trovare i pensieri giusti per i propri cari. Prodotti per il corpo e il viso, ma anche makeup, fragranze e addobbi per la casa per il Natale 2018: Bottega Verde non ha deluso le aspettative, mostrandoci in anteprima tutte le sue novità con un evento speciale e che profumava già di vischio, cannella, spezie e bosco.

Qui vi raccontiamo quali sono le limited edition di quest’anno e alcune delle oltre 100 idee regalo proposte, con tante confezioni originali e decorate, come le bellissime casette di metallo. Troverete tutte le novità del Natale 2018 a partire dal 3 novembre negli oltre 400 negozi in tutta Italia e, già dal 15 ottobre sull'e-store di Bottega Verde, dove è possibile effettuare preordini a prezzi super vantaggiosi. Per portarvi avanti con i regali ecco un piccolo riassunto!

Le edizione limitate di Natale Bottega Verde

A ogni Natale le sue edizioni limitate. Per il 2018 Bottega Verde lancia quattro nuove linee: tre per lei e una per lui. Le linee femminili sono Bacio sotto il Vischio, Gocce di Felicità ed Elisir dei Desideri, mentre perfetta per un regalo a mariti, fidanzati, amici o papà (per i quali è sempre difficilissimo trovare idee!), c’è Essenza di Bosco, proposta in tre confezioni regalo molto carine.

Tutte queste linee comprendono i classici bagnoschiuma, creme mani per l'inverno, stick labbra, latte corpo e saponette, ma anche simpatiche sorprese, come lanterne di ceramica a forma di casetta, morbidi calzettoni imbottiti, soffici guanti bianchi, ma anche piccoli pendagli in gesso da appendere all’albero e magari colorare con tempere o pennarelli.

Per i classici pensierini alle amiche o colleghe ci sono tanti cosmetici e regalini natalizi, resi ancora più allettanti dalle confezioni a tema: dalle simaptiche palline di bagnoschiuma agli eleganti diffusori di fragranze per ambienti, dalle romantiche boule de neige, alle sfere metalliche, fino alle classiche scatole in cartone decorate a festa che abbiamo apprezzato anche per la collezione Natale 2018 de L'Occitane en Provence.

Limited edition Elisir dei Desideri

La dolcezza è l’elemento chiave della linea Elisir dei Desideri, in cui protagonista è una fragranza a base di estratti di frutti di bosco, vivacizzati da accordi di cardamomo e zenzero. Le tinte scelte per il packaging qui sono il rosso, il bianco e l’oro.

Limited edition Gocce di Felicità

L’aroma più goloso è quello che mescola vaniglia, spezie e muschio bianco nella linea Gocce di Felicità, dalla texture morbida e vellutata. I colori scelti per il packaging sono molto eleganti (e tra i nostri preferiti) in bianco e oro rosato.

Limited edition Bacio sotto il Vischio

Inconfondibilmente natalizia e profodamente avvolgente è la linea Bacio sotto il Vischio, con una formulazione a base di estratti di cannella e di vischio e con una profumazione caratterizzata dalle note di agrumi di Calabria e spezie d’inverno. Anche le nuance e le decorazioni scelte per le confezioni “fanno subito Natale”: bianco, rosso e verde, con piccole pigne, bastoncini di zucchero e rametti di vischio.

Limited edition Essenza di Bosco

Per l’edizione limitata dedicata all’uomo Essenza di Bosco riscopriamo una fragranza di aromi invernali, di spezie e profumi di bosco, con estratti di Pino Marittimo. Un vero tributo al luogo stesso in cui si coltivano gli ingredienti naturali dei prodotti Bottega Verde: i boschi lussureggianti della Tenuta Massaini in Toscana. Molto belle e utili le confezioni proposte: una simpatica mug, una scatola in metallo e una valigetta completa di di bagno doccia, balsamo dopobarba, calzini uomo ed eau de toilette.

Idee regalo Natale 2018 e addobbi cosmetici Bottega Verde

Oltre alle limited edition Bottega Verde propone le sue linee più amate in versione natalizia e con tante confezioni tra cui scegliere. Dagli addobbi cosmetici, come le stelle profuma albero, a piccole idee regalo, come le morbide pochette in lana. Protagonisti l’argan, la mandorla e il karitè, ma anche la vaniglia e il pepe rosa. I prodotti tradizionali, come il bagnodoccia, la crema mani e il latte corpo sono presentati in casette di latta, utili da conservare come portaoggetti, o in piccoli alberelli o graziosi astucci di cartone. All’interno anche piccole e calde sorprese, come la boule dell’acqua calda rivestita di candida maglia a treccia o il morbididssimo scaldacollo bianco.

A decorare e a rendere più originali le confezioni delle profumazioni best seller alla rosa, pepe rosa, petali di vaniglia e vaniglia nera, quest’anno c’è anche un simpatico pinguino. Un vero e proprio villaggio di Natale è, invece, quello composto dalle casette di latta che contengono i cosmetici più “golosi”: mela e spezie, cioccolato, karité, argan e iris e vaniglia nera.

Chi è in cerca di trattamenti viso anti-age più specifici potrà optare per gli Scrigni di bellezza, dedicati alla crema viso Effetto Lifting, alla Retinolo Bv Plus o la Nutrivegetal. A impreziosirli una selezione di confezioni a forma esagonale e eleganti Box Prestige in latta, decorati con la tradizionale stella di Natale. Ma Bottega Verde non dimentica anche il makeup delle feste, con proposte e confezioni scintillanti e dorate. Si va dalla trousse Sguardo Incantevole, con mascara e matita, alle confezioni glitterate dedicate a smalti e gloss, e ancora palette occhi, eye-liner e ciprie illuminanti, perfette per i regali alle amiche.

Il calendario dell’avvento di Bottega Verde Natale 2018

Ormai immancabile nelle proposte Natale dei brand beauty più amati è il Calendario dell’Avvento. Bottega Verde quest’anno sceglie di accorciare i tempi (e ridurre la spesa), proponendo una versione di 12 caselle, anziché 24. Un ottimo compromesso e una scusa in più per coccolarci con un piccolo rituale di bellezza, che ci regalerà una sorpresa al giorno: dalla crema mani Gocce di Felicità a quella Bacio sotto il Vischio, dal mini lip-gloss alla base trucco perlescente, dalla crema corpo al pepe rosa al mini smalto rubino e molto altro. Un’idea può essere quella di iniziare il countdown nel giorno di Santa Lucia, il 13 dicembre.

Il Natale solidale di Bottega Verde per Mission Bambini

È bello vedere che i brand che amiamo di più non dimenticano mai di sostenere anche cause di solidarietà. Da 10 anni Bottega Verde aiuta l’organizzazione no profit Mission Bambini e, in particolare, il progetto #fattiGRANDE, un programma di aiuti concreti alle famiglie in difficoltà e ai bambini perché possano avere accesso a strutture della prima infanzia, nidi e materne e a servizi adeguati e di qualità. La modalità scelta quest’anno dalla marca è di devolvere 50 centesimi alla fondazione per ogni shopper di Natale venduta (costo 2,90 euro). Un’alternativa graziosa, ecologica (la borsa è riutilizzabile) e solidale al classico sacchetto di carta.