Ready Player One: trama e recensione del film di Steven Spielberg presentato ai David di Donatello 2018

Ready Player One è un film di Steven Spielberg tratto dall'omonimo romanzo di Ernest Cline. Ecco la trama e la recensione di Ready Player One di cui vedremo alcune immagini ai David di Donatello 2018

Ready Player One Film 2018 di Spielberg

Steven Spielberg colpisce ancora. Dopo aver sfiorato l'Oscar con The Post, il regista americano cambia totalmente registro e porta al cinema il film Ready Player One tratto dall'omonimo romanzo di Ernest Cline diventato un vero e proprio cult solo qualche anno fa (2011). Con Ready Player One Spielberg torna alla fantascienza e ci racconta una storia di adolescenza e amicizia come solo lui sa fare. Un grande cast e un lavoro sugli effetti speciali davvero incredibile fanno di Ready Player One un film divertente, nostalgico e a tratti veramente esaltante, una celebration della pop culture a 360 gradi che non potrà lasciare indifferenti chi in quel contesto culturale ci è nato e cresciuto. Notevole in questo senso è anche la colonna sonora che contiene tutti quei pezzi musicali il cui solo titolo basta a farci fare un salto indietro nel tempo, da Jump dei Van Halen a World in my eyes dei Depeche Mode; se poi consideriamo che Parzival, l'avatar del protagonista Wade, guida una Delorian allora il tornare indietro nel tempo assume ancora un altro gusto!

La trama di Ready Player One di Steven Spielberg

Siamo nel 2045, il mondo è ormai sconvolto dai disastri climatici, dall'aumento di popolazione e dalla povertà dilagante. Il giovane Wade Watts vive in una zona periferica della città di Columbus insieme a sua zia Alice e per sfuggire ad una vita senza grandi prospettive si rifugia in OASIS, un mondo virtuale creato anni prima dal geniale James Halliday, morto ormai da alcuni anni. Dentro OASIS Wade scompare e al suo posto c'è Parzival, il suo avatar che, come tutti gli altri partecipa alla grande quest in cerca degli "Egg", degli indizi sparsi all'interno dell'universo di OASIS di cui ne esistono esattamente tre i quali dovrebbero condurre all'ultimo e più importante "premio" un Easter Egg che garantirà al vincitore la proprietà dell'universo virtuale.

L'avversario, per non dire il nemico, dei "gunter", così si chiamano i cercatori di egg (da egg hunter) è la IOI una azienda che mira ad impossessarsi dell'OASIS per sfruttarlo e trarne un grande profitto, guidata da Nolan Sorrento uno spregiudicato uomo d'affari che un tempo fu anche stagista di Halliday. All'interno dell'OASIS Parzival ha un gruppo di amici di cui fanno parte il massiccio Aech, l'abile Sho e Daito a cui un po' per caso va ad aggiungersi Art3mis dalla quale il nostro è immediatamente attratto. La ragazza è molto motivata, decisissima a trovare i tre indizi di Anorak (l'avatar di Halliday) e a vincere. Le sue motivazioni sono profonde, visto che suo padre è stato ucciso proprio dall'IOI.

Questo piccolo gruppo di amici decide allora di fare causa comune e di dichiarare guerra all'IOI cercando di batterli nella corsa all'Easter Egg. L'impresa non è semplice, ma la determinazione e il reale amore e rispetto che Parzival e gli altri nutrono nei confronti del lavoro di Halliday gli darà un vantaggio non indifferente.

La recensione di Ready Player One di Steven Spielberg

Ready Player One è pieno di cose, letteralmente. La pellicola è ricca di omaggi alla cultura anni '80, musica, cinema, libri, e naturalmente gli appassionati hanno in questo senso una possibilità in più di godersi questo film, comunque piacevolissimo. Steven Spielberg si muove qui nel suo habitat naturale, quello dei teenager in lotta contro il mondo degli adulti, quello della fantascienza, quello delle amicizie che non finiscono. Gli ingredienti perché Ready Player One riuscisse ci sono quindi tutti e infatti il regista non ha certamente sbagliato il tiro.

Per quanto non sia certo un'esperta di effetti speciali, mi sento di dire che con Ready Player One è stato fatto qualcosa di fantastico perché nei passaggi fra realtà e realtà virtuale non c'è stacco, o meglio la realtà virtuale non sembra fatta di pupazzoni costruiti al computer, come avviene invece per altre pellicole. E già questo ha reso Ready Player One un film incredibile semplicemente da guardare.

Naturalmente non manca il messaggio buono: trascorrete il vostro tempo nella realtà, legatevi a persone reali, non fuggite in realtà alternative e impalpabili, ma in fondo in questo non c'è nulla di male, tanto più che è un film per ragazzi oltre che per 30/40enni nostalgici.

Per fortuna però non manca neanche il resto, cioè una buona sceneggiatura e un buon cast. I "giovani", chiamiamoli così, sono Ty Sheridan e Olivia Cook, entrambi comunque ben inseriti in passate e future produzione, mentre i grandi nomi sono Simon Pegg, Mark Rylance, Ben Mendelsohn, tutti impiegati in ruoli di contorno che funzionano perfettamente.

Il Trailer di Ready Player One di Steven Spielberg

Steven Spielberg riceverà il Premio alla Carriera il 21 marzo nel corso della Cerimonia di Premiazione dei David di Donatello 2018. Si tratta di un riconoscimento importante, ma è soprattutto importante che il regista abbia accettato di venirlo a ritirare durante la prima serata di RAI UNO presentando oltretutto alcune immagini in esclusiva di Ready Player One che arriverà nei cinema il 28 marzo 2018.

Tutti i film di Steven Spielberg

Sugarland Express

Lo squalo

Incontri ravvicinati del terzo tipo

1941 - Allarme a Hollywood

I predatori dell'arca perduta

E.T. l'extra-terrestre

Ai confini della realtà

Indiana Jones e il tempio maledetto

Il colore viola

L'impero del sole

Indiana Jones e l'ultima crociata

Always - Per sempre

Hook - Capitan Uncino

Jurassic Park

Schindler's List - La lista di Schindler

Il mondo perduto - Jurassic Park

Amistad

Salvate il soldato Ryan

A.I. - Intelligenza artificiale

Minority Report

Prova a prendermi

The Terminal

La guerra dei mondi

Munich

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo

Le avventure di Tintin - Il segreto dell'Unicorno

War Horse

Lincoln

Il ponte delle spie

Il GGG - Il grande gigante gentile

The Post

Ready Player One

