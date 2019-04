Pasqua e Pasquetta 2019 che tempo fa? Meteo e previsioni aggiornate

Che tempo fa a Pasqua e Pasquetta 2019? Le previsioni meteo per il 21 e 22 aprile 2019, il weekend di Pasqua e Pasquetta

Che tempo fa a Pasqua? A Pasquetta piove? Cosa dicono le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta? Chi sta organizzando pranzi fuori e pic nic con gli amici per il 21 o 22 aprile 2019, ovvero per Pasqua e Pasquetta di certo si chiede come sarà il meteo, se piove o se invece ci sarà il sole. Scopriamo insieme le previsioni meteo aggiornate per Pasqua e Pasquetta 2019.

Meteo Pasqua 2019: che tempo fa a Pasqua? Previsioni Meteo domenica 21 aprile 2019

Il meteo previsto per Pasqua 2019 è complessivamente buono in tutta l'Italia. Le previsioni meteo di domenica 21 aprile 2019, Pasqua, ci mostrano un cielo parzialmente nuvoloso soprattutto nell'Italia, mentre il meteo sarà bello a Nord Est: Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia. Le temperature dovrebbero rimanere stazionarie.

Al centro sud il meteo di Pasqua 2019 sarà velato soprattutto su Lazio, Campania e alcune zone della Sicilia e della Calabria. Nel pomeriggio è previsto un peggioramento con possibilità di pioggia soprattutto in Campania

Al nord tempo per Pasqua 2019 è complessivamente buono, con cielo parzialmente coperto e uno splendido sole, invece, in tutta l'area del Nord Est.

Meteo Pasquetta 2019: che tempo fa a Pasquetta? Previsioni Meteo lunedì 22 aprile 2019

Buone notizie per chi ha previsto di stare all'aria aperta a Pasquetta 2019. Le previsioni meteo per lunedì 22 aprile 2019 è complessivamente buono, si prevede sole su tutta Italia, Nord, Centro e Sud. Verso sera, tuttavia, il cielo andrà comprendosi di nuvole e potrebbe piovere, soprattutto nelle regioni del centro Italia e del Sud.

Al centro sud il meteo di Pasquetta 2019 è buono soprattutto nelle regioni come Lazio e Abbruzzo, mentre presenta possibilità di pioggia soprattutto in Molise e Basilicata con peggioramenti previsti nel pomeriggio

Al nord tempo per Pasquetta 2019 è soleggiato, con tendenza però a piogge sparse soprattutto di sera