Ricette svuotafrigo: cosa cucinare con gli avanzi? Per evitare sprechi bisogna imparare a utilizzare gli avanzi in modo goloso e fantasioso. Tante ricette svotafrigo, facili, veloci e deliziose. Come cucinare con gli avanzi!

Come usare gli avanzi: le ricette della cucina di recupero

Come si usano gli avanzi? La cucina di recupero è quasi una scienza, fatta di ricette antispreco da cucinare con gli avanzi. Del resto se qualcosa non manca mai in casa quelli sono gli avanzi: dalla cena troppo abbondante a ciò che resta dei mega pacchi scorta forse troppo abbondanti, che dopo giorni di sosta nel nostro frigorifero, finiscono direttamente nella pattumiera. Ingredienti che non sappiamo come utilizzare e lasciamo passare a miglior vita.

Soprattutto quando il tempo per fare spesa é ridotto al minimo, e si ricorre alla mega scorta fatta una volta a settimana, é facile che non si riesca a consumare tutto in tempo, ma come dicevano le nostre nonne buttare il cibo è veramente un peccato. Ecco perciò qualche golosa ricetta svuotafrigo di recupero, preparata usando avanzi assolutamente buoni da mangiare e perfetti per deliziosi manicaretti. Per risparmiare in cucina, per non contribuire agli sprechi e perchè questi piatti sono veramente buoni!

Per cominciare, visto che le uova sono uno degli ingredienti più versatili, perchè non vi sbizzarrite con le golose frittate mille gusti del nostro speciale? E già che ci siete provate anche con il riso e con il pane avanzato, usato in tante deliziose ricette.

Ricette svuotafrigo per tutti i giorni

Insalata di pasta e verdure avanzate

Come si evince dal titolo, questa è una ricetta perfetta da sfruttare quando vi avanzano delle verdure, di qualsiasi tipo esse siano.

Ingredienti:

mezza cipolla

orecchiette o altra pasta corta

verdure avanzate

un formaggio a scelta

sale, olio e pepe qb

Procedimento

Lessate la pasta e stendetela su una teglia molto ampia per farla raffreddare. A parte affettate la cipolla sottilissima e fate a dadini tutte le verdure avanzate. Aggiungete un poco di formaggio a scaglie o a dadini: potete sceglierlo secondo i vostri gusti o secondo ciò che più si abbina gli avanzi che avete a disposizione. Ad esempio con melanzane e zucchine è perfetta la ricotta salata, ma anche il parmigiano. Se volete un gusto più deciso utilizzate del gorgonzola. Assaggiate ed eventualmente aggiustate di sale, olio e pepe.

Polpette di riso

Questa ricetta è studiata per sfruttare il riso avanzato, in special modo il riso in bianco, ma con le dovute accortezze possiamo sfruttare anche un risotto.

Ingredienti:

riso avanzato

formaggio tipo caciotta o fontina

mortadella

prosciutto cotto

parmigiano

1/2 uova

pangrattato

Procedimento

Tagliate a pezzettini la mortadella, il prosciutto e il formaggio. Unite al riso le uova e il parmigiano, amalgamando bene il tutto, quindi anche i pezzetti di mortadella e prosciutto. Il composto deve essere abbastanza umido da poter formare delle polpette con le mani: se risulta troppo secco aggiungete un uovo in più. Rotolate le polpette nel pangrattato, foderate una teglia con carta da forno e disponeteci sopra le polpette. Basterà una cottura di 20 minuti in forno a 180°.

Pasta con funghi e zucchine

Se ad avanzarvi sono zucchine o funghi, oppure entrambi, potete usarli per preparare una ottima pasta.

Ingredienti:

1 zucchina media o zucchina già pronta avanzata

funghi misti surgelati o avanzati

1 scalogno

1 spicchio d'aglio

prezzemolo

sale

peperoncino

tortiglioni o altro tipo di pasta corta

Procedimento

Affettate lo scalogno e fatelo rosolare con l'aglio in un tegame Quando il soffritto sarà pronto unite la zucchina e i funghi avanzati, salate e fate insaporire. A cottura quasi ultimata aggiungete peperoncino e infine una spolverata di parmigiano. Intanto lessate la pasta e mantecatela nel condimento appena realizzato.

Focaccia con formaggio e salumi

Ecco un'idea veloce per smaltire sia le confezioni di farina rimaste aperte da un po' in dispensa, sia eventuali grandi quantità di formaggi e salumi magari avanzate dagli antipasti di una lauta cena con gli amici.

Realizzate delle belle focacce seguendo la nostra ricetta della pizza fatta in casa: scoprirete che si tratta di una preparazione molto più semplice di quel che pensate. Appena tirate fuori dal forno la vostra pizza bianca farcitela velocemente con i salumi e i formaggi avanzati e gustatela con tutta la famiglia.

Polpette di verdure al forno

Ecco un'altra ricetta perfetta in caso di verdure avanzate di qualsiasi tipo, ma particolarmente adatta a verdure come cavoli o broccoli.

Ingrendienti:

verdure avanzate

scalogno

3 spicchi di aglio

latte qb

olio d'oliva qb

2 cucchiai di farina

1 bustina di purè in fiocchi (ancora crudi)

1 bustina di zafferano

farina 00 qb

1 uovo

1 mazzolino di prezzemolo

sale e pepe

pangrattato qb

Procedimento

Fate soffriggere aglio e scalogno in abbondante olio d'oliva, aggiungete le vostre verdure avanzate e bagnate con un poco di brodo vegetale. Quando il preparato si sarà ben insaporito eliminate l'aglio e passate al mixer le verdure. A questo punto mettete in una terrina il frullato di verdure e aggiungete latte, olio, farina, fiocchi di purè, zafferano, prezzemolo tritato, uovo, sale e pepe. Mescolate per bene e lasciate riposare una mezz’oretta. Preparate quindi le polpette, rotolatele nel pangrattato e infornate in forno caldo a 200° per 45 minuti circa.

Cosa fare con il pane avanzato

Assolutamente vietato gettare via il pane avanzato! Anche se superficialmente potrebbe sembrarvi che è davvero difficile fare qualcosa di buono con del pane secco, ecco qualche dritta incredibilmente semplice che vi farà ricredere:

Se il pane non è ancora durissimo sarà facilissimo farne delle bruschette, da gustare sia in versione semplice con olio e sale, sia con una marea di altri ingredienti sfiziosi

Potete fare il pane a cubetti e utilizzarlo al posto dei crostini nella vellutata di verdure, oppure per foderare il piatto nella preparazione di una sfiziosa minestra di pane.

nella vellutata di verdure, oppure per foderare il piatto nella preparazione di una sfiziosa minestra di pane. Se il pane è davvero durissimo potete tranquillamente grattugiarlo (oppure sminuzzarlo servendovi del mixer) per ottenere dell'ottimo pangrattato che in cucina è sempre utile in mille ricette.

che in cucina è sempre utile in mille ricette. Se avete a disposizione più tempo e più voglia di sperimentare, ecco un po' di ricette da fare con il pane raffermo.

Ricette per usare gli avanzi delle feste

Gli avanzi ce li ritroviamo in frigo tutto l'anno, ma il periodo in assoluto più prolifico è quello delle feste: l'overdose di cibo ci sembra obbligatoria, e col fatto di avere tanti invitati in casa si finisce spesso per preparare molto più cibo rispetto a quello che davvero occorre. Per questo gli avanzi in questo periodo diventano un problema serio, ecco le nostre guide per risolverlo: