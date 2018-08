I libri più belli dell'Autunno 2018 da leggere al rientro: gialli, romanzi d'amore, fantasy e thriller

Cosa leggere in Autunno al rientro dalle vacanze? Ecco una selezione di libri per l'Autunno 2018 davvero imperdibili da leggere nel tragitto casa-lavoro, la sera e nei weekend di relax

Libri per l'Autunno 2018 da leggere al rientro

L’arrivo della stagione più fredda e dell'autunno porta con se l’uscita nelle librerie di nuovi romanzi, tanti titoli attesi dagli appassionati della lettura, tra gialli (recuperate L'uomo del labirinto di Carrisi che presto divenetà un film), immancabili intrighi amorosi e fantasy. Diversi generi per soddisfare tutti i gusti. Tra nuovi capitoli e novità, vediamo gli imperdibili libri autunnali da portare con noi in borsa, per una lettura in metropolitana o comodamente sdraiate sul divano. Se il rientro dalle vacanze non vi fa dormire provate con i nostri libri per addormentarsi e dormire bene.

L’unica storia di Julian Barnes – Einaudi

Sorprendente, come la scrittura del suo autore, l’ultimo romanzo di Barnes racconta la passione tra il diciannovenne, Paul Roberts e l’altezzosa Susan Macleod, un marito, due figlie e quasi l’età di sua madre. In una noiosa estate nei sobborghi londinesi, Paul si iscrive ad un circolo del tennis. Ma al suo primo torneo di doppio, il sorteggio lo accoppia con Susan. Una donna sicura in campo e affascinante fuori. Inizia così una relazione pericolosa, un match giocato tra il turbamento del sesso, la fuga e un nuovo inizio che cambierà Paul per sempre. "Ed è così che vorrei ricordare ogni cosa, se solo potessi", sottolinea il narratore, rievocando l’inizio di quella sua travolgente storia d’amore.

Sinfonia per i bastardi di Pizzofalcone di Maurizio de Giovanni – Einaudi

Insieme sono la più formidabile squadra di poliziotti della città. Sono i Bastardi di Pizzofalcone che tornano a indagare tra le vie di una decadente e affascinante Napoli, mettendo prontamente in azione il loro incredibile fiuto. Tre storie, tra omicidi da risolvere e abbandoni inspiegabili. Nel primo racconto si cerca di scoprire chi è l’assassinio feroce di due ragazzi, fratello e sorella, che sta mettendo i Bastardi contro tutto e contro tutti. Nella secondo, una bambina viene abbandonata vicino ad un cassonetto della spazzatura. Nell’ultimo episodio, il team dell’ispettore Lojacono deve far luce sull’omicidio di un fornaio che è anche un testimone molto scomodo.

Animali nel buio di Camilla Grebe - Einaudi Stile Libero

L’autrice svedese, che ha raggiunto il successo internazionale grazie al best seller La sconosciuta, torna in libreria con un nuovo thriller. Peter Lindgren e la criminologa Hanne Lagerlind- Schön che ormai vivono la loro storia d’amore apertamente, nonostante la malattia stia cancellando i ricordi della donna, si occupano di un cold case caduto nell’oblio. Otto anni prima, a Ormberg, un paesino sperduto nel nulla un gruppo di adolescenti si è imbattuto nel cadavere di una bambina mai identificata. Tutti cercano di lasciarsi alle spalle ciò che è successo ma Peter e Hanne vogliono andare fino in fondo.

La teoria imperfetta dell'amore di Julie Buxbaum - Edizioni De Agostini

La storia di due solitudini che si incontrano è al centro del romanzo della Buxbaum. Kit ha perso il padre e tutte le sue certezze. Vuole solo isolarsi dal mondo, sparire, restare in silenzio e smettere di scherzare con le amiche. A scuola durante la pausa pranzo si siede accanto a David che soffre della sindrome di Asperger. Non parla mai con nessuno e ama la scienza. I due ragazzi sono diversi ma simili. Tra sguardi e parole sussurrate in quei momenti solitari, lontano da tutti, diventano amici e forse qualcosa di più. Sarà proprio David a far ritrovare il sorriso a Kit? E lei ad aiutare il ragazzo ad affrontare se stesso e gli altri?

Ogni ricordo un fiore di Luigi Lo Cascio - Feltrinelli

Paride Bruno ha una vita incompiuta, simile a quel romanzo che prova e riprova a scrivere da tanto tempo. Tornado in treno dal funerale del padre di un amico d’infanzia, decide di rileggere i suoi duecentoquaranta tentativi di romanzo e capire cosa farne, un po’ come la sua bizzarra e complicata esistenza. In bilico tra tormenti d’amore, soggiorni in ospedale, incontri disattesi e imprevisti vari nel racconto attraverso quelle pagine scritte si snoda la figura di Paride. Conosciamo questo protagonista inconcludente con le sue debolezze e ricchezze mentali. Luigi Lo Cascio, attore e regista siciliano, firma un’opera prima con uno stile raffinato ed elegante, nutrita della migliore tradizione letteraria, soprattutto siciliana.

The wife. vivere nell’ombra di Meg Wolitzer - Edizione Mondadori

Joan Castleman e suo marito Joe sono in volo per Helsinki. Lui, importante scrittore di fama internazionale, sta per ricevere uno dei più importanti premi letterari, e lei è al suo fianco. Tra le nuvole Joan riflette sul suo matrimonio. Analizza e ripensa ad ogni dettaglio, cambiando prospettiva. Decide di lasciare Joe. Ha trascorso troppo tempo a recitare la parte della moglie perfetta e mai contrariata, a tacere sulle trasgressioni del marito, a mettere da parte se stessa e il suo desiderio di scrivere, rinunciando al suo talento. Dopo più di quarant'anni trova la forza per guardare in faccia la verità e ricominciare. In qualche modo.

Il disastro di una persona di Daniele Sica – Edizione Miraggi

Il passato che ricade sul presente è al centro dell’esordio letterario del milanese Daniele Sica, classe 1989. L’autore si cimenta con stile ironiche e ficcante in una raccolta di poesie malinconiche e struggenti che raccontano di amori perduti, di nostalgia e misantropia attraverso l’occhio cinico e contemporaneamente romantico di un uomo che vive costantemente con un fantasma che non gli dà tregua: il passato che non vuole morire.

La custode dei profumi perduti di Fiona Valpy - Newton Compton Editori

Abi Howes è protagonista decide di accettare un lavoro estivo nella campagna francese con la speranza di dimenticare un amore perduto. Giunta nel bellissimo castello di Bellevue, è incantata dalla antica dimora e dai segreti che quelle stanze nascondono. Il passato, e una storia straordinaria tra due giovani fa cattura il suo interesse. Era il 1938 ed Eliane Martin mentre curava gli alveari nel giardino di Bellevue si imbatte in Mathieu Dubosq. Scoppia il colpo di fulmine. Spensierati e felici fino a quando gli echi sempre più vicini della guerra arrivano in Francia. Eliane e Mathieu si sperano e lei decide di unirsi alla Resistenza e combattere per la libertà. Una storia appassionante e commovente con una protagonista femminile piena di coraggio e di determinazione.

Figli di sangue e ossa di Tomi Adeyemi – Rizzoli

Un fantasy originale che attinge al folklore e alla mitologia yoruba nord-africana dove si aggirano i leopardi della neve e gli spiriti vendicatori si nascondono nell’acqua. Un tempo i magi, dalla pelle d’ebano, erano una stirpe venerata nelle terre di Orisha. Ma quando il loro legame con gli dei si è spezzato e la magia è scomparsa, re Saran li ha completamente sterminati. Zélie sente che è arrivato il momento di vendicarle il suo popolo e di riportare la magia. E nonostante conosca bene i pericoli della sua terra è pronta a lottare e a guidarlo verso la rivolta finale. Una lettura di genere che è apprezzata dal grande pubblico al punto che il libro diventerà un film.

Non fidarti di lui di K.L. Slater - Newton Compton Editori

Una terribile verità viene a galla sedici anni dopo la morte di Billy, il fratellino di Rose sparito nel nulla durante una passeggiata al parco con sua sorella quando aveva solo otto anni. Incapace di fidarsi degli altri Rose vive con il senso di colpa e il rimorso di non essere riuscita a proteggerlo. Comunica a cuore aperto solo con Ronnie, il suo vicino di casa, che conosce da sempre. Quando Ronnie si ammala, Rose si offre di dargli una mano ma quello che troverà nella sua soffitta le cambierà la vita. Ora è in grave pericolo. Tra L’amore bugiardo e La ragazza del treno Slater realizza un grande thriller con un finale mozzafiato che tiene il lettore con il fiato sospeso fino all’ultima pagina.

