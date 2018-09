Vendemmia 2018: quando inzia e dove fare in Italia la raccolta dell'uva

Prendere parte alla vedemmia aiutando le cantine nella raccolta dell'uva è una splendida esperienza, scopriamo quando e dove è possibile farla

Vendemmia 2018

La vendemmia è l'attività agricola che consiste nella raccolta dell'uva che poi verrà impiegata nella produzione del vino. E' un'attività tradizionale che un tempo, e naturalmente anche oggi, era gestita unicamente da chi coltivava e seguiva la vigna e da lavoratori stagionali (spesso studenti), ma che oggi, con il forte ritorno dell'amore per la vita in campagna, è d'interesse anche per chi non ha mai coltivato nemmeno il più piccolo pezzetto di terra o orto. E' così che cantine, aziende agricole e agriturismi hanno aperto le loro porte anche a chi non ha dimestichezza con l'agricoltura, offrendo ogni anno la possibilità di prendere parte alla vendemmia, imparandone i rudimenti e godendo di alcune ore, o giorni, immersi nell'atmosfera magica della vigna.

Quando inzia la Vendemmia

Sebbene la vendemmia richiami automaticamente l'autunno, in realtà il tempo in cui si vendemmia è ben più lungo e cambia da regione a regione in base alla situazione climatica. La vedemmia inizia nel mese di agosto e si conclude nel mese di ottobre, anche se esistono uve tardive che si raccolgono addirittura a novembre. E' in Sicilia, infatti, che generalmente a fine luglio si apre la stagione della vendemmia, seguono a cavallo dei mesi agosto e settembre Toscana, Veneto, Piemonte e le altre regioni italiane. Responsabile di questo slittamento nelle date della vendemmia è il cambiamento climatico

Vendemmia: come si fa?

Se non avete mai partecipato alla vendemmia vi verrà certamente spiegato ogni passaggio una volta che avrete raggiunto la cantina prescelta per il vostro weekend fra i vigneti. Sebbene ci siano delle macchine che sveltiscono il procedimento della vendemmia, sicuramente nel vostro caso vi verrà richiesto di seguire la procedura manuale. Per tagliare i grappoli d'uva si possono utilizzare sia le forbici da giardino sia un particolare coltello con la punta ricurva (una specie di piccolo falcetto, ma davvero molto piccolo). E' buona norma indossare un paio di guanti, anche per proteggersi dalle punture di insetti che talvolta svolazzano fra un grappolo e l'altro. L'uva andrebbe raccolta delicatamente e sistemata in cestini di vimini (ma è frequente anche l'uso dei carrelli) per non rovinare o ammaccare i chicchi. Bisognerebbe anche fare attenzione a non tagliare grappoli bagnati (troppa acqua può alterare il mosto) e inziare la vendemmia di mattina presto, altrimenti il caldo potrebbe dare inizio alla fermentazione con troppo anticipo.

Vendemmia: fasi e procedimento

Dalla raccolta dell'uva alla bottiglia di vino sapientemente conservata: cosa succede? Un video ce lo spiega

Dove fare la vendemmia in Italia

Se siete fra coloro a cui piacerebbe partecipare alla vendemmia, ecco un elenco di alcune cantine e aziende agricole che prevedono weekend di raccolta e che consentono anche a chi non è un contadino esperto di prendere parte a questa meravigliosa esperienza e contribuire a produrre dell'ottimo vino!