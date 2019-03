Shopping beauty di primavera: le offerte Amazon da non perdere

Shutterstock

gpt native-top-foglia-bellezza

Arrivano le offerte di primavera di Amazon con tantissimi prodotti scontati e offerte vantaggiose: noi abbiamo selezionato per voi tutte le offerte migliori sui prodotti beauty

Offerte di primavera di Amazon: cosa sono e come funzionano

Quest'anno Amazon ci fa un regalo di primavera con un'iniziativa nuovissima: le Offerte di Primavera. Si tratta di un'iniziativa che ci permetterà di fare shopping su Amazon a prezzi super vantaggiosi, con sconti e offerte imperdibili su tante categorie di prodotti. Come per il Black Friday, le Offerte di Primavera prevedono una serie di sconti spalmati su un periodo di tempo.

QUANDO? La data di inizio delle Offerte di Primavera è il 27 marzo, e andranno avanti fino al 7 aprile, quasi due settimane di offerte.

CI SONO ANCHE LE OFFERTE DEL GIORNO. Non finisce qui: oltre a queste offerte che dureranno per tutto il periodo dell'iniziativa, ci saranno anche le Offerte del giorno, che appunto cambieranno ogni giorno: vi consigliamo infatti di monitorare la pagina delle Offerte del giorno per non perdere nessuna occasione.

QUALI SONO LE OFFERTE MIGLIORI? Le offerte sono davvero moltissime ma noi vi diamo una mano: di seguito abbiamo selezionato tutte le migliori offerte beauty su prodotti di bellezza, accessori tecnologici e ovviamente make up. Seguite la nostra guida e buono shopping!

Accessori per i capelli Hairstyle Rowenta

arricciacapelli rowenta arricciacapelli rowenta (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Se siete patite dell'hairstyle è il momento di rinnovare il "parco macchine" e magari sperimentare nuovi accessori innovativi, come ad esempio l'arricciacapelli automatico. Insomma se il vostro asciugacapelli fa i capricci e o se vi serve una nuova piastra le offerte Rowenta fanno al caso vostro.

Offerte su prodotti GHD

asciugacapelli ghd asciugacapelli ghd (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Se da tempo state puntando un prodotto professionale per lo styling dei capelli questo è il momento di muoversi: il marchio GHD non ha bisogno di presentazioni, tutti ne conosciamo la qualità di livelli professionali. In occasione delle offerte di primavera trovate sconti fino al 35% su articoli amatissimi e vendutissimi, come ad esempio l'arricciacapelli professionale Ghd Curve Creative Wand.

Offerte su prodotti Babyliss

piastra a vapore babyliss piastra a vapore babyliss (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Babyliss è un marchio che nel tempo si è guadagnato la fiducia di un vasto pubblico grazie all'ottimo rapporto qualità prezzo dei suoi prodotti per lo styling, dalle piastre economiche agli accessori più innovativi come le spazzole liscianti e gli arriccia capelli. In questi giorni su Amazon trovate tutti bestseller scontati.

epilatore a luce pulsata braun epilatore a luce pulsata braun (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Volete sperimentare l'epilazione a luce pulsata in versione casalinga e non vi siete ancora convinte? Uno dei deterrenti più grandi è indubbiamente il costo - decisamente non basso - degli apparecchi casalinghi per farla. Se siete in cerca di sconti questo è il momento giusto, perchè trovate in offerta su Amazon epilatori a luce pulsata di diverse marche, di seguito i link:

Epilatori elettrici

epilatore elettrico braun silk-epil epilatore elettrico braun silk-epil (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Un'altra categoria da tenere d'occhio è quella degli epilatori elettrici: tutte (o quasi) ne abbiamo uno, e se da qualche tempo cominciate a pensare che sarebbe ora di cambiarlo date un'occhiata a queste offerte che potrebbero fare al caso vostro:

Prodotti viso e capelli Garnier e L'Oréal

linea botanicals l'oreal linea botanicals l'oreal (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Si tratta di alcuni dei prodotti più venduti e più apprezzati da tantissime donne: per lo più prodotti per il viso come creme, maschere, scrub, ma anche prodotti per capelli e in particolare per i capelli colorati. Tra i tanti impossibile non citare i cofanetti di prodotti per capelli della linea Botanicals di L'Oreal, oppure le vendutissime maschere purificanti per il viso L'Oreal all'argilla pura. I prodotti hanno sconti fino al 30%. Ecco altre offerte davvero interessanti:

Make up firmato Maybelline e L'Oréal

tinta labbra les chocolats l'oreal tinta labbra les chocolats l'oreal (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Ecco un'ottima occasione per fare scorta di tutti i trucchi che usate di più e che terminate spesso, andando sul sicuro. Su tantissimi prodotti di make up firmate Maybelline e L'Oréal ci sono sconti fino al 30%. Ecco la pagina con tutte le offerte sempre aggiornate. Ecco il link alle offerte migliori e da non perdere secondo noi:

Smalti e prodotti per le unghie OPI

smalto opi smalto opi (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

E adesso parliamo di unghie: tutte le appassionate di nail art e prodotti per unghie non possono che adorare gli smalti firmati OPI. Colori in linea con le ultime tendenze, furmula di qualità top e una scelta infinita. A partire dal 27 marzo trovi il 25% su tantissimi smalti OPI.

Prodotti per capelli NIOXIN

shampoo nioxin per capelli assottigliati shampoo nioxin per capelli assottigliati (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Ecco un altro brand molto specifico e parecchio conosciuto e amato da chi ha problemi di capelli assottigliati, indeboliti e diradati: conosciutissimi sono ad esempio i pacchetti di prodotti "Sistema" di Nioxin, la cui efficacia è testata. Su tantissimi prodotti della linea c'è il 25% di sconto.

Trucchi Rimmel e Max Factor

cipria max factor cipria max factor (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Non sono finiti gli sconti sui cosmetici: ad arricchire queste offerte di primavera ci sono anche i prodotti firmati Rimmel e Max Factor, che invece sono scontati fino al 20%. La cosa migliore da fare è dare un'occhiata alla pagina delle offerte, ma noi vi segnaliamo quelle più interessanti: