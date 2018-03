Salone del Libro di Torino 2018: la guida completa alla 31esima edizione

Ufficio Stampa

Il Salone del Libro di Torino 2018 ci attende con l'edizione numero 31 dal 10 al 14 Maggio, ecco il programma e le numerose novità che ci attendono nel nuovo #SalTo sotto la direzione di Nicola Lagioia

Salone del Libro di Torino 2018

Il Salone del Libro di Torino è uno degli appuntamenti imperdibili per gli amanti dei romanzi e per tutta l’editoria. Il 31° Salone Internazionale del Libro di Torino, che segue Tempo di Libri, in programma dal 10 al 14 maggio 2018, anche quest’anno non deluderà le aspettative, visti gli eventi, gli incontri e gli ospiti annunciati dal Direttore editoriale, e premio Strega, Nicola Lagioia. Il programma completo sarà svelato solo alla conferenza stampa di aprile.

Programma Salone del Libro di Torino 2018

Per cinque giorni, da tutti i paesi del mondo arriveranno nel capoluogo piemontese scrittori, registi, artisti, musicisti, premi Nobel e premi Pulitzer per incontrare il pubblico di lettori e presentare libri e tanto altro. Cosa succederà? Tutto e di più, stando alle prime notizie. Non solo una vetrina di eventi ma un’occasione unica per il gotha della cultura per parlare e confrontarsi sul futuro.

Un giorno, tutto questo: Il titolo del tema del Salone del Libro di Torino 2018

Il Salone ha chiesto a tutti gli ospiti, migliori intellettuali del nostro tempo che hanno segnato la Storia nei loro specifici ambiti, di ragionare insieme sull'idea di futuro: come sarà il mondo che ci aspetta? Sarà bellissimo oppure in pericolo? Sotto minaccia o dovremmo difenderlo? Per capirlo i consulenti culturali hanno elaborato 5 fondamentali domande sulla contemporaneità, intorno alle quali ruoterà il programma della 31a edizione.

Ecco le Cinque domande:

Chi voglio essere? Perché mi serve un nemico? A chi appartiene il mondo? Dove mi portano spiritualità e scienza? Che cosa voglio dall’arte: libertà o rivoluzione? Dove mi portano spiritualità e scienza?

E le risposte stanno arrivando attraverso diverse forme espressive: testi, immagini, tracce audio e video.

Il Poster ufficiale del Salone del Libro di Torino disegnato da Manuele Fior

Dopo Gipi, uno dei più grandi disegnatori di fumetti italiani, è Manuele Fior a illustrare il Salone 2018 e il suo tema «Un giorno, tutto questo». Laureato in architettura, Fior è autore di graphic novel pluripremiate fra cui “Cinquemila chilometri al secondo”, “L’intervista” e “La variazioni d’Orsay” e ha recentemente aperto con un’animazione i concerti del tour 2018 di Jovanotti dove il cantate appare come un novello Don Chisciotte. Nel poster Gipi disegna una donna alla finestra di spalle mentre osserva il mondo: città e natura. E si interroga su cosa accadrà domani tenendo stretta in mano un libro.

Gli ospiti del Salone del Libro di Torino 2018

Uno degli appuntamenti più attesi del programma è l’incontro, domenica 13 maggio, con il premio Nobel per la Letteratura Herta Müller, la scrittrice romena di lingua tedesca, abile a dipingere il paesaggio degli spodestati riceverà il Premio Mondello di Palermo. Ad aprire il Salone, invece, il grande scrittore europeo Javier Cercas che rifletterà con una lectio magistralis preparata ad hoc sul concetto di Europa nel XXI secolo. A Torino arriva anche l’acclamata scrittrice americana Alice Sebold, autrice di “Amabili resti”. E per la sua prima volta in assoluto il messicano Guillermo Arriaga che, oltre ad aver scritto romanzi importanti come “Il Selvaggio” ha sceneggiato i film del premio Oscar Alejandro González Iñárritu come “Babel”, “21 grammi” e “Amores Perros”.

In occasione dell’uscita della sua autobiografia, “Zona Industriale”, ospite l'intellettuale dissidente Eduard Limonov, reso celebre dal volume di Emmanuel Carrère “Limonov”. Dopo 23 anni lo scrittore torna in possesso del suo passaporto e può uscire nuovamente dalla Russia. Ci sarà Fernando Aramburu, l’autore di “Patria”, uno dei romanzi più celebrati dell’ultimo anno. E torneranno Paco Ignacio Taibo II, Alicia Gimenez Bartlett, Almudena Grandes Hernandez e ancora Joël Dicker, autore del bestseller internazionale “La verità sul caso Harry Quebert”. E poi arriverà Paolo Giordano con “Divorare il cielo” il suo nuovo romanzo presentato insieme a Manuel Agnelli.

I Premi Strega al Salone del Libro di Torino 2018

E non poteva mancare Il Premio Strega con due sezioni. Il vincitore del Premio Strega Ragazze e Ragazzi incontrerà al Bookstock Village le scolaresche. E per la prima volta i cinque scrittori stranieri finalisti del Premio Strega Europeo presenteranno i loro libri al Salone, e l’ultimo giorno verrà proclamato il vincitore.

Eventi del Salone del Libro di Torino 2018

Premi Oscar: Bertolucci, Guadagnino e Tornatore

Da non perdere anche l’incontro in dialogo tra due importanti registi: il maestro del cinema Bernardo Bertolucci, a cui la 31a edizione del Salone rende omaggio, e il suo più grande ammiratore Luca Guadagnino, che a Los Angeles il 4 marzo ha portato a casa l'Oscar di James Ivory per la sceneggiatura di Chiamami col tuo nome. A completare il magico duo vincitore della statuetta d’oro un altro premio Oscar Giuseppe Tornatore, che Torino ospita con il suo ultimo libro.

Omaggi ad Aldo Moro, De Andrè, Regeni

E ancora tantissimi gli appuntamenti imperdibili: Mercoledì 9 maggio, il giorno prima dell’apertura del Salone, in occasione del quarantennale dell’assassinio di Aldo Moro Fabrizio Gifuni, che interpretò Moro in “Romanzo di una strage” di Marco Tullio Giordana, un monologo/spettacolo preparato proprio per l’occasione sullo statista. Quest'anno il Salone che si è occupato negli anni del caso Regeni ospiterà i genitori di Giulio: Paola e Claudio Regeni. Per concludere con un omaggio al poeta, il cantautore Fabrizio De Andrè, la moglie Dori Ghezzi, una delle madrine delle Cinque domande, ci parlerà del suo libro.

I progetti tematici del #SALTO18

Per il terzo anno ci sarà al Salone Anime Arabe, il focus sulla cultura e la letteratura del mondo arabo e Solo Noi Stesse - la sezione sul pensiero femminile - torna con un incontro importante sul #MeToo e sulla condizione femminile dopo il caso Weinstein, e uno sulla presenza nelle antologie scolastiche del contributo letterario delle donne nei secoli. La scrittrice Valeria Parrella si occuperà del quarantennale della Legge Basaglia e dell’omaggio ad Anna Maria Ortese e per celebrare la Francia paese ospite. Anche della più grande filosofa del ‘900, Simone Weil.

I grandi omaggi, Wallace e Frankenstein

Omaggi a grandi autori del Novecento. Dallo scrittore francese Romain Gary a a David Foster Wallace nel trentennale della sua morte, per passare a una sezione dedicata alle serie tv tratte da opere letterarie. Si discuterà di “Games of Thrones” e visto che nel 2018 si festeggiano i 200 anni di “Frankenstein” di Mary Shelley anche il Salone avrà la sua Villa Diodati con quattro scrittori rinchiusi in una villa torinese a scrivere racconti gotici che poi ovviamente racconteranno.

Ammaniti diventa regista

Uno degli scrittori italiani più importanti delle ultime generazioni ha deciso di scrivere e dirigere una serie tv per Sky. È “Il Miracolo”, la serie creata e diretta da Niccolò Ammaniti: otto episodi che andranno in onda in esclusiva su Sky Atlantic. Niccolò Ammaniti presenterà la serie e verranno fatte vedere in anticipo alcuni puntate.

La Francia, Paese ospite al Salone del Libro di Torino 2018 a cinquant’anni dal Maggio Francese

Ospite del Salone 2018 è la Francia, uno dei veri laboratori culturali europei di quest'anno. Un paese dalla forte tradizione culturale che è stato protagonista in questi anni di tensioni, terrorismi e di traumi. Nel 2018 cadono i 50 anni dal 1968. Ecco allora che la sezione di approfondimento porterà il nome di Maggio Francese che ospiterà i più innovativi scrittori delle ultime generazioni, Antoine Volodine, e poi uno dei padri del pensiero contemporaneo, Edgar Morin che presenterà il suo libro sul Maggio ‘68 in Francia.

Dove

Lingotto Fiere, via Nizza 280 - 10126 Torino

Orari del Salone del Libro di Torino 2018

Il Salone del Libro di Torino è aperto da giovedì 10 a lunedì 14 maggio, tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00. Dopo le 20.00 il Salone diventa Salone Off e continua con incontri, concerti ed eventi in tutta la città.

Biglietti del Salone del Libro di Torino 2018

Intero 10 Euro

Ridotto generico 8 Euro (Possessore Tessera Torino+Piemonte Card, Possessore Biglietto bus City Sightseeing Torino, Possessore del biglietto d'ingresso ai Musei e alle mostre della Fondazone Torino Musei (Gam - Galleria civica d'arte Moderna e Contermporanea, Palazzo Madama - Museo civico d'Arte Antica, Mao - Museo d'Arte Orientale, Borgo e Rocca medievale), Possessore del biglietto della partita di calcio Torino-Napoli o dell'abbonamento al Torino FC)

Insegnanti accompagnatori (max. 2 per classe): omaggio.

Studenti scuole materne e elementari: 2,50 euro.

Studenti scuole secondarie (I e II grado): 6 euro.

Studenti disabili: omaggio.

Accompagnatori studenti disabili: omaggio.

Abbonamento Studenti e docenti scuole secondarie: ridotto 12 euro (un ingresso per ciascuno dei 5 giorni della manifestazione.

Come arrivare al Salone del Libro di Torino 2018

In auto. Tutte le autostrade si raccordano alla tangenziale di Torino. Basta uscire in Corso Unità d'Italia,seguire le indicazioni "Lingotto Fiere" e lasciare la macchina nel parcheggio all'interno del Centro polifunzionale del Lingotto. In aereo e in treno: scendere a Porta Nuova, a soli 10 minuti di auto o metropolitana da Lingotto Fiere, da Porta Susa, invece che è più decentrata ci vogliono 20 minuti.

Salone del Libro di Torino, tutte le info

