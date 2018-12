Tally Weijl collezione Natale 2018: i capi per le feste

fotogallery zoom Alice Zampa / Photo Courtesy

La modalità “feste” è stata definitivamente attivata. Se amate l’effetto sparkling e gli outfit che si notano, la Christmas Collection 2018 di Tally Weijl ha sicuramente quello che fa per voi. E in più tante esclusive da scovare solo online. Eccole tutte!

Tally Weijl Christmas Collection 2018

La parola d’ordine è una sola: brillare! Nella Christmas Collection 2018 di Tally Weijl l’effetto sparkling è di quelli che si notano per un outfit natalizio perfetto. Il brand svizzero, fondato nel 1984 da Tally Elfassi-Weijl e Beat Grüring come piccola impresa familiare e diventato oggi un’azienda che conta 880 negozi in 37 Paesi, sa come far girare la testa alle ragazze e in occasione delle feste più scintillanti dell’anno non teme rivali con le sue nuance e colorazioni in armonia con le tendenze del Natale 2018.

Questa volta aggiunge anche una sorpresa in più: 100 capi selezionati in esclusiva per la Xmas online exclusive collection. Una collezione caratterizzata da lavorazioni e dettagli preziosi, per celebrare il rinnovo del sito web Tally Weijl, ora ancora più user friendly e semplice da usare per chi ama fare shopping anche da casa.

Collezione Tally Weijl Natale 2018, capsule e novità esclusive | FOTO

Glitter, glamour e paillettes per Tally Weijl Christmas Collection 2018

Immergersi nella Christmas Collection di Tally Weijl è un’esperienza da capogiro. L’effetto abbaglio è l’imperativo categorico di mini abiti, sexy tutine, camicette, jumpsuit, body e abiti a sirena. La palette va dal classico e sempre elegantissimo total black, alle righe multicolor delle tutine e degli abiti disponibili solo nella selezione online. Immancabile l’argento, spalmato sulle paillettes che ricoprono top, vestiti, tute sinuose, con giochi a specchio e reminescenze disco music, un mood che caratterizza anche le migliori idee make-up per il beauty look di Natale.

Per scaldarsi con stile ci sono i piumini cangianti e i pellicciotti colorati, in linea con le tendenze AI 2018-2019 per i capispalla: vanno dal fuxia, al rosso, dal giallo zafferano al bianco. Gli abiti hanno intagli sui fianchi o effetti asimettrici con manica lunga alternata, scollature profonde e fiocchi dietro al collo. Outfit da vera regina della notte e perfetti per i party più glamour delle feste. Non manca anche l’effetto animalier, con stampe pitonate e leopardate, per abiti e gonne.

Special guests Tally Weijl Natale 2018: Babbo Natale e Topolino

Oltre agli outfit rigorosamente glamour e sparkling, la collezione natalizia di Tally Weijl non dimentica i personaggi simbolo delle feste. Ecco allora i classici maglioni prendere nuova vita con Babbo Natale con occhiali da sole, renne con corna glitterate e nasi di paillettes e gattini avvolti in file di lucine e cappello con pon-pon. Non solo.

Per unirsi ai festeggiamenti che hanno celebrato il novantesimo anniversario di Topolino per tutto il 2018, Tally Weijl ha realizzato anche una piccola capsule di felpe dedicate al topo più famoso del mondo, un omaggio che abbiamo apprezzato anche nella collezione Tezenis AI 2018-19. Le troviamo in versione elegante,con fondo bianco con stampa oro e bordature dei polsini en pendant (sempre rigorosamente sparkling), o su fondo nero con stampa argento chiaro e polsini multicolor.

Ma c’è anche quella più sportiva degli hoodies rossi e bianchi, con cappuccio e stampe colorate frontali. Tutte perfette da abbinare ai jeans, proposti anche con applicazioni di perle all over, decori di strass o fettucce colorate e glitterate laterali. E per accontentare anche chi preferisce il tradizionale shopping in negozio, il brand sceglierà alcuni dei capi più rappresentativi per una selezione di punti vendita. Non resta che stilare la propria letterina e recapitarla al giusto destinatario.

