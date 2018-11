I libri più belli dell'Inverno 2019: 10 libri da leggere nelle giornate fredde

Cosa leggere in inverno? Ecco una lista di titoli che ci terranno compagnia nelle giornate fredde e nelle notti lunghe, una serie di letture consigliate anche come regalo di Natale

Libri per l'inverno 2019

Romanzi d'amore, libri gialli, biografie e approfondimenti di diverso genere assolutamente da non perdere. Abbiamo stilato una lista con 10 libri da leggere, sul divano con una cioccolata per farsi compagnia e sognare dalla prima all’ultima pagina. Ecco alcune novità uscite o in arrivo in libreria, per rendere questo freddo inverno 2019 più caldo e interessante. Qualcuno di questi libri lo potete anche inserire nella vostra lista dei regali di Natale.

Danza o muori di Ahmad Joudeh - De Agostini

La storia vera di Ahmad Joudeh, danzatore e coreografo nato in Siria nel 1990, è raccontata con passione e sincerità dallo stesso protagonista. Minacciato, fin da giovanissimo, dagli estremisti per la sua attività di danzatore non si è mai piegato. Esempio di libertà assoluta, Ahmad Joudeh è cresciuto nelle periferie difficili di Damasco, con un padre che si oppone al suo desiderio che non considera abbastanza “virile”. L’autore ripercorre il periodo più duro della sua vita, le fughe di nascosto ai corsi di danza, le liti, la violenza fisica. E poi la guerra civile. Ma Ahmad continua a danzare ed insegna a farlo ai bambini di Damasco. Grazie all’aiuto del Dutch National Ballet si è trasferito ad Amsterdam nel 2016, e ha potuto realizzare il suo sogno come artista in Europa e nel mondo riuscendo ad esibirsi in un passo a due con il suo mito, Roberto Bolle. “Sono nato circondato dall’amore, ma poi mi sono trovato immerso nel buio. Finché non ho ritrovato la luce dentro di me: la danza”, confessa l’autore.

Una ragazza come lei di Marc Levy - Rizzoli

Lo scrittore francese trasferito a New York, autore di best seller che hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo, torna con una commedia romantica, ironica e leggera. Sulla Fifth Avenue in un antico palazzo al civico 12 lavora Deepak, un signore indiano che da anni porta i condomini e gli avventori su e giù dentro un ascensore in legno, ancora manuale, con un soffitto arricchito da un affresco rinascimentale. Da trentanove anni sembra di viaggiare su un vagone dell'Orient Express, fino alla minaccia odierna: l’installazione di un ascensore automatico. A dare una nuova speranza che la modernità non arrivi è l'arrivo Sanji, nipote di Deepak, che si ritrova a fare uno stage come apprendista. Nessuno sa che quel tranquillo ragazzo, sempre in ritardo, sia a capo di un'immensa fortuna a Mumbai. Neanche Chloé, "la signorina dell'ottavo piano" che con il suo sorriso ha conquistato subito il cuore di Sanji.

A libro aperto. Una vita e i suoi libri di Massimo Recalcati - Feltinelli

Quale segreto custodisce l’immersione in una storia? Perché alcuni libri li abbiamo dimenticati? Perché altri scuotono? In che modo l’inconscio agisce? Leggere permette di afferrare nuovi mondi, di viaggiare nella fantasia e approfondire la conoscenza della parte più segreta di noi stessi. Risponde a tante domande legate all’incontro unico, solitario e confusionario nello stesso tempo, tra il lettore e il libro. Svela enigmi interiori. L’incontro con un libro è un incontro d’amore. Ci trasforma. Ci fa vivere emozioni particolari e suggestioni visive. Sono tanti gli interrogativi aperti dall’autore che prova a dare delle risposte e una sua interpretazione, partendo dalla sua profonda esperienza. Recalcati offre un’interessante teoria della lettura con il racconto dei romanzi che hanno segnato la sua formazione umana e intellettuale, dall’Odissea agli Scritti di Lacan.

William Burroughs – Interviste a cura di Sylvère Lotringer - Il saggiatore

Scomparso nel 1997, lo scrittore americano William Burroughs è stato uno degli esponenti del movimento della Beat Generation. Tra i più radicali e controversi del xx secolo. In questo libro sono state raccolte tutte le interviste, molte inedite, da lui concesse nel corso della sua esistenza. Dialoghi con romanzieri, artisti e musicisti. Celebrità del calibro come Tennessee Williams, Timothy Leary, David Bowie, Patti Smith, Keith Richards, Allen Ginsberg, Gregory Corso. Attraverso le sue parole si scopre qualcosa in più del suo pensiero e della sua impenetrabile personalità che ha ammaliato tanti lettori. Emerge l’umorismo, le tante sfaccettature del suo carattere e l’intelligenza vivace. Sapeva essere pungente, non tollerava la stupidità ed esercitava un incredibile fascino sugli altri. Ed era molto sentimentale quando parlava dei suo amici gatti, mostrando un lato vulnerabile.

La diseducazione di Cameron Post di Emily M. Danforth - Fetrinelli

La diseducazione di Cameron Post, esordio letterario e pluripremiato di Emily M. Danforth, è una storia che i lettori ricorderanno. Dal romanzo omonimo è stato tratto il film della regista Desiree Akhavan, vincitore del Gran Premio della giuria al Sundance Film Festival e presentato in anteprima alla tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Cameron è una bellissima 17enne alle prese con il suo primo amore. Durate il ballo scolastico viene scoperta dal fidanzato mentre bacia la sua compagna di scuola. Immediatamente viene mandata dalla zia in un centro di rieducazione sessuale. Considerata una peccatrice, una deviata che deve essere rieducata verso la “giusta via”. Qui incontrerà altri ragazzi, coinvolti in un percorso di riconversione per ritrovare la loro «autentica» sessualità. Il romanzo rivolge uno sguardo sulla società americana dove, contemporaneamente al radicalismo religioso e all’intransigenza politica, stanno emergendo in maniera inquietante movimenti di questo genere.

Led Zeppelin by Led Zeppelin – Rizzoli

Per cultori, collezionisti e non solo Led Zeppelin by Led Zeppelin è il primo ed unico libro ufficiale illustrato su la rock band. Voluto per omaggiare e festeggiare i 50 anni dalla formazione dello storico gruppo musicale che ha fatto scatenare il mondo. Quattrocento pagine per ripercorre, in un unico volume, la storia fin dalle sue origini e la carriera musicale con i brani più iconici, della leggendaria rock band capitanata da Jimmy Page e Robert Plant. Foto inedite, immagini di Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones e John Bonham sul palco, oppure in momenti privati o in studio di registrazione. Ci sono inoltre materiali provenienti dagli archivi dei Led Zeppelin e ritratti di grandi fotografi. Un documento unico che ricorda un’epoca indimenticabile per il rock.

Corpo felice di Dacia Maraini – Rizzoli

Storia di donne, rivoluzioni e un figlio che se ne va sono i temi al centro del nuovo romanzo di Dacia Maraini, una delle scrittrici più importanti della letteratura italiana molto apprezzata anche all’estero. Simbolo della lotta per i diritti femminili, racconta cosa significa essere donna e madre, oggi come ieri, attraverso la maternità vissuta nei ricordi. Il romanzo è una lettera aperta alle donne. Dai tempi di Donne mie - poesia simbolo degli anni della contestazione e delle battaglie femministe - ad oggi, la scrittrice toscana Premio Strega si è sempre messa in gioco raccontando l’universo femminile e il suo ruolo chiave nella società, attraverso le protagoniste dei suoi libri.

L’istante perfetto di Jay Asher – Mondadori

Dopo il grandissimo successo di Tredici, best-seller internazionale e ora anche serie cult prodotta da Netflix, in questo suo terzo romanzo lo scrittore americano Asher ci racconta una storia sul potere dell’amore e delle seconde possibilità. Ambientato tra l’Oregon e la California, la famiglia di Sierra coltiva “alberi di Natale” in un grande vivaio dell’Oregon. Ogni inverno, nel periodo natalizio si trasferisce per un mese in California per venderli e qui Sierra incontra Caleb, un tipo molto particolare. Le voci sul suo conto non sono molto rassicuranti. Nel suo passato un grande errore che gli ha procurato pregiudizi e isolamento. Ma alla ragazza non interessa, preferisce lascarsi andare al momento magico che sta vivendo perchè alla fine quello che conta è l’amore puro che sentono Sierra e Caleb.

Vivian Maier, vita e fortuna di una fotografa di Pamela Bannos –Contrasto

Un saggio appassionato e avvincente sulla storia Vivian Maier, la fotografa bambinaia. Un’artista visionaria, complessa e silenziosa che si sposta tra gli Stati Uniti e l’Europa sempre accompagnata dalla macchina fotografica. I suoi scatti rubati alla strada, dove ritrae volti di persone, si ritrovano nei magazzini ritrovati casualmente. Da perfetta sconosciuta nel giro di poco tempo diventa famosa. Così la biografia di Pamela Bannos (docente universitaria di fotografia) arricchita da scatti inediti appartenenti all’archivio di Ron Slattery, scava nei lavori della fotografa e ne ricostruisce la vita e la tecnica utilizzata, dimostrandoci che Vivian, sebbene avesse deciso di non mostrare le sue opere, era consapevole del mezzo fotografico molto di più di quello che si credeva. Di capitolo in capitolo, l’autrice ricostruisce la vera storia della Maier a partire dagli inizi, anno dopo anno, foto dopo foto liberandola dalla stretta etichetta di “tata con la Rolleiflex” per darle quella ufficiale di “fotografa”.

Hai detto tenta? Dai trenta in su puoi fare tutto… o quasi di Silvia Rossi, Stefania Rubino e Ilaria Sirena - Editore Rizzoli

Dalle autrici del seguitissimo blog I trentenni, arriva il primo divertente romanzo Hai detto tenta? Dai trenta in su puoi fare tutto… o quasi. Silvia Rossi, Stefania Rubino e Ilaria Sirena raccontano una vacanza folle, piena di speranze, situazioni rocambolesche e tanti sogni da realizzare. Una storia per fare un passo indietro, nei favolosi anni Novanta ricordando come eravamo e quello che volevamo conquistare. Al centro dell’avventura quattro amici oggi trentenni: Viola sogna un figlio dal suo compagno, Lea è sposata e con un lavoro part-time, Andrea sta per andare a convivere ma mentre sta facendo le valigie ritrova una lista delle cose da fare prima dei trent’anni. È così che il trio si riunisce e parte verso lidi lontani, a cui si aggiunge anche Martino, in fuga da una relazione in bilico. Quattro amici, un’auto, una Kodak usa e getta e il divieto assoluto di usare i social. E tra le note di Cremonini, vecchie foto sbiadite, il ricordo degli amori passati, per loro ora c’è solo un futuro tutto da disegnare.