La donna elettrica: trama e recensione del film islandese che parla di cambiamento climatico e femminismo

La donna elettrica è un film islandese che racconta la storia di una coraggiosa che diventa ecoterrorista per salvare la terra che ama

La donna elettrica è un originalissimo film islandese che racconta la storia di una donna indomita che si improvvisa sabotatrice per tentare di salvare la sua terra. Il personaggio di Halla, questo il nome della protagonista, è carismatico e mostra un lato della femminilità che non si vede molto spesso sul grande schermo. Nel suo essere coraggiosa e determinata, Halla non è affatto melodrammatica, compie ogni atto con estrema asciuttezza ed onestà e in questo modo il messaggio che vuole trasmettre attraverso le sue azioni, arriva al pubblico in maniera ancora più efficace.

La donna elettrica trama

Halla scaglia una freccia nel cielo, alla freccia è legato un cavo che le permetterà di interrompere la corrente della fonderia, oggetto di importanti trattative fra il governo islandese e una multinazionale cinese. Con questo atto dimostrativo, Halla spera che i nogoziati si interrompano, perché se andassero a buon fine ci sarebbero gravi danni per il territorio. L'azione di sabotaggio la costringe ad una fuga rischiosa, che avrà termine solo grazie al riparo offerto da un allevatore incontrato per caso che accetta di nasconderla. Halla può così tornare alla sua vita normale, quella in cui è una stimata e amata direttrice di un coro. Contrariamente a quanto aveva immaginato, scopre che proprio quei gesti che ha compiuto per risvegliare la coscienza ecologica islandese, vengono stigmatizzati dai governanti e anche da molti suoi concittadini che li ritengono nocivi per l'economia e che temono una deriva di attenti e violenze.

Ma la vita di Halla viene sconvolta anche da un'altra una notizia: la sua domanda di adozione, presentata 4 anni prima, è stata finalmente accolta e in Ucraina la aspetta la piccola Nika. Molte sono le cose da sistemare prima che il sogno di diventare mamma si avveri: Halla deve parlare anche con sua sorella gemella, che al tempo della domanda si fece garante, e soprattutto deve mettere fine ai suoi atti ribelli, cosa che sarà più difficile di quanto credesse.

La donna elettrica recensione

La donna elettrica è veramente una sorpresa, e di quelle belle. Una messa in scena originale, con tanto di colonna sonora eseguita da (simpatici) musicisti in scena vestiti di tweed, si accompagna ad una trama solida, a dialoghi credibili e a dei personaggi che appassionano. E' chiaro che molto del merito va all'attrice Halldóra Geirharðsdóttir, che interpreta appunto il personaggio di Halla, che incarna perfettamente il ruolo di amazzone moderna, il cui corpo è pronto tanto alla lotta contro il sistema, quanto ad allargarsi in un abbraccio materno. E' una donna a cui è impossibile attaccare una qualsiasi etichetta, se non quella della coerenza, non le si addice nessun cliché e per questo la sentiamo vicina e credibile.

Tutti i rapporti umani che ruotano attorno ad Halla possiedono queste qualità, compreso quello con la sorella, disposta a un sacrficio che sembra incredibile, ma che non ci appare come tale perché perfettamente in linea con aspirazioni e caratterizzazione del personaggio. L'altro aspetto interessante di questo film è, infatti, che tutti i personaggi stanno compiendo un viaggio, verso il compimento del proprio destino e in un modo o nell'altro riusciranno a rimanere lungo il percorso che sentono intimamente come proprio, quasi come una vera e propria chiamata.

Il consiglio è quindi di non perdersi per nulla al mondo La donna elettrica, perché film che sappiano mescolare profondità e originalità in maniera così perfetta.

La donna elettrica Trailer

La donna elettrica uscita

La donna elettrica esce nelle sale al cinema il 13 dicembre 2018, distribuito da Teodora Film. La pellicola ha una durata di 101 minuti ed non ne rimpiagerete neanche uno!