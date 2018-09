Shutterstock

gpt native-top-foglia-cucina

Molto spesso non c'è ricordo più bello delle vacanze di un simpatico souvenir gastronomico! Che si tratti di olio o di altri prodotti ecco tante ricette per utilizzarli.

Ricette con souvenir gastronomici

Le ferie sono ormai finite, siamo tornati a lavoro e alla routine quotidiana, ma se avete scelto bene cosa comprare in viaggio, forse c'è ancora un chance di sentirsi un po' in vacanza almeno per una sera, e di farlo grazie al cibo. Potrete farlo se mentre eravate in vacanza avete avuto la sensatezza di comprare come souvenir - invece che le solite calamite - qualche ottimo prodotto gastronomico tipico della zona che avete visitato.

Ecco allora per voi un pugno di ricette per sfruttare in modo semplice ma gustoso i vostri souvenir gastronomici

Bruschetta di pane normale o di carasau

pane carasau pane carasau tipicamente sardo (fonte: Shutterstock)

La prima ricetta è dedicata a un ingrediente italianissimo, che in molte regioni è una vera e proprio eccellenza: ad esempio se siete stati in vacanza in Puglia non potete non riportare con voi dell'ottimo olio d'oliva locale. Gli habitué della Sardegna invece non avranno potuto fare a meno di riportare con sè il super caratteristico pane carasau. Potete poi utilizzare l'olio EVO per fare tantissimi tipi di bruschette.

Ingredienti:

Pane casereccio o pane carasau

rosmarino

pomodori

olio

aglio

sale

Procedimento

Se disponete solo di pane casereccio tagliatelo a fette, passatelo sulla griglia per farlo abbrustolire. Strofinateci sopra l'aglio e poi mettete subito un filo d'olio con un po' di sale. Se volete potete anche aggiungere dei pomodori. Se invece riuscite a trovare del pane carasau mettetelo in forno e fatelo dorare appena insieme a del rosmarino. Tiratelo fuori una volta che si sarà biscottato e metteteci un filo d'olio.

Spiedini di prosciutto e prugne

Se invece la vostra meta è stata la Spagna, con ogni probabilità avrete avuto cura di comprare del tipico prosciutto spagnolo, il celeberrimo jamon serrano, dal sapore particolarissimo e decisamente diverso al prosciutto nostrano.

Ingredienti:

prosciutto (2 fette per commensale)

prugne secche confezionate

Procedimento

Avvolgete una fetta di prosciutto intorno a ciascuna prugna e fermatelo con degli stuzzicadenti.

Mettete in forno a 150° e aspettate che si siano riscaldati per bene.

Satey di salmone

salmone affumicato salmone affumicato (fonte: Shutterstock)

Veniamo invece a chi ha scelto mete nordiche per le proprie vacanze d'agosto. In questo caso la vostra attenzione culinaria sarà stata probabilmente catturata dal salmone ottimo che si trova in Norvegia, in Scozia, ma anche in Irlanda. Ecco una bella ricetta facile e sfiziosa, ma se siete in cerca di altre idee date un'occhiata anche alla nostra raccolta di ricette con il salmone.

Ingredienti:

50 gr di mayonese

1 cucchiaino di succo di lime

1 cucchiaino di zenzero grattuggiato

75 gr di formaggio fresco spalmabile

3 cucchiai di panna

4 ciuffi di aneto

sale

pepe

paprika

8 fettine di salmone affumicato

8 gamberi già cotti

Procedimento

Mescolate la mayonese , il lime, lo zenzero, il formaggio fresco e la panna .

, il lime, lo zenzero, il formaggio fresco e la . Tritate metà dell'aneto e aggiungete alla mayonese.

Aggiungete le spezie . Spalmate le fettine di salmone con la crema ottenuta e poi arrotolatele.

. Spalmate le fettine di salmone con la crema ottenuta e poi Tagliate gli involtini a fettine e infilate ognuno di essi su uno stuzzicadenti insieme a un gambero guarnendolo con l'aneto rimanente.

Risotto verde ai pistacchi

Se invece le vostre vacanze sono state all'insegna del relax magari in riva al mare di un'isoletta greca, non avrete potuto fare a meno di apprezzare i pistacchi dalla Grecia, con i quali potremo preparare un buono risotto.

Ingredienti:

300 gr di riso

80 gr di spinaci lessati

50 gr di cipolla

30 gr di pistacchi

olio d'oliva

burro

vino bianco secco

dado per brodo vegetale

parmigiano

ale

Procedimento

Tritate la cipolla e fatela appassire con il burro e 2 cucchiaiate d'olio nella pentola per il risotto. In un altro pentolino portate al bollore dell'acqua e aggiungete il dado (se avete più tempo potete preparare voi il brodo vegetale). Aggiungete allala cipolla gli spinaci tritati finissimi; Lasciateli insaporire, poi mescolatevi il riso. Versateci mezzo bicchiere di vino, mescolate, quindi lasciatelo evaporare. Versate il brodo bollente fino a ricoprire il riso e mescolate. Appena il brodo evapora aggiungetene un altro poco, e continuate così finchè il riso ha raggiunto il punto di cottura desiderato. Spegnete il fuoco e mantecate il risotto con 30 gr di burro e con abbondante parmigiano grattugiato. Condite con il sale se vi sembra necessario. Tritate grossolanamente i pistacchi e uniteli al risotto.

Tartine wurstel e kiwi

Se siete stati in Germania o Trentino Alto Adige potreste aver riportato con voi gli ottimi wurstel artigianali che si preparano in molte zone. Ecco una ricettina sfiziosa per sfruttarli:

Ingredienti:

12 fette di pancarré

50 gr di burro

2 grossi wurstel

2 kiwi

Procedimento

Tagliate la crosticina alle fette di pane ricavando da ognuna un quadratino. Spalmate ogni quadratino con il burro lasciato ammorbidire. Tagliate i wurstel a sottili rondelle dopo averli cotti. Sbucciate e affettate anche i kiwi. Disponete su ogni tartina, 3 fettine di wurstel e 3 mezze fettine di kiwi poi servite.

Fagottini al camambert e mele

formaggio camambert formaggio camambert francese (fonte: Shutterstock)

Continuiamo la nostra raccolta di ricette andando a scoprire come possiamo impreziosire il tipico formaggio francese.

Ingredienti:

1 confezione di pasta brisée

2 mele renette

1 forma di camamabert

10 gr di burro

1 tuorlo

pepe

Procedimento

Preriscaldate il forno a 180° e mettete la carta da forno su una teglia. Sbucciate le renette e tagliatele a fettine eliminando il torsolo. Passatele in padella insieme al burro. Sbucciate il formaggio e tagliatelo a fettine, quindi tagliate in quadrati da 10 cm anche la pasta brisée. Sistemate qualche fettina di mela e il camambert su una metà del quadrato. Chiudete la pasta ottenendo dei fagottini a triangolo e spennellate con il tuorlo. Mettete in forno per circa 20 minuti.

Involtini con sardine

Se avete visitato il Portogallo o il nord della Spagna saprete bene che uno dei prodotti più tipici sono sicuramente le sardine, peraltro davvero buonissime. Ecco cosa potete farci:

Ingredienti:

sardine

pancetta

alloro

timo

succo di limone

2 cucchiai di olio

Procedimento

Pulite le sardine, apritele in due. Aggiungete un po' di sale e pepe in ogni sardina, avvolgetela in una fetta di pancetta e fermate il tutto con uno stuzzicadenti. Ungete una teglia da forno, metteteci gli spiedini, 2 foglie di alloro e un rametto di timo. Bagnate il tutto con un po' d'olio e del succo di limone.

Pasta con pomodorini secchi e salsicce

pomodori secchi pomodori secchi pugliese (fonte: Shutterstock)

Se siete di ritorno dallo splendido mare della Puglia potete provare a lenire la più che comprensibile depressione che vi sta attanagliando perparando una buonissima pasta con i pomodori secchi così comuni in quella regione.

Ingredienti:

500 gr di pasta

200 gr di patata

150 gr di salsiccia a metro

30 gr di pomodori secchi

timo

sale

Procedimento

Fate bollire l'acqua per la pasta. Sbucciate la patata e tagliatela a dadini. Salate l'acqua quando bolle e aggiungetevi i dadini di patata e la pasta. Tagliate a tocchi la salsiccia e fatela rosolare in una padella nel suo stesso grasso, scolandone via un po'. Tagliate a filetti i pomodorini secchi e fateli saltare con la salsiccia. Scolate la pasta con le patate e versateli nella padella con la salsiccia. Mescolate al tutto qualche fogliolina di timo. Versate in un piatto scaldato e portate immediatamente in tavola.

Rigatoni con cacio e tartufo

Ecco invece una ricetta autunnale ottima per da provare all'indomani dei primi fine settimana fuori in Umbria o Toscana, dai quali quasi sicuramente porterete a casa un po' di ottimo tartufo.

Ingredienti:

350 gr di rigatoni

formaggi misti grattugiati: 100 gr fra pecorino e parmigiano

un tartufo nero

sale

pepe in grani

Procedimento

Cuocete la pasta molto al dente e, prima di scolarla, tenete da parte 3-4 mestoli dell'acqua di cottura. Mettete la pasta scolata nella pentola calda con fuoco al minimo, aggiungete i formaggi e l'acqua di cottura tenuta da parte, versandola poco alla volta in modo che i formaggi diventino cremosi senza ammassarsi e coprano i rigatoni; conditeli con abbondante pepe macinato, il tartufo ridotto a lamelle e serviteli.

Cosa fare con tutto quel cioccolato svizzero portato dalle vacanze? Approfittatene appena il clima rinfresca e con la prima pioggia invitate gli amici a mangiare una bella fonduta.

Ingredienti:

250 ml di panna

200 gr di cioccolato al latte

200 gr di cioccolato fondente

1 bustina di zucchero vanigliato

1 banana

1 mela

succo di limone

2 fette di ananas

200 gr di fragole

2 kiwi

Procedimento

Ricaldate la panna e poi aggiungete i 2 tipi di cioccolato mescolando per bene fino al loro scioglimento. Aggiungete lo zucchero e mettete da parte. Sbucciate banana e mela, pulite quest'ultima e tagliatele a fette. Innaffiate la frutta con del limone. Sbucciate e tagliate a bocconcini anche il kiwi, l'ananas e le fragole. Sistemate la frutta nei piatti e mettete accanto una ciotolina di cioccolato fuso.