Frasi, citazioni e aforismi sulla zucca di Halloween

Le frasi sulla zucca di Halloween, tutte le citazioni più paurose e divertenti che ci raccontano un aspetto diverso del simbolo più famoso della festa del brivido

Frasi zucca di Halloween

Le frasi belle non mancano mai, nemmeno nel caso di Halloween, la festa del brivido che si celebra la notte del 31 ottobre. Le frasi di Halloween parlano, ovviamente, tanto della leggenda quanto del fascino dark di questa incredibile ricorrenza che negli anni, complice il suo innegabile appeal, abbiamo fatto nostra. Sicuramente il simbolo che immediatamente rimanda al 31 ottobre è la zucca e infatti proprio alla zucca di Halloween sono dedicate queste frasi che potete utilizzare tanto sugli inviti alla festa di Halloween, quanto sui festoni che si possono impiegare per decorare la casa per il party. Le frasi sulla zucca di Halloween vi divertiranno e vi...spaventeranno! Ecco una raccolta delle migliori.

Frasi paurose sulla zucca di Halloween

Cominciamo subito con delle frasi paurose sulla zucca di Halloween. Sì, perché la cara zucchetta altri non è che Jack 'o Lantern, l'uomo che gabbò il diavolo e che vive sospeso fra il mondo dei vivi e quello dei morti. Qui abbiamo scelto tre frasi paurose sulla zucca di Halloween che servono soprattutto a dare la giusta atmosfera alla festa o alla notte del 31 ottobre. Una specie di "c'era una volta" ma in versione decisamente più tenebrosa!

Ed ora ch'è notte /vengono le bambine con la solita zucca /da scavare e intagliare e metter sul cancello /con dentro una candela (Totem, Alessandro Parronchi)

Tutti sapevano che il vento, quella sera, era un vento insolito; anche l’oscurità era insolita perché era Halloween, la vigilia di Ognissanti, tutto pareva tagliato in un morbido velluto nero, dorato, arancione. Il fumo si arricciolava fuori da mille camini come i pennacchi di un corteo funebre. Dalle cucine esalava il profumo delle zucche; quelle svuotate della polpa e quelle che cuocevano dentro il forno (L'albero di Halloween, Ray Bradbury)

Jack-o-Lantern mi segue, con gli occhi come fessure luminose. I suoi denti gialli che ghignano maligni. Io disprezzo il la sua risata fragorosa. Ma riderò io per ultima quando sarà passato Halloween. Questo re delle zucche io taglierò a metà, per farci una torta per due! (Slaying Dragons, Richelle E. Goodrich)

Frasi divertenti sulla zucca di Halloween

E se volessimo dare al nostro Halloween un tono decisamente più scherzoso e divertente? Nessun problema, non mancano nemmeno le frasi divertenti sulla zucca di Halloween. Ricordiamo infatti che, sebbene la zucca faccia parte dell'iconografia della festa più paurosa dell'anno, non c'è dubbio che sia anche una decorazione simpatica e allegra, è anche quella che rimanda più direttamente alle bellezze della stagione autunnale.

Pumpkins spice and everything is nice (Rima popolare)

Quando i gatti si aggirano furtivamente e le zucche scintillano possa la fortuna essere con te ad Halloween (Detto popolare)

Solo il coltello sa cosa succede nel cuore di una zucca (Simone Schwarz-Bart)

La zucca è un simbolo così forte nella cultura anglosassone che non mancano di certo le citazioni e gli aforismi ad essa dedicati. C'è chi costruisce delle piccole odi alla zucca e chi invece ne decanta la qualità "spiritiche". E a voi non è mai venuto in mente di scrivere di vostro pugno un aforisma sulla zucca? Prendete ispirazione!

La mia parola preferita è "zucca". Tu sei una zucca. O non lo sei. Io lo sono (Harrison Salisbury)

Le zucche sono gli unici organismi viventi con gli occhi a triangolo! (Harland Williams)

Ti batti la zucca, e t’illudi che arriverà l’ingegno:/Ma batti finché vuoi, non c’è nessuno in casa (Alexander Pope)

