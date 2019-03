Uova di Pasqua 2019: marche e prezzi per scegliere le più buone

Shutterstock

Siete in cerca delle migliori uova di Pasqua da gustare o da regalare? Date un'occhiata alla mini guida pratica di Pianeta Donna con un elenco delle più famose marche in commercio, i prezzi, le novità 2019 e qualche consiglio per gli acquisti

Uova di Pasqua

Vere, di zucchero o di cioccolato: le uova rappresentano la rinascita della natura e sono tra i simboli pasquali più ricorrenti insieme ai fiori, un altro emblema del ritorno della primavera. Tra i dolci tipici di Pasqua non esiste sfiziosità più amata, da grandi e bambini, delle uova di cioccolato. Immancabili sulla tavola di festa, perfette per il picnic di Pasquetta si possono anche usare come ingredienti di base per delle ricette semplici ma spettacolari. In commercio si trovano ormai di tutti i gusti: dalle semplici uova di cioccolato al latte, fondente o bianco a quelle aromatizzate o arricchite da frutta in guscio, frutta disidratata, cocco e... persino quinoa. Non è sempre facile scegliere le uova di Pasqua tra le tantissime proposte sul mercato anche perché oltre alla qualità della materia prima non si deve assolutamente sottovalutare l'importanza della sorpresa.

Uova di Pasqua 2019

Per darvi un piccolo aiuto abbiamo qui selezionato le uova di Pasqua 2019 da segnare sulla propria lista della spesa o da acquistare direttamente online. Una sorta di mini guida pratica alle uova di cioccolato sul mercato, con le caratteristiche più importanti come il tipo di cioccolato con cui sono state prodotte, il peso, la sorpresa contenuta e i prezzi di vendita. Ovviamente, per gli appasionati di cucina e pasticceria, resta sempre l'opzione fai-da-te: in questo caso potete imparare come fare in casa le uova di cioccolato leggendo la nostra ricetta casalinga oppure potete cimentarvi nella sola decorazione. Date un'occhiata ai consigli di Pianeta Donna per creare uova di Pasqua bellissime.

Uova di Pasqua Kinder 2019

Anche per il 2019, Ferrero ripropone le sue famose uova di Pasqua Kinder Gran Sorpresa che, con il guscio doppio di cioccolato con più latte e meno cacao, strizzano l'occhio all'iconico ovetto Kinder Sorpresa. Il regalo naturalmente è il punto forte del prodotto: si tratta infatti di veri e propri giochi appositamente ideati per bambini e bambine di diverse età. Per quest'anno il Kinder Gran Sorpresa Gigante da 320 grammi può vantare dei regali con brandizzati Barbie e Ninja Turtles. Il Kinder Gran Sorpresa Maxi da 220 grammi Winx, Jurassic World e Disney Frozen. Il Kinder Gran Sorpresa da 150 grammi Paw Patrol, Miraculous, Cattivissimo Me, The Avengers, Mario Kart, Disney Princess, Crayola, Teen Titans Go! e tanti altri.

Alle uova Gran Sorpresa si aggiunge poi una vastissime linea di golosità a tema: i conigli pasquali di cioccolato, gli ovetti classici a pulcino, i Kinder Sorpresa Maxi, il Kinder Mix con cerchietto a forma di orecchie oppure bag a forma di testa di coniglio, e ancora i Kinder Schoko Bons, i Kinder Eggs, i Kinder Happy Moments, gli Happy personaggi e lo strepitoso Mezzo Metro con 24 barrette.

Uovo di cioccolato Kinder Gran Sorpresa mario Kart con fantastica sorpresa

Uova di Pasqua Balocco 2019

L’obiettivo delle uova di Pasqua 2019 Balocco come sempre è quello di far felici i più piccoli coniugando la qualità del cioccolato finissimo al latte a quella delle sorprese proposte in una selezione davvero ampia. In commercio possiamo infatti scegliere tra tantissime varietà di uova dalle diverse grammature con regalo ispirato dai più famosi cartoon: da Tom & Jerry a Spirit, dai Puffi a Dragon Trainer. Ma anche prodotti pensati per gli appassionati di sport come l’uovo di cioccolato dedicato alle gare di Moto GP o quello dedicato alla Juventus.

Uovo Balocco Tom & Jerry al latte

Uova di Pasqua Motta 2019

Anche le Uova Motta sono in vendita come tutti gli anni con una intera linea dedicata alla felicità dei bambini e delle loro famiglie. Degne di una nota particolare sono le uova “Gioco Sorprese”, una speciale gamma di uova di cioccolato al latte pensate per non deludere mai. Al loro interno racchiudono infatti veri e propri giocattoli firmati Globo Giocattoli, azienda veronese tra le più importanti realtà in questo mondo. Nelle uova Play Set per esempio i bambini dai 4 ai 10 anni possono trovare un kit completo di mattoncini per costruire una vera e propria automobilina della polizia, una ruspa o un camion. Nelle uova Pisolino Bebè sono invece racchiusi 6 piccoli bambolotti da accudire e coccolare.

Tra le proposte più stuzzicanti pensate per i consumatori adulti, segnaliamo il nuovissimo Uovo Tartufone Motta con goloso guscio di cioccolato fondente con nocciole e granella di nocciole. E le uova Preziose Sorprese Fondenti e Preziose Sorprese al Latte dai raffinatissimi regali.

Uovo di cioccolato al latte Motta The Simpsons

Uova di Pasqua Venchi 2019

Se siete veri chocolate lovers e foodies gourmet le uova di cioccolato perfette per soddisfare la vostra passione sono quelle firmate Venchi. Per la Pasqua 2019, il marchio, tra i più prestigiosi in Italia e nel mondo, propone infatti uova tanto buone quanto belle: il soggetto ideale per degli scatti ad effetto da postare su Instagram. Vero oggetto del desiderio, le uova di cioccolato ricoperte da delizie vi stupiranno con pistacchi, mandorle, nocciole intere ma anche granella di lampone e cocco rapè. Ma non è finita qui! In commercio si può acquistare anche l’uovo Chocolight al cioccolato fondente o al latte, delizioso anche senza zuccheri aggiunti. Mentre per i più piccoli puoi acquistare i graziosi animaletti di cioccolata, i coniglietti di peluche con ovetti o le uova con sorprese pensate appositamente per loro.

Uovo Venchi Frutta Secca Bianco Salato

Uova di Pasqua Lindt 2019

Per Pasqua Lindt mette a frutto tutta la passione e la dedizione dei suoi maîtres chocolatiers per portare sugli scaffali, reali e virtuali, una proposta sempre più golosa di Lindt Gold Bunny e uova di cioccolato per tutta la famiglia. Tra le novità 2019 ci sono le Uova Nocciolor disponibili in versione al latte e fondente con nocciole del Piemonte IGP, e le uova Lindor classiche, sempre al latte o al fondente al 70%, con doppia sorpresa (un regalo racchiuso all'interno del delizioso guscio e un regalo consistente in 10 euro di film da utilizzare sulla piattaforma italiana di video on demand Chili.tv). Per quanto riguarda il coniglietto di cioccolato più famoso di sempre, il nostro consiglio per quest’anno è di non lasciarsi sfuggire la collezione Animal Print con una divertente veste tigrata o leopardata. Super fashion!

Uovo Dondolino Lindt al latte gianduia e nocciole

Uova di Pasqua Perugina 2019

Tra le proposte 2019 della celeberrima azienda umbra spiccano oltre ai classici 3 super novità. La prima, non disponibile online, è l’Uovo Baci Perugina Limited Edition con Fave di Cacao Ruby da 252 grammi. Perfetto da condividere con la propria dolce metà, fosse anche la nostra mamma o il nostro papà, ha il guscio di cioccolato rosa dolcemente profumato di frutti di bosco e un cuore doppio, anzi, triplo: al suo interno troverete infatti sia una sorpresa gioiello realizzata dai Maestri Orafi Veneti sia due praline. Gli altri due pezzi forti della Pasqua 2019 sono le originali Uova Nero Perugina con Quinoa e Semi di cacao, non siete curiosi di assaggiarle?

Uovo di cioccolato fondente Baci Perugina

Uova di Pasqua Ferrero Rocher 2019

I fan dei prodotti Ferrero Rocher non possono non lasciarsi tentare dalla vastissima gamma proposta in occasione di festività ed eventi speciali. A Pasqua, tra scatole di vari formati, cubi, coni, box e astucci, il re non può che essere il Grand Ferrero Rocher: una maxi pralina da 125 o 240 grammi con l’inimitabile guscio di cacao tempestato da golosa granella di nocciola e una doppia sorpresa tutta da gustare.

Uovo Grand Ferrero Rocher con 2 rocher interni

Uova di Pasqua Caffarel 2019

La qualità delle materie prime del nostro territorio e l’artigianalità del prodotto sono i punti forti della filosofia di Caffarel, a Pasqua come tutto il resto dell’anno. L’incarnazione perfetta di queste linee guida sono le uova di cioccolato delle serie Eccellenze d’Italia e Piemonte: prodotti unici la cui raffinatezza viene esaltata dall’elegante confezione. Ma non è tutto… Una chicca gourmet per i più piccoli è poi l’Uovo Ciock Crock con cioccolato al latte e croccanti cereali mentre gli appassionati delle sorprese firmate non potranno lasciarsi sfuggire l’Uovo Caffarel Thun, disponibile in più versioni.

Uovo di cioccolato al latte Caffarel con sorpresa Thun

Uova di Pasqua Bauli 2019

Le uova di Pasqua Bauli per il 2019 sono davvero tantissime. Tra quelle dedicate ai bambini, una novità assoluta è l’Uovo Crea & Ricrea by Kidea di Globo che propone una pasta magica modellabile in 5 diversi colori: un regalino perfetto per stimolare la creatività dei più piccoli e dare sfogo alla loro fantasia. E l’Uovo You Pretty! by Sbelletti di Globo, dedicato alle bambine dai 6 agli 10 anni, che propone una nuova collezione di trousse, disponibili in 4 forme, per divertirsi con prodotti sicuri e certificati. Restano naturalmente anche le tante proposte storiche come le uova di cioccolato Bauli con sorprese Orsetti del Cuore, Kucciolotti Family, Super Motori, Blaze e Transformers per i più piccoli e le uova Bauli Grandi Firme per Lei e per Lui pensate per mamma e papà.

Uovo Bauli Grandi Firme per Lui

Uova di Pasqua Icam e Vanini 2019

Come ogni anno, anche per Pasqua 2019, Icam propone le uova di cioccolato riveste dei colori delle maglie di alcune delle più importanti squadre di calcio della serie A italiana: un must per i tifosi di tutte le età! Sugli scaffali della grande distribuzione come online, potrete così trovare le uova brandizzate Roma, Lazio, Milan, Inter, Genoa, Sampdoria, Fiorentina, Torino e Hellas Verona. La Pasqua 2019 Vanini è invece legata al tema del viaggio. Un viaggio dedicato ai turisti gourmet che inizia attraverso la degustazione del raffinato cacao monorigine Bagua del Perù, nelle due versioni fondente 74% con granella di cacao e fondente 62% con pera e cannella, e prosegue grazie a un concorso da sogno e alle utilissime sorprese. Una selezione di gadget per chi ama girare il mondo: dai lucchetti con combinazione per tenere sempre al sicuro il proprio bagaglio ai caricatori da auto USB, dalle mascherine da viaggio agli auricolari avvolgibili, ed altro ancora!

Uovo Inter blu e nero Icam

