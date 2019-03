Zaini: tutti i modelli di tendenza sia sportivi che eleganti

Lo zaino è diventato un accessorio indispensabile e di tendenza: ecco quali sono i modelli di avere, le marche più trendy e ovviamente i prezzi e le dritte per risparmiare

Zaini: le tendenze 2019, i modelli e le marche

Lo zaino è un accessorio sempre più di tendenza non solo per gli uomini, ma anche per le donne, tanto che per alcune ha già preso il posto della borsa. Il suo più grande pregio è indubbiamente la comodità, perchè lascia le braccia libere, è quasi sempre spaziosissimo e pratico da usare. E poi zaino non vuol dire avere un look casual a tutti i costi: i modelli trendy sono tantissimi, e ne esistono anche di molto eleganti, colorati e in pelle, per non parlare dell'enorme comodità degli zaini porta pc, indispensabili a chi si sposta molto per lavoro.

Facciamo il punto della situazione su tutte le tendenze zaini 2019, sulle marche di zaini più conosciute, i modelli più amati e i prezzi per aiutarti nell'acquisto.

Colorato e trendy: Zaino Kånken Fjällräven

zaino kanken zaino kanken (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Probabilmente ne avete già visti tantissimi in giro, perchè gli zaini Fjällräven - specie nel modello Kanken - da qualche stagione sono di gran moda e sono amatissimi. Il modello Kanken è in effetti esteticamente molto accattivante, e a ciò si unisce la sua grande comodità e praticità. Lo zaino Kanken è disponibile in un gran numero di colori diversi, tutti vividi e che non passano inosservati, in più è molto resistente, spazioso e comodo. Lo si può utilizzare anche come porta pc, a patto che si tratti di un portatile di non più di 13 pollici di dimensione. I prezzi della misura standard oscillano attorno ai 90 Euro, ma lo trovate spesso scontato su Amazon.

Gli zaini Herschel

zaino herschel zaino herschel (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Tra i bestseller delle ultime stagioni ci sono sicuramente gli zaini Herschel: i modelli sono diversi, dai più basic con cerniere semplici a quelli dal look un po' più hipster, con la chiusura a fibbia, su tutti il modello Little America, che è quello che vedi in foto. Praticissimo, super spazioso, ma anche a suo modo elegante, si abbiana a tantissimi outfit diversi, anche quelli non troppo casual, ha lo schienale rinforzato e si può usare anche per trasportare il pc.

Zaini Eastpak

zaino nero eastpak zaino nero eastpak (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Gli zainetti Eastpak sono un grande classico, il modello Padded Pak'r è celeberribo e la sue linee essenziali sono un inno alla comodità. Si tratta dello zaino perfetto per il tempo libero (e per i più giovani: per la scuola), è lineare, comodo, super resistente, ed è disponibile in moltissimi colori. Il più venduto è ovviamente il modello nero, che ha dalla sua la possibilità di essere abbinato a qualasiasi look, anche se prettamente casual. Anche il rapporto qualità prezzo è ottimo.

Zaino elegante Piquadro

zaino piquadro zaino piquadro (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Fin'ora abbiamo visto soprattutto modelli casual, ma che fare se ti occorre un accessorio da abbinare ad outfit eleganti? Niente paura, perchè esistono anche zaini molto eleganti che stanno bene anche sul tailleur, come ad esempio questo modello firmato Piquadro. Linee innovative, un vivace color ciliegia, interamente fatto in pelle, resistente e versatile, è perfetto per gli impegni lavorativi, ma anche per altri ambiti che richiedano maggiore eleganza, tutto senza perdere di praticità. Il prezzo oscilla alltorno ai 200 Euro.

Zaino di pelle nero elegante

zaino nero ecosusi zaino nero ecosusi (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Se ti piacciono le borse stile messenger (cioè cartella del postino) eccone un modello in versione zaino davvero elegante, proposto da Ecosusi. Linee sobrie ed eleganti, questo zaino nasce con mood elegante, ma si può adattare anche ad outfit meno impegnativi. E' leggermente rigido e realizzato in pelle sintetica di alta qualità. In più ha una bustina interna per i piccoli oggetti, una fascia per tenere all'interno il pc (può contenere portatili fino a 14,7''), una tasca esterna e una interna ottima per libri, tablet e simili. Insomma, è lo zaino che si può utilizzare davvero da mattina a sera.

Zaino elegante in vera pelle

zaino in vera pelle zaino in vera pelle (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Se non ami la pelle sintetica dai un'occhiata a questo modello firmato Realer. Lo zainetto è in vera pelle, dal taglio medio rigido e il suo punto forte è che le cinghie si possono regolare, o addirittura essere spostate e trasformare lo zainetto in una borsa, per essere al top della versatilità. All'interno ci sono diversi scomparti che lo rendono ancora più pratico, e anche se le dimensioni non sono enormi (non è adatto a trasportare il pc), è comunque molto spazioso e può contenere molti oggetti. Lo trovi in ben sette colori.

Zaino vintage: Jolly Invicta

jolly invicta jolly invicta (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Torniamo di prepotenza sul versante casual per rispolverare uno zaino amatissimo che arriva dritto dagli anni '80-'90. Il Jolly Invicta è stato un'istituzione per tantissimi anni, salvo poi sparire piano piano dalle strade italiane, ma era solo questione di tempo perchè tornassero in auge tutti i trend degli anni '90. E così Invicta ha deciso di rimettere in commercio lo zaino Jolly, in un modello fedelissimo all'originale che adorerai se sei una patita del vintage.

Zaino per il tempo libero i viaggi The North Face

zaino nero the north face zaino nero the north face (fonte: Photo Courtesy | Amazon)

Se invece quello che ti serve è uno zaino per il tempo libero che sia principalmente pratico, resistente e molto spazioso, la risposta è Borealis Classic di The North Face, che è un best seller nella sua categoria. Questo zaino è adatto da portare con sè per brevi viaggi, ma anche per le attività all'aria aperta, ma non sfigura anche se sfoggiato in città, o ancora si può utilizzare per la palestra. Ha tantissimi scomparti (tra cui anche uno per il pc), dettagli catarinfrangenti e anche lo spazio per la sacca idrica (il che le rende adatto anche al trekking). Insomma, uno zaino davvero pronto a tutto e che trovi in 8 combinazioni di colore diverse.