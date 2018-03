Insalata di arance: 10 ricette

Shutterstock

L'arancia in insalata è un modo furbo e gustoso per mangiare questi agrumi ricchissimi di vitamina C: ecco tante idee per fare l'insalata di arance

Insalata di arance: le ricette

L'insalata di arance è un contorno leggero e super healthy, ottimo anche per gustare le arance ricchissime di vitamina C, e quindi ottime da consumare in abbondanza dall'autunno alla primavera. La ricetta base dell'insalata di arance (di solito molto invernale come ricetta) è conosciuta anche come "insalata siciliana": infatti è diffusissima in Sicilia, ma anche in quasi tutta la penisola iberica, e prevede l'abbinamento di arance e finocchi. A quanto pare a introdurre questa pietanza sarebbero stati nientemeno che gli Arabi nel '400.

Veniamo a un'altra premessa importante: quali arance scegliere per gustarle in insalata? In realtà va bene qualsiasi tipo di arancia, ma quelle che meglio si adattano all'insalata sono le tarocco, che si usano molto anche per farne spremute, e che si caratterizzano per il sapore particolarmente dolce e la buccia sottile. Per la preparazione delle arance in insalata è molto importante non solo sbucciarle, ma anche rimuovere tutta la parte bianca esterna sotto la buccia.

Ecco per voi un po' di idee per preparare l'insalata di arance, tutte le ricette sono semplicissime, perchè basta unire gli ingredienti a crudo e condirli:

Insalata di arance e finocchi

L'insalata di arance e finocchi è forse la versione più conosciuta e famosa dell'insalata di arance, e come già accennato si tratta di una ricetta tipicamente siciliana. Ecco cosa ci occorre per prepararla (ovviamente gli ingredienti sono in proporzione al numero dei commensali, ma anche in base ai gusti):

Ingredienti

Arance

Finocchi

Olive nere o taggiasche

sale, pepe e olio d'oliva

Procedimento:

Sbucciare le arance e tagliarle a fettine Lavare i finocchi e affettarli in modo sottile Unire in una terrina arance, finocchi e olive Condire con sale olio e pepe Fate riposare per almeno una mezz'ora (anche in frigo) prima di servire

Insalata di arance e radicchio

Anche il radicchio è un ingrediente interessante da abbinare alle arance, soprattutto se queste sono particolarmente dolci. Per aumentare il contrasto si può preparare per il condimento una vinaigrette con miele e aceto. Andiamo a vedere come.

Ingredienti:

Arance

Radicchio rosso

Miele

Aceto balsamico

Sale olio e pepe qb

Procedimento

Sbucciate le arance e tagliatele a fettine Lavate alcune foglie di radicchio e tagliatele sottili Unite olio, aceto e miele fino a ottenere un'emulsione Utilizzate l'emulsione per condire arance e radicchio Aggiustate di sale e pepe

Insalata di arance e gamberi

Un altro abbinamento davvero interessante è quello tra agrumi e gamberi

Ingredienti:

Arance

Qualche foglia di valerianella

Gamberi freschi

1 spicchio d'aglio

olio EVO

Sale e pepe

Limone

Procedimento:

Sbucciate e fate a fettine le arance Emulsionate olio e succo di limone e aggiustate con sale e pepe Lavate la valeriana Pulite i gamberi lasciando la coda In una padella fate soffriggere brevemente dell'aglio nell'olio EVO Togliete l'aglio e fate rosolare i gamberi per pochi minuti, quindi fateli freddare Unite arance, valeriana e gamberi in una insalatiera e condite con l'emulsione preparata precedentemente

Insalata di arance e acciughe

Ingredienti

Arance

Acciughe

Olive nere

Capperi

Succo di limone

un poco di cipolla

Sale e pepe

Procedimento

Mescolate olio, succo di limone, sale e pepe Sbucciate e affettate le arance Unite gli altri ingredienti: pochissima cipolla, acciughe, qualche cappero e olive nere Condite con l'emulsione Fate riposare almeno una mezz'ora e servite

Un'altra variante interessante di questa insalata la si può preparare con le aringhe.

Insalata di arance e mele

Ingredienti

Arance

Succo di arancia

Mele

Finocchi

Olio Evo

Sale e pepe

Procedimento

Sbucciate e affettate le arance Sbucciate e fate a tocchetti le mele Lavate e affettate i finocchi Emulsionate il succo di arancia, l'olio, il sale e il pepe Condite gli ingredienti e fate riposare per una mezz'ora

Insalata di arance e cipolle

Ingredienti

Arance

Cipollotto fresco

Olive nere

Olio EVO

Sale e pepe

Procedimento

Sbucciate e affettate le arance Affettate sottilmente il cipollotto fresco (in alternativa una cipolla rossa) Unite cipolle, arance e olive Condite con olio EVO, sale e pepe

Insalata di arance e tonno

Ingredienti

Arance

Filetto di tonno sott'olio

Un poco di porro o cipolla

olio EVO

Sale e pepe

Procedimento

Sbucciare e tagliare a fettine le arance Sgocciolare il filetto di tonno, spezzettarlo e aggiungerlo alle arance Affettare sottilissimo un poco di porro oppure cipolla fresca Condire con olio sale e pepe

A questa ricetta si possono tranquillamente aggiungere un poco di finocchi

Insalata di arance e salmone

Ingredienti

Arance

Finocchi

Salmone affumicato

Olive nere

Olio EVO

Sale e pepe

Procedimento

Sbucciare le arance e farle a fettine Aggiungere il salmone spezzettato Aggiungere i finocchi lavati e affettati Unire olive nere Condire con olio sale e pepe

Insalata di arance e mandorle

Ingredienti

Arance

Mandorle a lamelle

Valerianella

Olive taggiasche

Succo di arancia

Olio EVO

Sale e pepe

Procedimento

Sbucciare e affettare le arance Unire le mandorle a lamelle e le olive Fare un'emulsione di succo di arancia, olio, sale e pepe Condire l'insalata Far riposare mezz'ora e condire

A questa ricetta possiamo tranquillamente aggiungere dei finocchi in quantità moderata.

Insalata di arance e limoni

Ecco una ricetta particolarissima, tutta a base di agrumi. Se l'abbinamento di arance e limoni vi "spaventa" e potrebbe sembrarvi troppo aspro come sapore, sappiate che in realtà i sapori degli agrumi vengono mitigati dallo zucchero e e dalla cipolla.

Ingredienti

Arance

Limoni (nella stessa quantità delle arance)

Cipollotto fresco

Zucchero: 1 gr per ogni agrume utilizzato (esempio: 2 arance e 2 limoni richiedono 4 g di zucchero)

Prezzemolo

Procedimento

Sbucciare arance e limoni facendo attenzione ad eliminare anche la parte bianca esterna Affettare gli agrumi Tritare sottilissimo un poco di cipollotto e unirlo agli agrumi Emusionare lo zucchero in un cucchiaio o due di acqua e utilizzare l'emulsione per condire gli agrumi Aggiungere l'olio EVO, il sale e il pepe Spolverare con il prezzemolo

Insalata di arance: altre varianti

Il bello dell'insalata di arance è che si può fare davvero in moltissimi modi. Oltre alle ricette fin'ora riportate vi regaliamo ancora qualche altra idea alternativa, con alcuni ingredienti che si possono abbinare benissimo sia alle arance che tra di loro, per creare insalate ogni volta diverse.

Semi da mangiare

Frutta secca

Uova sode

Rucola

Avocado

Sgombro

Scamorza

Lattuga

Spinaci crudi

Ravanelli

