Colore Pantone 2019: make-up e capelli Living Coral, i must-have per il tuo beauty-case

Pantone ha decretato il colore del 2019: sarà Living Coral il protagonista e in fatto di make-up e capelli abbiamo qualche consiglio da darvi

Living Coral colore Pantone 2019

Come ogni anno l'Istituto Pantone ha decretato il colore di tendenza: il 2019 sarà l'anno del Living Coral codice 16-1546, un rosa corallo foriero di una ventata di ottimismo e benessere per il nuovo anno. E già, perché il criterio di scelta da parte del team non è basato solo sulle tendenze del momento: "È un’istantanea a colori di ciò che vediamo accadere nella nostra cultura. Il colore serve come espressione di uno stato d’animo e di un atteggiamento globale". Incredibile scoprire quanto un colore possa racchiudere così tante sfumature e sfaccettature della nostra società e di quanto possa unirci a livello globale, ma soprattutto quanti significati possa racchiudere. Living coral infatti, è una nuance calda, avvolgente, solare e che infonde immediatamente ottimismo, caratteristiche che centrano appieno lo zeitgeist dei nostri tempi, ma non solo.

fotogallery zoom 16 Colore make-up 2019: Living Coral di Pantone nel colore di tendenza dell'anno (16 immagini) Qual è il colore make-up del 2019? Si chiama Living Coral ed è stato eletto colore dell'anno dall'Istituto Pantone. Un rosa corallo che porta buonumore e ottimismo a chi lo indossa e si sposa perfettamente con il mondo beauty (fonte: Ufficio Stampa)

Dietro questa scelta, quella effettuata da 20 persone del team Pantone che hanno girato il mondo alla ricerca del colore che maggiormente rappresentasse la nostra vita quotidiana, hanno scelto il Living Coral sia per il suo carico di buonumore, ma anche per sensibilizzare sui temi dell'inquinamento globale, in particolare delle acque. La parola "living" infatti, non è associata a questo colore in modo casuale, la stessa vicepresidente Pantone ha sottolineato lo spirito di questo colore: "Incoraggia a fare le cose con uno spirito leggero. Simboleggia il nostro innato bisogno di ottimismo e ricerca di gioia, rappresenta il nostro desiderio di giocosità" - aggiungendo - "I cambiamenti climatici stanno sbiancando le barriere coralline cancellando i loro arcobaleni".

Living coral Pantone 2019 nel make-up

Make up Pantone Living Color Make up Pantone Living Color (fonte: Redazione | Roberta Costantino) Questo colore - a differenza del Green Forest e dell'Ultra violet - si sposa senza troppe costrizioni con il mondo del beauty, in particolare trova il suo trait d'union con il make-up, in quanto blush, gloss e ombretti, da sempre utilizzano questo colore aranciato, leggermente desaturato, come base per un trucco luminoso e sano. Non è un caso, infatti, se i marchi di make-up più importanti hanno già segnalato la presenza del Living coral nelle collezioni e siamo sicure che con l'arrivo della Primavera Estate 2019, diventerà protagonista del nostro beauty-case. Prendete appunti, se siete in cerca d'ispirazione, perché questi sono i prodotti make-up living coral più ambiti in circolazione.

Rossetti living coral 2019

Il rossetto nel colore aranciato caldo o corallo sta bene davvero a tutte, illumina subito l'incarnato conferendo quella sensazione di benessere dato da una bella passeggiata all'aria aperta. Basta tingere le labbra con una texture cremosa, per chi l'idratazione h24, con un rossetto cult come Milano Red Shine di Deborah: comfort assoluto e finish brillante grazie anche alla presenza dell'olio di argan che lo rende un vero e proprio trattamento per le labbra. Acido ialuronico e olio di commiphora per il rossetto Kiss Kiss Guerlain color Sexy coral, per labbra idratate e rimpolpate. Per le amanti del rossetto gloss invece, imperdibile Chanel Le Rouge Duo Ultra Tenue, 122 Ultra Coral. Se amate i rossetti dal packeging deluxe non potete perdere il rossetto di Tom Ford nella tonalità Lip Color True Coral e che contiene burro murumuru brasiliano e olio del fiore di camomilla, per labbra cremose dall'applicazione perfetta. Se amate le novità non lasciatevi scappare i prodotti Dear Dahlia (brand coreano da poco arrivato in Italia), il rossetto dal packaging effetto marmo e profili in oro rosa è il più desiderato del momento e la sua colorazione Lip Paradise Intense Satin Lucy, nella formulazione vegana, è davvero perfetta.

Dolomia propone il Lucidalabbra idratante con pro-ceramide vegetale con azione emolliente, microsfere di acido ialuronico con azione filler idratante, vitamine E-C con azione antiossidante, microcristalli con azione illuminante ed estratto di Rosa alpina. Se amate i rossetti cremosi segnatevi subito questo nome: Giulietta di Antos, se non conoscete questo marchio dovete subito rimediare. Formulato con pregiate materie prime di origine vegetale, il rossetto Antos è stato creato per ottenere una stesura scorrevole e un comfort ottimale sulle labbra, è caratterizzato da una miscela di burri e oli (illipè e mango) che consentono una profonda idratazione long lasting. Lo stick è ulteriormente arricchito dalla presenza di altri oli, tra i quali l'olio di ricino che esalta le proprietà nutrienti ed emollienti, e che, in sinergia con l'olio di mango, dona una leggera e naturale protezione dai raggi UV. Il packaging di ogni rossetto è realizzato in PLA, una plastica che in fase di produzione non richiede l'utilizzo di petrolio, ma deriva dal mais e alla fine del ciclo vitale può essere compostata in quanto biodegradabile.

Smalti Living Coral Pantone 2019

Anche per gli smalti questo colore è una chicca da non farsi scappare. In estate mette in risalto il colorito dorato, mentre d'inverno è perfetto per mettere in risalto mani dalla carnagione naturalmente olivastra. Anche per gli packaging deluxe la proposta di Gucci è super glam con il suo nail lacquer Bold High-Gloss Lacquer, 090 - Crushed Coral, una tonalità fresca che con l'applicatore dalle setole triangolari permette una stesura semplice dal finish professionale. Deborah Milano propone invece lo smalto effetto gel n.108, il maxi pennello e il finish ultra gloss permettono una coprenza perfetta e garantiscono la durata. Se amate il make-up firmato Dior, sappiate che anche la Maison francese ha questo colore nella sua collezione di smalti, cercate il colore 445 Coral Crush, riprende perfettamente il rosa pesca del Living Coral di Pantone, da vere intenditrici.

Colore capelli 2019, sfumature di living coral Pantone

Capelli colore 2019 corallo Pantone Capelli colore 2019 corallo Pantone (fonte: Redazione | Roberta Costantino) Una nuance che si presta anche molto all'ambito dell'haircolor. Per chi ama le lunghezze schiarite e non vuole optare per il rosa pastello o baby, questa tonalità di rosa corallo è decisamente meno banale e più glamour. Per chi ha i capelli biondi o molto chiari è interessante anche come colore base, abbiamo già visto in passerella durante la fashion week, modelle sfoggiare chiome color corallo ed il risultato è davvero strepitoso: luminoso e fresco. Se invece siete castane, potete optare per una schiaritura sulle lunghezze se volete dare un tocco di colore al grigiore invernale. Per mantenere il colore potete usare dei tonalizzanti da usare anche comodamente a casa come la gamma di L'Oréal Colorista.

