Saldi invernali 2019, quando iniziano a gennaio e la data di fine: il calendario regione per regione

Se vi state già chiedendo quando iniziano i saldi invernali 2019, ecco l'articolo che vi anticipa le date dei saldi che iniziano a gennaio 2019, inizio e fine degli sconti regione per regione

Saldi invernali 2019

I saldi sono uno dei momenti più attesi dalle amanti del fashion. In alcuni mesi dell'anno, infatti, tutti i negozi e tutte le regioni italiane iniziano a vendere capi di abbigliamento, borse, accessori, scarpe ecc... a prezzi davvero convenienti. Non si tratta di un fenomeno che coinvolge solo i negozi fisici, ma anche quelli online i cui prodotti, solitamente, già si trovano a prezzi decisamente inferiori rispetto ai negozi normali. Le stagioni dei saldi sono quindi i momenti migliori per fare shopping, a patto che si inizi a cercare sin da subito. I capi d'abbigliamento, gli accessori e soprattutto le scarpe in saldo vanno letteralmente a ruba e, proprio per questo, ci si dovrebbe affrettare a cercare i capi desiderati prima che vengano comprati. Ecco cosa scopriremo in questo articolo

Saldi inverno 2019 il calendario in Italia

I saldi invernali in Europa le date

Come evitare le truffe con i saldi

I saldi inverno 2019 in Italia, il calendario

In Inverno la stagione dei saldi inizia durante i primi giorni di gennaio, solitamente qualche giorno prima della Befana. Alcune regioni iniziano un po' prima ed altre un po' dopo, ma in linea di massima gli sconti iniziano tra il 4 ed il 5 gennaio. I saldi in Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, nel Friuli Venezia Giulia, nel Lazio, in Liguria, in Lombardia, nelle Marche, nel Molise, nel Piemonte, in Puglia, Sardegna, Sicilia, Molise, Toscana, Umbria ed in Veneto iniziano il 4 gennaio. In Basilicata ed in Valle D'Aosta iniziano invece il 2 gennaio 2019. Per quanto riguarda le città, a Milano i saldi iniziano il 4 gennaio e finiscono il 28 febbraio e lo stesso vale per Torino e Roma, mentre a Firenze iniziano il 4 gennaio, ma terminano il 15 marzo. In ultimo, a Napoli iniziano il 4 gennaio e finiscono il 2 aprile.

Regione Data inizio Data fine Abbruzzo 5 gennaio 2019 5 marzo 2019 Basilicata 2 gennaio 2019 1 marzo 2019 Calabria 5 gennaio 2019 28 febbraio 2019 Campania 5 gennaio 2019 2 aprile 2019 Friuli-Venezia-Giulia 5 gennaio 2019 31 marzo 2019 Lazio 5 gennaio 2019 28 febbraio 2019 Liguria 5 gennaio 2019 18 febbraio 2019 Lombardia 5 gennaio 2019 5 marzo 2019 Marche 5 gennaio 2019 1 marzo 2019 Molise 5 gennaio 2019 5 marzo 2019 Piemonte 5 gennaio 2019 28 febbraio 2019 Puglia 5 gennaio 2019 28 febbraio 2019 Sardegna 5 gennaio 2019 5 marzo 2019 Sicilia 6 gennaio 2019 15 marzo 2019 Toscana 5 gennaio 2019 5 marzo 2019 Umbria 5 gennaio 2019 5 marzo 2019 Valle D’Aosta 3 gennaio 2019 1 marzo 2019 Veneto 5 gennaio 2019 1 marzo 2019 Emilia Romagna 5 gennaio 2019 5 marzo 2019

I saldi invernali in Europa, le date

Il fenomeno dei saldi non è circoscritto solo in Italia, ma riguarda tutti i paesi. Fatta salva Londra, i cui saldi iniziano a partire da dicembre, in Europa cominciano qualche giorno dopo rispetto a quelli italiani. Di solito, infatti, gli sconti pazzi in Europa iniziano intorno al 7 gennaio. A Madrid i saldi iniziano il 6 gennaio 2019 e terminano il 31 marzo, a Berlino, invece, iniziano il 9 gennaio, a Barcellona iniziano il 7 e continuano fino a fine febbraio, a Vienna partono dal 6 gennaio, a Lisbona iniziano il 7 gennaio e proseguono fino al 28 febbraio. Bruxelles, invece, apre la stagione dei saldi il 3 gennaio, mentre a Parigi gli sconti iniziano il 10 gennaio e si concludono il 20 febbraio 2019. Se avete intenzione di farvi un bel viaggetto invernale low-cost, per partire scegliete quindi le date dei saldi.

Saldi, come evitare le truffe

Occhio alle truffe, perché durante la stagione dei saldi potreste trovarvene davanti varie. In primis, la merce in saldo deve effettivamente essere quella di fine stagione e non la rimanenze di chissà quanti anni prima. In secondo luogo, oltre a conservare sempre l'eventuale scontrino per cambiare l'abito, diffidate dalle vetrine che non espongono il prezzo originale della merce. Per evitare che vi truffino, se avete in mente un paio di scarpe che vi piacciono tanto o un vestito troppo costoso, controllate il prezzo prima che inizino i saldi e poi confrontatelo con quello scontato. Valutate quindi che lo sconto sia stato applicato nella percentuale indicata sul cartellino. In ultimo, diffidate degli sconti eccessivi, come quelli al 90%, e prima di acquistare un prodotto girate diverse vetrine e confrontate i prezzi.