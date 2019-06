Rosy Abate Fiction Canale 5: trama, riassunto, quando in onda, quante puntate e cast

Ansa

Arriva il riassunto della storia di Rosy Abate, La regina di Palermo, che diventerà una serie tv in onda dal 12 novembre su Canale 5

Rosy Abate Fiction Canale 5

Rosy Abate è stata un personaggio della fiction di Mediaset Squadra Antimafia, conclusasi con l'ottava stagione. Il personaggio è talmente piaciuto al pubblico che è diventato protagonista di una delle Canale 5 come da palinsesto mediaset, dal nome Rosy Abate, la serie, che va in onda in replica a partire dal 25 Giugno 2019 in attesa della seconda stagione di Rosy Abate.

In onore della nuova fiction, Rosy Abate è stata anche protagonista dello speciale La regina di Palermo, un "riassunto" della storia di Rosy in tutte le stagioni di Squadra Antimafia. Se vuoi scoprire trama e riassunto delle puntate, quante saranno sia quelle del riassunto che quelle della serie e come rivedere in streaming Rosy Abate ecco tutte le informazioni che cercavi.

La Trama di Rosy Abate

Ecco la trama ufficiale Mediaset di Rosy Abate, la serie

Cinque anni dopo la presunta morte, Rosy Abate vive sulle coste della Liguria sotto falsa identità: si chiama ora Claudia, in onore dell'amica Claudia Mares, morta anni prima mentre tentava di aiutarla. Rosy è affiancata dal compagno Francesco e lavora come cassiera in un supermercato, nella disperata ricerca di una normalità lontana dalla sua ex vita da regina della mafia, vita di cui il compagno Francesco non è al corrente. Mentre è a lavoro, Rosy-Claudia subirà una rapina e l'adrenalina delle armi risveglierà in lei il la voglia di vendetta per tutto quello che l'ha portata a vivere sotto mentite spoglie. Solo l'incontro con due fratelli mafiosi, che le riporteranno una cruda verità, sarà però la molla che la porterà a tornare al passato. Costretta a riviverlo, combattendo contro la Regina Mainetti e un misterioso boss, Rosy Abate tornerà ad essere la Regina di Palermo. Cosa succederà nelle cinque puntate di Rosy Abate, la serie? Riuscirà finalmente la regina di Palermo a placare il suo sangue di vendetta e vivere una vita lontana dalle grinfie della mafia?

Rosy Abate La serie: quante puntate sono, quando in tv, trama e anticipazioni

Rosy Abate la serie va in onda in replica a partire dal 25 Giugno 2019 su Canale 5 come spin off di Squadra Antimafia, che si è conclusa con l'ottava stagione. La serie su Rosy Abate è composta da 5 puntate, tutte in onda in prima serata.

Rosy Abate Fiction Canale 5: streaming Video Mediaset e replica

Come per tutte le fiction Mediaset, anche Rosy Abate la serie e La regina di Palermo saranno disponibili in streaming Video Mediaset. Ecco i link utili per godervi in streaming le avventure di Rosy Abate