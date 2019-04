Il commissario Montalbano Fiction Rai 1 | Amore | Trama, riassunto e finale | Cast completo | Da che romanzo è tratto?

Ansa

Il commissario Montalbano: trama, riassunto e cast completo del nuovo episodio di Montalbano 2018. Ecco i romanzi di Andrea Camilleri da cui è tratto l'episodio di Montalbano "Amore", in onda su Rai 1 il 19 febbraio e in streaming Rai Play

Il commissario Montalbano torna con la replica degli episodi tratti dai romanzi e racconti di Andrea Camilleri, l'8 aprile 2019 è la volta di Amore. Ecco trama e riassunto di Amore de Il commissario Montalbano con Luca Zingaretti, da quale libro è tratta e chi c'è nel cast completo dell'episodio. Il Commissario Montalbano 2019 è tornato in prima tv con l'episodio L'altro capo del filo.

Ecco trama e riassunto ufficiale della Rai relativi al secondo nuovo episodio della serie 2018 de Il commissario Montalbano, Amore

Insomma, inutile girarci attorno: Montalbano non è molto a suo agio con le faccende legate all’amore. E la scomparsa della bellissima Michela Prestia mette quanto mai a dura prova la sua capacità di districarsi nei labirinti della complessità e dei fatali inganni del sentimento amoroso. Michela è una ragazza dal passato drammatico, se non addirittura tragico: respinta ingiustamente in giovanissima età dalla famiglia, ha incontrato gli uomini sbagliati, che l’hanno umiliata e sfruttata, conducendola di fatto a diventare una prostituta. Ma col tempo è riuscita a risollevarsi da quella rovina, si è rifatta una vita e ha trovato l’amore: Saverio Moscato, con il quale adesso convive e che a sua volta la ama in modo totale e incondizionato. Ma proprio ora che sembra avere trovato una condizione stabile e felice, Michela misteriosamente scompare. I più ritengono che, avendo avuto tanti amanti in passato, semplicemente abbia abbandonato Saverio e sia scappata con un altro uomo. Montalbano però capisce presto che non si tratta di questo. Che a Michela deve essere successo qualcosa di grave. Forse è stata addirittura uccisa. Ma da chi? E perché? A risolvere questo mistero lo aiuta l’incontro con due anziani attori di teatro, i coniugi Di Giovanni. Montalbano, attraverso la loro bizzarra e tenera storia - e anche grazie a un rinnovato sentimento di gelosia nei confronti di Livia - capisce che la scomparsa di Michela è il frutto di un amore folle, impossibile e tragico

Amore: riassunto del libro di Camilleri sul Commissario Montalbano

L'episodio Amore de Il commissario Montalbano da che romanzo di Andrea Camilleri è tratto?

Come tutti sanno, infatti, Salvo Montalbano è il personaggio più famoso e amato dello scrittore Andrea Camilleri, che a Vigata (dove c'è la casa di Montalbano) ha ambientato tantissimi romanzi e racconti con il buon Montalbano come protagonista, anche da giovane.

Da quale romanzo è tratto l'episodio Amore, quindi? In realtà la storia è tratta dai racconti di Camilleri, presenti nalle raccolte “Un mese con Montalbano” e “Gli arancini di Montalbano”.

Il commissario Montalbano Amore: cast completo

Salvo Montalbano è LUCA ZINGARETTI

Mimì Augello è CESARE BOCCI

Fazio è PEPPINO MAZZOTTA

Michela Prestia è SERENA IANSITI

Catarella è ANGELO RUSSO

Saverio Moscato è FABRIZIO FERRACANE

Cinzia Prestia è STELLA EGITTO

Giudice Scognamiglio è GIGIO MORRA

Nicolò Zito è ROBERTO NOBILE

Jacomuzzi è GIOVANNI GUARDIANO

Emanuela Di Giovanni è GIGLIOLA REINA

Andrea Di Giovanni è VINCENZO CATANZARO

Pasquale Cirrincio è FABIO COSTANZO

Giuseppe Prestia è GINO NICOLOSI

Concetta Prestia è PAOLA ABRUZZO

Pietro Sanfilippo è ALESSANDRO MARIO

Angela Liotta è VALERIA CONTADINO

Nicola Magnano è ENZO CURCURÙ

Beba è CARMELINDA GENTILE

Adelina è KETTY GOVERNALI

Cesare Diliberto è ROSARIO TERRANOVA

Livia è SONIA BERGAMASCO

Il commissario Montalbano streaming Raiplay diretta e replica

Il commissario Montalbano in streaming Rai Play è uno dei video più amati e visti dal pubblico Rai. Tutti gli episodi de Il commissario Montalbano sono disponibili per la visione da Rai Play, ecco i link utili per non perderseli

