Crema antirughe: come scegliere la migliore in base alle tue esigenze

La crema antirughe è un prodotto fondamentale già dopo i 20 anni, ma come scegliere quella più adatta alle proprie esigenze (e alle proprie tasche)? Ecco un'utile guida all'acquisto per trovare la crema giusta per te

Crema antirughe: come scegliere la migliore

Per scegliere la migliore crema antirughe efficace bisogna conoscere bene la propria pelle e le proprie esigenze. Partiamo dal presupposto che la crema anti età che tenga a bada rughe, segni di espressione e di invecchiamento è un prodotto fondamentale, che va utilizzato già dopo i 20 anni, esattamente come il contorno occhi.

Molti credono erroneamente che la crema antirughe vada utilizzata solo alla comparsa delle rughe, ma non è così, perchè la sua principale funzione è quella della prevenzione della comparsa delle rughe. Per questo perchè la crema antirughe sia efficace, bisogna scegliere quella più adatta alla propria pelle, e abbinarla al siero: che si tratti di pelle giovane o matura, grassa, mista o secca. Di seguito abbiamo raccolto le creme antirghe delle marche più famose con tutte le indicazioni, i consigli, e in tutte le fasce di prezzo, dalla più economica alla più costosa.

Da provare: gli olii antirughe

Crema antirughe economica: L'Oréal Revitalift Laser X3

l'oreal paris revitalift laser x3 l'oreal paris revitalift laser x3 (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Questa crema è indicata per pelle matura, ma la si può utilizzare anche anche dopo i 30 anni, a patto di non avere la pelle grassa. Per chi ha la pelle matura si tratta di una crema si può usare mattina e sera dopo aver deterso il viso: non unge, ha una consistenza leggera e un buon profumo e lascia la pelle ben nutrita e distesa. L'azione di questo prodotto si basa sull'acido ialuronico e sul ProXylane. Non bisogna ovviamente aspettarsi miracoli, ma in rapporto al prezzo si tratta di una buona crema antirughe. Il costo su Amazon non supera i 15 euro e la si trova spesso in offerta.

Crema antirughe per pelle grassa - Collistar Trattamento Seboequilibrante Anti-età

collistar trattamento seboequilibrante anti età collistar trattamento seboequilibrante anti età (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Se è vero che bisogna cominciare a usare la crema anti rughe il prima possibile, è anche vero che trovare il prodotto giusto è particolarmente difficile per chi ha la pelle grassa. Il fatto che questo tipo di pelle in genere invecchi più lentamente non vuol dire che dobbiamo trascurarla, ma allo stesso tempo la maggior parte dei prodotti anti-età ha formule troppo pesanti, che vanno a creare problemi come pelle lucida, unta e brufoletti. Per questo meglio orientarsi su un prodotto specifico come il Trattamento Seboequilibrante Anti-età di Collistar, che oltre all'azione anti-età contiene anche ingredienti che opacizzano la pelle e attenuano le imperfezioni. Come confermano le recensioni questa crema è davvero efficace nell'opacizzare la pelle, ed è ottima per chi ha pelle mista o grassa. Il prezzo di listino è di 40 Euro, ma su Amazon la si trova con prezzi che oscillano tra i 25 e i 27 Euro.

Crema al retinolo Poppy Austin

crema al retinolo poppy austin crema al retinolo poppy austin (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Di questo brand sono famosissimi i sieri, ma anche questa crema al retinolo è molto gettonata e compare costantemente tra i best seller su Amazon. Questa crema contiene - oltre al retinolo - Vitamina E, Tè verde e burro di karitè ed è piena di antiossidanti naturali. E' ad assorbimento rapido ed è molto nutriente, inoltre la formulazione è cruelty free e con ingredienti vegani. Come confermano le numerose recensioni questa crema è piuttosto ricca ma non unge, non ha profumo, e la si può utilizzare sia giorno che notte, ed è adatta anche alle pelli miste. Il prezzo è di 25,49 Euro, ma considerando che il flacone contiene 100 ml di prodotto, si rivela un prezzo estremamente conveniente.

Crema antirughe con Acido Ialuronico Rilastil

crema antirughe rilastil crema antirughe rilastil (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Uno dei brand più rinomati per quanto riguarda i prodotti antirughe è Rilastil. Questa crema nutriente, adatta alle pelli mature di tutti i tipi (ma particolarmente indicata per le pelli secche), è a base di acido ialuronico, e ha la funzione di prevenire l'invecchiamento, riempire le micro rughe, levigare l'incarnato e contrastare i radicali liberi. Questa crema si può utilizzare già a partire dai 30 anni, in particolar modo in caso di pelle secca o normale, mentre chi ha la pelle grassa può limitarsi a utilizzarla come crema notte.

Crema antirughe per pelle grassa Filorga Time Filler Mat

time filler mat filorga time filler mat filorga (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Per chi ha una pelle molto matura e ha bisogno di un'azione d'urto la risposta è la linea Time Filler di Filorga. Tuttavia una crema molto corposa può creare problemi a chi ha la pelle grassa e tendente al lucido: ecco allora Time Filler Mat, una crema sotto forma di gel dalla consistenza leggera e fresca, e che si adatta alle esigenze di chi ha la pelle grassa, costituendo anche una ottima base trucco. Questa crema è adatta a chi ha superato i 40 anni e comincia da avere le prime rughe marcate. Le recensioni confermato che Time Filler Mat tiene sotto controllo il lucido, e dà alla pelle un aspetto più liscio e luminoso.

Crema antirughe da giorno Vichy Liftactiv Collagen Specialist

lifctactiv collagen specialist lifctactiv collagen specialist (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Se cercate una crema antirughe efficace e adatta a tutti i tipi di pelle provate Vichy Liftactvi Collagen Specialist. Nasce come crema da giorno, ma la si può utilizzare anche alla sera, si assorbe velocemente, non unge e si adatta a tutti i tipi di pelle. Indicata per pelli mature, questa crema promette di riempire le rughe, rassodare la pelle, ma anche uniformare il colorito del viso. Contiene anche Vitamina C che contrasta i radicali liberi e rende la pelle più luminosa. Il prezzo è di 33,30 Euro.

Crema antirughe per pelle molto matura Lierac Premium

lierac premium lierac premium (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

In caso di pelle esigente e molto natura bisogna puntare su prodotti di fascia alta: è il caso della linea Lierac Premium, che offre una formula studiata nei minimi dettagli per chi ha rughe molto profonde e molti segni di età. Si tratta di una crema profondamente nutriente e molto ricca. Nella formula troviamo acido ialuronico al 5%, un 20% di concentrato nutriente e in più l'esclusivo Complesso Premium Cellular brevettato da Lierac. Il prezzo di listino è di 110 Euro, su Amazon la si trova anche attorno ai 70 Euro: decisamente non a buon mercato, ma secondo la maggior parte delle recensioni ne vale la pena.

Crema antirughe per pelle sensibile - Bionike Defence Elixage Velours

crema antirughe bionike crema antirughe bionike (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Se l'esigenza principale è prendersi cura di una pelle - oltre che matura - anche secca o estremamente sensibile, la risposta arriva da Bionike, che propone la linea Defence Elixage. Questa crema ha azione riparatrice e ridensificante per la pelle molto secca e sensibile. Ricchissima di ingredienti antiossidanti, contiene alga delle nevi alpine, licopene, olio di jojoba e burro di karité. E' una crema dalla consistenza molto ricca, che si può usare sia mattina che sera. Le recensioni confermano l'estrema ricchezza di questa crema, che si rivela perfetta per la pelle secca, sottile e reattiva. Anche in questo caso il prezzo è medio alto: la troviamo su Amazon sempre attorno ai 70 Euro (mentre il prezzo di listino è di 90 Euro).

