Dolci di Carnevale: tutte le ricette e le gustose novità 2019

Che Carnevale sarebbe senza dolci? Zeppole, chiacchiere, castagnole, dolci fritti e al forno e chi più ne ha più ne metta: ecco tante ricette per i dolci di Carnevale

I dolci sono l'ingrediente numero uno del Carnevale. Il più gettonati sono quasi sempre i dolci di Carnevale fritti, ma le ricette alternative più o meno tradizionali sono tantissime, anche in versione light o al forno. Del resto la stessa origine di questa ricorrenza, che fa da antitesi al mercoledì delle ceneri e all'inizio della Quaresima, è un inno all'abbondanza e alle trasgressioni, peccati di gola compresi. Non a caso la tradizione culinaria regionale del nostro paese ci regala svariate ricette di dolci, tra cui i più famosi sono fritti. Si tratta per lo più di ricette "povere", impasti semplici ma golosi. Noi abbiamo raccolto tutte le ricette tipiche del Carnevale italiano, dalle frappe alle castagnole, passando per il migliaccio napoletano.

Non siamo rimasti però del tutto legati alla dittatura della tradizione: Carnevale è una festa all'insegna dell'allegria, dove può trovare spazio anche la decorazione a tema di dolci. E in più, restando sempre in tema dolci di Carnevale, vi regaliamo anche qualche ricetta di dolcetti decisamente più leggeri, perfetti per le feste di Carnevale da servire ad amici e parenti, come ad esempio le versioni al forno dei dolci di Carnevale più tradizionali.

Ecco tutte le ricette di dolci di Carnevale che troverai in questo articolo:

24 Dolci tipici di Carnevale | FOTO (24 immagini) I dolci tipici di Carnevale. Tutti i dolci regionali tradizionali più buoni per Carnevale

Ricette di dolci di Carnevale non fritti

Una delle ossessioni di chi è perennemente a dieta: no ai fritti! E in effetti i dolci di Carnevale più tradizionali hanno proprio questo in comune: quasi tutti prevedono la frittura. Tuttavia è possibile realizzare delle ricette alternative che non prevedono la frittura, ma piuttosto la cottura al forno. Ci sono poi dei dolci di Carnevale che già nella ricetta di partenza non prevedono la frittura. Si tratta di biscotti particolari, buoni e colorati, che nascono proprio per la cottura al forno. Qui trovate le più comuni ricette di Carnevale senza frittura.

Sebbene certamente frappe e castagnole fritte in padella siano irresistibili, le versioni che prevedono la cottura al forno sono assolutamente deliziose (oltre che più sane). Basta veramente pochissimo per renderle croccanti proprio coem fossero fritte, la temperatura di cottura e qualche astuzia nell'impasto e quasi non vi accorgerete della differenza!

Dopo esserci lavati la coscienza con qualche ricetta più salutare passiamo al clou dei dolci di Carnevale. Veniamo ai dolci fritti di Carnevale, perché i dolci cotti nell'olio scoppiettante sono un po' il marchio di fabbrica del Carnevale dietro ai fornelli. Croccanti, caldi e assolutamente deliziosi, questi dolci dalle ricette semplici e golose si preparano facilmente e nella maggior parte dei casi si decorano e si arricchiscono semplicemente con una spolverata di zucchero. Che aspettate a mettervi all'opera?

I cenci di Carnevale sono l'equivalente delle frappe o chiacchiere di Carnevale, ma nella loro versione toscana. Si tratta quindi di uno dei dolci di Carnevale più diffusi e tradizionali un po' in tutte le zone d'Italia. La ricetta dei cenci di Carnevali toscani però si caratterizza soprattutto per la sua antichità: non a caso è contenuta anche nel celeberrimo ricettario dell'Artusi.

Le castagnole sono un'altra delle ricette più famose del Carnevale, che troviamo un po' in tutta Italia. Queste buonissime palline fanno letteralmente impazzire gli ospiti. Anche in questo caso non esiste una ricetta standard per le castagnole: ognuno usa la propria! Noi ve ne illustriamo una ricetta tradizionale, perfetta per preparare le castagnole tipiche, con o senza crema.

Le chiacchiere sono uno dei simboli del Carnevale, si può dire che ogni famiglia ha la sua ricetta segreta, un suo modo particolare di prepararle, una forma specifica secondo la quale le ritaglia e le modella. Questa ricetta ci offre una sicura base di partenza, ma nessuno ci impedisce di inserire poi delle varianti.

Un altro ingrediente fondamentale di Carnevale sono ovviamente le frittelle. Preparare le frittelle è estremamente semplice e le varianti per quanto riguarda il ripieno o la decorazione sono quasi infinite. Scaldiamo l'olio e prepariamo gli ingredienti: le frittelle arrivano!

Se diciamo Carnevale diciamo anche frappe. Le frappe sono il dolce tipico del Carnevale, con il loro contorno a zig zag e lo zucchero spolverato sopra evocano subito l'immagine di coriandoli e stelle filanti. Scopriamo la ricetta più semplice e buona per prepararle per Martedì e Giovedì Grasso!

I ravioli dolci di Carnevale sono un dolce fritto (ovviamente) davvero squisito. Si tratta di veri e propri ravioli fatti con una pasta molto simile a quella delle chiacchiere, e hanno un ripieno dolce. Nella ricetta tradizionale i ravioli dolci di Carnevale hanno un ripieno di marmellata, ma in realtà possiamo spaziare sul ripieno: dalla cioccolata alla ricotta dolce.

I tortelli di Carnevale sono una ricetta dolce tipica di Carnevale che arrivano dalla Lombardia. Questi dolcetti, ovviamente fritti, si caratterizzano per avere un impasto molto liquido che va versato a cucchiaiate nell'olio bollente. Dopo la frittura questi squisiti dolcetti possono essere farciti con la crema che preferite.

La tradizione dolciaria siciliana ci vizia in ogni stagione e ricorrenza, e anche il Carnevale non fa eccezione. Ogni zona ha le sue tradizioni, dalle sfincette alle teste di turco passando per la pignolata, l'elenco è davvero lungo e soprattutto golosissimo. E allora, anche se non siamo originari della Sicilia, perchè non cimentarci con alcune di queste deliziose ricette di Carnevale?

Frappe, castagnole, struffoli, chiacchiere: ecco quali sono i dolci di Carnevale così come vuole la tradizione. Sono dolci ad alto tasso di zucchero e dolcezza, adatti ad un party all'insegna dell'allegria e del buonumore; sono i sapori tipici dell'infanzia, spensierata e divertente! A ciascuno la sua versione preferita: castagnole con o senza crema, frappe con o senza un goccio di vino, struffoli con o senza diavolini!

E se poi abbiamo il talento, o l'entusiamo, delle cake designer non esitiamo a preparare dei dolci decorati. Possono essere biscotti rifiniti, oppure delle splendide torte decorate con la pasta di zucchero, con le caramelle o con il fondant: la scelta è ampia, solo i nostri gusti e la nostra voglia di sperimentare possono guidarci in questa sfida culinaria!

A Carnevale è festa anche per chi soffre di intolleranza al glutine. Ormai esistono tantissime ricette dei dolci tipici che, riviste e corrette, consentono a tutti di approfittare della bontà dei dolci di Carnevale tradizionali, segniamoci queste ricette e faremo felici tutti al nostro party.

Forse qualcuno di noi non lo sapeva, ma anche i biscotti sono un dolce di Carnevale. Qui troviamo la ricetta più buona e gustosa, una sinfonia croccante e colorata di sapori e odori. Possiamo servirli alla festa, oppure mangiarli a colazione: farne una scorpacciata sarà comunque un vero piacere!

Chi non può mangiare latte e uova non è escluso dall'allegria del Carnevale, qui troviamo tutte le ricette adattate per chi soffre di queste allergie e, credeteci, sono buone tanto quanto la versione tradizionale!

Chi ha detto che a Carnevale chi segue un'alimentazione vegana debba rinunciare ai dolci. In questo caso è facilissimo realizzare dolci golosissimi senza alcun bisogno di ingredienti di derivazione animale. Noi vi proponiamo tutte le ricette di dolci tradizionali di Carnevale in versione vegan.

Concludiamo con un video utilissimo per chi è appassionato di cake designe e decorazione di dolci con la pasta di zucchero, che ci mostra come realizzare una maschera di carnevale in pasta di zucchero.

Non solo dolci tradizionali, fritti o al forno che siano: ecco una video ricetta veramente sfiziosa a base di basta sfoglia davvero facilissima da fare. Francesca del canale Youtube SugarArt ci insegna in questo video a preparare delle simpatiche mascherine di Carnevale decorate fatte in pasta sfoglia, che sono anche molto veloci da fare. Ecco la video ricetta:

La tradizione dolciaria siciliana è celeberrima, e il bello è che ogni stagione e ogni ricorrenza prevede una serie di dolci tipici. Non fa eccezione il Carnevale: infatti in Sicilia in questo periodo oltre alle classiche chiacchiere si preparano diversi altri dolci tradizionali, come la pignolata o le teste di Turco. Noi vi proponiamo le ricette più famose.

Dolci di Carnevale, novità 2019

Se siete insofferenti alla tradizione è ora di sperimentare qualche novità per questo Carnevale 2019. Noi come sempre siamo grandi sostenitori delle ricette semplici che con poca fatica ci assicurino la massima resa. Ecco allora un'idea assolutamente da copiare: procuratevi della pasta sfoglia fresca già pronta (a meno che non vogliate cimentarvi con la pasta sfoglia fatta in casa), ritagliate tante mascherine di carnevale, cospargetele di zucchero e di codette decorative per dolci e infornatele per 20 minuti a 180°: otterrete delle gustose, semplicissime e colorate sfogliatine di Carnevale.

Altra idea: attingete stavolta alla tradizione regionale pescando però ricette lontane geograficamente. Qualche suggerimento? Provate il migliaccio napoletano oppure le frittelle di riso toscane, che si mangiano anche per San Giuseppe.

Il migliaccio è un antico dolce della tradizione tipico della Campania che si prepara non solo nel periodo di Carnevale, ma anche sotto Pasqua. Più in generale è una ricetta da provare almeno una volta se abbiamo voglia di un dolce facilissimo, economico ma allo stesso tempo golosissimo. La ricetta originale era a base di farina di miglio, ma ad oggi si utilizza per lo più il semolino, che abbinato alla ricotta ci fa ottenere un dolce compatto ma cremoso dal sapore inimitabile: ecco la ricetta.