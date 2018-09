Settimana della moda di Milano PE 2019: Max Mara, Fendi, Luisa Beccaria e tutte le sfilate di giovedì 20 settembre 2018

Sfilate Milano Fashion Week PE 2019. Le foto, i video e i commenti del primo giorno della Settimana della Moda, giovedì 20 settembre 2018, in passerella le collezioni di Max Mara e Fendi

La Milano Fashion Week entra nel vivo con la seconda giornata di sfilate giovedì 20 settembre 2018. Siamo pronte a scoprire nuove collezioni per la Primavera Estate 2019 disegnate dai più grandi stilisti del made in Italy. Milano Moda Donna accoglie in passerella Max Mara, la prima maison a sfilare quest'oggi e poi apre il catwalk a Fendi, Luisa Beccaria (di cui non vediamo l'ora di vedere le donne eteree e fatate) e il folle Moschino. Queste sono le passerelle in calendario a Milano e siamo certe ci riserveranno non poche sorprese. Le sfilate della Primavera Estate 2019, infatti, promettono di farci scoprire tutti i nuovi trend per la prossima stagione calda, permettendo anche di farci sognare le future vacanze proprio ora, che invece stiamo entrando nel periodo autunnale. Partecipare alle sfilate è tutto fuorché semplice, ma se ci si riesce si ha la possibilità di scoprire i segreti del backstage e di guardare da vicino ospiti e vip presenti alla Settimana della Moda di Milano, quali look indosseranno? Se non potete esserci, seguite noi di PianetaDonna.it che con foto e video vi mostreremo tutto il meglio di ciò che è in calendario alla Settimana della Moda. Fra una sfilata e l'altra potete sempre ritagliarvi qualche momento per seguire qualche evento della Milano Fashion Week organizzato in questi giorni, o magari qualche mostra. La Milano Fashion Week di Settembre 2018 non mancherà di conquistarvi, ne siamo certe con sfilate da sogno e foto dei più grandi fotografi di moda.

Sfilata Max Mara PE 2019: a tutto trench

Max Mara ci propone una collezione dallo stile decisamente urbano e gioca con i colori della terra, dal beige al marrone, passando però per il verde oliva. Il colore che qua e là ci regala qualche guizzo cromatico è il giallo, presente tanto nei completi quanto nei capispalla. E sono proprio questi ultimi a dominare una collezione Primavera Estate decisamente "cupa", con colori e nuance piuttosto invernali e che non ricordano affatto la spensieratezza tipica della bella stagione. Unica fantasia concessa per spezzare la monotonia della tinta unita sono i pois.

E' in particolare il trench a dominare la passerella, generalemente in versione over, tale da avvolgere il look completamente. Tanti anche i volti famosi in passerella, a cominciare dall'immancabile Gigi Hadid e dall'ormai affermatissima Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford.

Fendi: fiori e geometrie per la Primavera Estate 2019

Fendi è diventato una delle certezze della Settimana della Moda di Milano e infatti anche la collezione Primavera Estate 2019 non ha deluso le aspettative. Oltre ai cappotti, vero marchio di fabbrica del brand, abbiamo visto moltissimi abiti colorati con tinte vivaci, con punte di un caldo arancione. Fiori, geometrie, ispirazioni etniche: non manca davvero nulla nella sfilata di Fendi e ogni elemento trova il suo posto perfetto nei vari look portati in passerella da Gigi e Bella Hadid, da Kaia Gerber.

Ci sono outfit dall'impronta decisamente sportiva, leggings corti, pantaloni cargo, top, impermeabili trasparenti, e altri fatti per sognare serate romantiche, come il meraviglioso abito nude ricamato con i fiori. Naturalmente grande attenzione è data anche agli accessori, altro punto di forza di Fendi, a partire dalle borse, sia tinta unita che floreali e passando per le scarpe, super femminili e colorate che non propongono necessariamente un tacco esagerato.

Luisa Beccaria: le eteree muse della Primavera Estate 2019

Tornano le muse di Luisa Beccaria che non abbandona la sua ispirazione e ci conduce nuovamente in un mondo fatato. Le donne di Luisa Beccaria sembrano principesse vestite di fiori, piene di delicatezza e fascino. C'è tanto rosa in questa collezione per la Primavera Estate 2019, ma anche la classica palette delle passate sfilate che passa dal celeste all'indaco. Si accendono su alcuni abiti delle delicate pennellate di giallo, subito animate da fiori ricamati.

Torna il patchwork e l'ispirazione country che abbina il denim ai merletti. Gli accessori ricordano la vita rurale, di campagna, con borse in paglia colorata, cappellini che sembrano fatti all'uncinetto. Diverse le cose per quanto riguarda invece le scarpe: accanto a delle semplici ma elegantissime ballerine a punta, ci sono sandali dai tacchi alti, chiusi da ben tre fiocchi.

