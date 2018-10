Presepi Viventi: quando e dove sono i più belli in Italia

Il presepe vivente è una rappresentazione molto suggestiva della Natività che si svolge in numerose località italiane, ecco dove si trovano quelli più belli

Presepe vivente in Italia

A Natale nelle città e nei paesi italiani è tutto un fiorire di presepi. In alcuni casi si tratta della versione tradizionale, il genere di presepe che si può fare a casa, seppure con proporzioni diverse, ma in alcuni luoghi è tradizione allestire il cosiddetto presepe vivente. Come suggerisce il nome, nel presepe vivente i personaggi, sia quelli della Sacra Famiglia (Maria e Giuseppe) sia i pastorelli, sono interpretati da persone del luogo. Spesso le località che ospitano un presepe vivente si trovano in zone molto suggestive, in cui il paesaggio stesso diventa parte integrante dell'allestimento. Non è un caso infatti che il presepe vivente più famoso d'Italia sia quello che si organizza nei Sassi di Matera. Naturalmente il presepe vivente non viene allestito ogni giorno, ma unicamente in alcune date, generalmente a ridosso del giorno di Natale, e poi ancora in concomitanza con l'Epifania e l'arrivo dei Re Magi. Non dura tutto il giorno, il presepe vivente rimane allestito alcune ore, generalmente nel pomeriggio, per creare splendidi giochi di luce e un'atmosfera decisamente più raccolta. In alcuni casi per vedere il presepe vivente bisogna acquistare un biglietto e l'entrata è concessa solo ad un determinato numero di persone al giorno, quindi se avete in mente di visitarne uno è meglio che prendiate informazioni in anticipo e vi rechiate in loco biglietti alla mano, altrimenti rischiate di rimanere delusi. Ecco quindi un elenco regione per regione di tutti i presepi viventi d'Italia e una classifica dei 5 più famosi che non dovete assolutamente perdervi!

Dove si trovano i presepi viventi

Abruzzo

Antrosano

Castellalto

Cerqueto di Fano Adriano

Chieti

Forme di Masse d'Albe

Pacentro

Pereto

Rivisondoli

Sant'Eusanio del Sangro

Villetta Barrea

Basilicata

Armento

Matera

Muro Lucano

Tursi

Calabria

Cannitello

Laino Castello

Luzzi

Macchia

Morano Calabro

Panettieri

Piscopio

San Filippo di Cetraro

Scigliamo

Soriano Calabro

Campania

Afragola

Agerola

Arzano

Castellammare di Stabia

Cetara

Forino

Gragnano

Napoli

Pietravairano

Pietrelcina

Pimonte

Scala

Torre Annunziata

Emilia Romagna

Bettola

Brisighella

Castello di Rivalta

Fiumalbo

Montefiore conca

Montegiardino

Ravenna

Reggio Emilia

Friuli Venezia Giulia

Barcis

Carlino

Corgnolo

Moruzzo

Sesto al Reghena

Lazio

Anagni

Canale Monterano

Civita di Bagnoreggio

Corchiano

Greccio

Sora

Sutri

Tarquinia

Tuscania

Liguria

Feglino

Roccavignale

Lombardia

Mantova

Piubega

San Biagio

Venegono Inferiore

Zavattarello

Marche

Ancona

Barbara

Coldellanoce

Elcito

Fermo

Grottammare

Genga

Mondolfo

Morrovalle

Piobbico

Potenza Picena

Precicchie

Sassoferrato

Serra San Quirico

Molise

Guardialiera

Montenero di Bisaccia

Riccia

San Polo Matese

Piemonte

Anzino

Dogliani

Grugliasco

Leini

Revigliasco d'Asti

Puglia

Caprarica di Lecce

Castro

Massafra

Mottola

Pezze di Greco

Sanarica

Specchia

Tricase

Sardegna

Assolo

Collinas

Gergei

Sicilia

Balata di Baida

Custonaci

Gangi

Ispica

Sutera

Toscana

Arezzo

Bibbiena

Casole d'Elsa

Castiglion Fiorentino

Contignano

Montepulciano

Poggibonsi

Pontassieve

Trentino Alto Adige

Spera

Umbria

Acquasparta

Arrone

Bettona

Gubbio

Lugnano in Teverina

Passignano sul Trasimeno

Valle d'Aosta

Roisan

Veneto

Annone Veneto

Codiverno

Revine Lago

Villaga

Top 5 presepi viventi più belli d'Italia

Matera : il presepe dei Sassi di Matera è uno dei più famosi d'Italia, la città capoluogo della Basilicata è meravigliosa e ospita un presepe veramente suggestivo. Quest'anno a partire dal 7 dicembre fino al 6 gennaio 2019 si alterneranno gli allestimenti del presepe vivente

