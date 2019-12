Regali di Natale per lei 2019: guida per doni romantici, originali ed economici

Shutterstock

Regali di Natale per lei 2019

Il giorno di Natale è vicino e non sai ancora cosa regalarle? Ti aiutiamo noi! Far trovare sotto l'albero un pacchetto regalo alle donne della nostra vita è molto importante, è un gesto d'affetto per ricordare loro quanto contano per noi. I regali di Natale per lei si possono scegliere fra diversi ambiti, dalla cultura alla moda e passando, ovviamente, per gli hobby. Che siate fidanzati, amici, mariti, fratelli, papà o che siate fidanzate, amiche, mogli, mamme se non sapete proprio cosa regalare alla vostra lei per Natale, leggete la nostra guida e troverete tante idee per i regali di Natale per lei. Economici, originali, fatti a mano, i regali di Natale che vi proponiamo hanno tutti qualcosa di speciale. Ecco i regali di Natale per lei ai quali nessuna di noi sa resistere. In generale vi consigliamo di muovervi con un certo anticipo, cogliendo le molte offerte che ci regala il Black Friday per cercare un dono speciale. Scopriamo come trovare i perfetti regali di Natale per lei. Non dimenticate di consultare anche la nostra guida al perfetto regalo di Natale per lui e i regali di Natale per il fratello e, soprattutto, non dimenticatevi di cercare sempre qualcosa di unico che possa davvero far felice la persona a cui volete bene.

Regali di Natale per lei su Amazon e online

Se per svariati motivi non potete o volete uscire per acquistare i regali per la vostra metà oppure semplicemente, preferite l’acquisto on line, sarà ancora più semplice scegliere. Certo, non potremo toccare con mano ma avremo un range di scelta davvero molto ampio. Regali simpatici o qualcosa di utile? Troverete on line tantissime proposte, dai più graziosi e buffi a quelli più seri e utilissimi. Soluzioni per ogni prezzo, dalle poche decine di euro fino a regali di rilevante costo, ovviamente, che avrete preventivamente toccato con mano fuori dalla rete.

Potete affidarvi a uno dei colossi dello shopping on line, Amazon che garantisce spedizioni celeri, prezzi competitivi e soluzioni nel caso si presentassero problemi, oppure acquistare nei diversi negozi, sempre prestando attenzione alla sicurezza della vendita. Per avere la certezza che un negozio sia affidabile, controllare che sia presente il lucchetto in alto nella barra del link, magari nel dubbio, ovviare alla cosa preferendo un sito di shopping on line noto.

La borsa che mette d'accordo tutte

O Bag con tracolla

Per quanto riguarda il cosa acquistare, è bene scegliere sempre valutando i gusti della propria metà: la sua passione sono le O Bag, particolarissime borse in materiale plastico? Ecco allora che Amazon offre tantissima scelta: dagli interni di pelo o morbido tessuto, alle scocche, alle fodere, fino ai manici o alle decorazioni, coloratissime e divertenti, gli accessori O Bag saranno sicuramente il regalo ideale.

Inoltre, a breve su Amazon arriverà un grande evento: il Black Friday, con proposte scontatissime e tantissime soluzioni regalo che permetteranno di acquistare prima di Natale a prezzi davvero unici. Un altro modello di borsa con cui farete centro? Il modello Selma di Michael Kors, una borsa ormai diventata iconica per molte donne data la sua eleganza e versatilità.

La macchina da caffé americano vintage

Macchina da caffé vintage retrò ariete

Sorseggiare una tazza di caffé all'americana, lungo e fumante, mentre lavoriamo a pc da casa o siamo sul divano a guardare la nostra serie preferita. Noi ci siamo innamorate di questo modello di Ariete nei colori pastello e dal design retrò, perfetto per dare un tocco particolare alla cucina o a uno stanza dove possiamo dedicare del tempo per noi. Stupenda anche come idea regalo per l'amica che ama l'home decor o la sorellina appassionata di stile vintage. Una soluzione anche piuttosto economica, considerando il design particolare, super consigliata!

iRobot Roomba per fare le pulizie restando sul divano

iRobot Roomba

Orologio fitness tracker

Orologio fitness tracker

Regali per lei, simpatici e ironici

Pantofole unicorno

Le ciabatte ad unicorno saranno la scelta perfetta per tutte le fidanzate e mogli che soffrono il gelido freddo invernale e amano gli unicorni, tanto che per amore sarete disposti a comprare qualcosa di poco seducente, ma simpatico.

La tecnologia non è più solo una cosa da uomini, anche le donne sono sempre più attente alle novità e con l'avvento dei social sono diventate protagoniste indiscusse dello scatto perfetto. Se la vostra lei, ad esempio, è un'appassionata di viaggi e magari ha anche un blog o un account Instagram dove condivide le sue esperienze e gli scatti più belli, uno smartphone con ottima fotocamera o una macchina fotografica polaroid, potrebbero essere un regalo semplicemente perfetto. On line è possibile acquistare tanti device tech anche più economici come il selfie ring, che a detta di chi lo usa, grazie alla luce diffusa, rende i selfie di un altro livello. Su Amazon, ad esempio, sono disponibili tantissime idee a prezzi super convenienti.

Regali di Natale per lei economici

Se desiderate acquistare qualcosa di davvero particolare per la vostra lei, senza spendere troppo, avrete senza dubbio l’imbarazzo della scelta. Il set bagnoschiuma e latte corpo Acquolina alla vaniglia o ai frutti rossi, è sempre il primo in classifica. Magari poi, se le finanze lo permettono, potete completare con un profumo corpo della stessa fragranza oppure una crema. Il costo è dai 10 ai 15 euro circa al pezzo. In profumeria si trovano regali di Natale che non superano i 20 euro, potete fare ottimi affari. Se invece desiderate donare alla vostra lei qualcosa di unico e speciale, via libera ai gadget personalizzabili: una cover per il cellulare che avrete fatto stampare con la sua foto preferita delle vacanze, una tazza personalizzata con qualcosa che lei ama alla follia o ancora, il dipinto del suo pittore preferito stampato su borsa o zainetto. Idee che saranno sicuramente apprezzate e che vi permetteranno di spendere dai 10 ai 30-40 euro al massimo. Piccoli pensieri che saranno comunque sempre molto graditi. Anche fra i regali di Natale tecnologi e HI-Tech ci sono tante idee ad un prezzo contenuto.

Regali di Natale per renderla felice

Tutti noi vorremmo rendere felici le persone a cui vogliamo bene e desideriamo sorprenderle con un regalo unico ed originale. Il regalo perfetto è quello che rispecchia i desideri, la personalità e le passioni della persona che lo riceve. Se, ad esempio, vi siete buttati su un gioiello, chiedetevi se è effettivamente adatto a quella persona: non tutte infatti abbiamo gli stessi gusti! Pensate a ciò che indossa di solito e confrontatelo con il regalo scelto. Non si deve trattare certo di un doppione di quello che ha già, ma lo stile del gioiello può essere simile a quello dei gioielli indossati in altre occasioni. Pensate anche ai suoi hobby ed alle sue passioni. Le piace scrivere? Regalatele un quaderno carino. Le piace disegnare? Compratele delle tempere. Le piace la fotografia? Regalatele una fotocamera istantanea (50 euro). Le piace un telefilm o un film in particolare? Regalatele una stampa ecc... Inoltre, se è una persona molto cara, potrebbe farle anche piacere ricevere una foto di voi due incorniciata.

Regali di Natale per la fidanzata

Beh, che dire. La fidanzata a Natale in genere aspetta un anello, un gioiello o qualcosa di prezioso. Non per la spesa ma perché a una donna, un gioiello fa sempre piacere, soprattutto in questa prima fase di vita insieme. Magari, se siete indecisi, quest’anno lasciate da parte l’oro e puntate su materiali diversi come l’acciaio, le plastiche o i materiali compositi.

Infatti, oggi spesso possiamo trovare orafi e negozi di gioielli che comprendono la particolare tecnica della “prototipazione rapida”. Che cos’è? Una macchina questa, che grazie alla sovrapposizione di strati di una particolare resina, permette di realizzare piccoli oggetti come ciondoli, orecchini, braccialetti o piastrine, disegnati su misura e in unico modello. Quindi, se siete dei mezzi artisti, via libera alla fantasia e alla creatività: una catenina con ciondolo unico fatto su misura per lei sarà un regalo davvero personalissimo e speciale. In alternativa, potrete scegliere gioielli personalizzabili sui quali incidere frasi, parole e lettere a vostro piacere, anche questi senza dubbio apprezzatissimi.

Regali di Natale per lei intimo

Intimo per lei, un regalo sempre molto gradito, ma attenzione alla scelta! Un segreto fondamentale che chi sceglie questo tipo di regalo deve conoscere è che mai si deve regalare un colore che la vostra adorata metà non ami. Proprio così: ha tutto l’intimo nero? Prima di regalare qualcosa di rosso, magari tastiamo il terreno. Se è amante dei toni scuri, potrete magari variare con un bel blu notte, blu elettrico, viola oppure grigio scuro. Se invece fosse amante dei colori, siete liberi di scegliere e sbizzarrirvi. Per la scelta di forme e misure, il consiglio è di prendere un completino e portarvelo dietro: in questo modo avrete modo di confrontare il futuro acquisto e non dover dopo correre a cambiare.

Che marchi scegliere? Oggi sono tantissimi i marchi noti di lingerie che propongono modelli graziosissimi e particolari, spesso realizzando pezzi o intere collezioni ispirate al Natale e al Capodanno: Intimissimi, Chiaro di Luna, Yamamay, Tezenis, Etam, Sisi, Triumph, La perla, ce n è per ogni gusto e per ogni tasca.

Regali di Natale per lei originali

Riuscire a fare un regalo di Natale originale sembra talvolta un'impresa impossibile, eppure soprattutto per noi donne ci sono tantissime idee per doni di Natale fuori dal comune. Naturalmente tutto dipende dal carattere e dai gusti della donna che deve ricevere il nostro regalo di Natale. Se è appassionata di arte, un'idea per un regalo di Natale originale è senza dubbio quella di acquistare un abbonamento a teatro.

Una variante di questo regalo di Natale può essere il biglietto per il concerto di Capodanno che si tiene nella nostra città, per offrire un dono che la nostra amica potrà già godersi durante le feste natalizie. Un altro regalo di Natale per lei decisamente originale è l'iscrizione ad un corso, o magari ad un workshop, di cucina, di disegno o di pittura. Se la nostra amica, mamma o zia ha sempre amato ballare, possiamo regalarle una lezione di ballo (tango, valzer, liscio) ed essere sicura di farla felice.

Un'altra idea regalo di Natale per lei decisamente poco convenzionale può essere un oggetto per arredare casa che provenga da una cultura diversa dalla nostra, da scegliere ovviamente in base allo stile dell'abitazione. Si può pensare ad acquistare un bellissimo kimono giapponese da appendere alla parete, oppure a degli strumenti tradizionali se la nostra amica ama la musica.

Idee regalo di Natale per una ragazza di 20 anni : Anche l'età può essere un parametro da prendere in considerazione per scegliere il regalo di Natale per lei . Per le più giovani sarà senza dubbio adatto un regalo di Natale più fresco e meno impegnativo, anche dal punto di vista economico. Ci sono regali di Natale sotto i cinque euro che permettono di non sfigurare ma che piacciono molto. Ad una ragazza giovane si può regalare anche un capo di abbigliamento, magari puntando soprattutto sugli accessori: borsette, cappelli, guanti e sciarpe sono un'ottima soluzione a Natale!

: Anche l'età può essere un parametro da prendere in considerazione per scegliere il . Per le più giovani sarà senza dubbio adatto un più fresco e meno impegnativo, anche dal punto di vista economico. Ci sono regali di Natale sotto i cinque euro che permettono di non sfigurare ma che piacciono molto. Ad una ragazza giovane si può regalare anche un capo di abbigliamento, magari puntando soprattutto sugli accessori: borsette, cappelli, guanti e sciarpe sono un'ottima soluzione a Natale! Idee regalo di Natale per una ragazza di 30 anni: Chi deve fare un regalo di Natale ad una donna che ha 30 anni o più può puntare anche su regali leggermente più costosi. Molto apprezzati sono anche i libri di Natale, le strenne, oppure un capo di abbigliamento fatto per durare: una bella giacca, un paio di scarpe particolari, uno scialle particolarmente elegante. Il regalo di Natale può anche essere un buono per acquistare musica su una piattaforma online, o un gioiello portafortuna.

Idee regalo di Natale per la fidanzata

Cosa si regala alla fidanzata? La scelta del regalo di Natale per la fidanzata è senza dubbio una delle più complicate. Molto dipende da quanto dura la nostra storia, se è già una relazione consolidata il regalo di Natale deve avere un certo peso; se invece si tratta di un rapporto d'amore appena sbocciato è meglio scegliere dei pensieri natalizi semplici, qualcosa che sottolinei il crescendo del sentimento, ma senza compromettersi eccessivamente. Le idee regalo per la fidanzata comunque non mancano, vediamo insieme quali sono le più belle a partire anche da un budget di 50 euro per il dono, magari per chi si conosce da poco.

A Natale la fidanzata sarà felice di ricevere un regalo simbolico, un regalo di Natale non solo per lei, ma per la coppia. Se avete in programma una convivenza, ad esempio, potete regalarle un mobile o un accessorio per la casa che avete visto insieme e che lei ha amato. Ikea, Zara e H&M Home offrono altrimenti degli spunti per regali a tema natalizio decisamente bellissimi.

Un'altra bellissima idea per il regalo di Natale da fare alla fidanzata è senza dubbio un'esperienza da condividere. Che ne pensate di regalarle un buono per fare rafting sulle rapide (solo se lei è molto sportiva, naturalmente), oppure per vivere insieme una rilassante giornata in una spa.

Se ancora non parliamo di matrimonio, ma la relazione è comunque importante, l'idea regalo vincente per Natale è senza dubbio il gioiello.

Regali di Natale romantici per lei

E se volessimo aggiungere al regalo di Natale un pizzico di romanticismo? I regali di Natale romantici per lei semplicemente abbondano! Una soluzione per trovare il regalo di Natale romantico è setacciare i mercatini di Natale, in questo modo otterremo un doppio risultato: un regalo che parli del nostro amore e che allo stesso tempo sia originale.

Sicuramente uno dei regali di Natale romantici più classici è il weekend di coppia. La meta può essere una capitale europea, ma anche una città italiana può rivelarsi una destinazione molto romantica. Un'altra idea per un regalo di Natale romantico è offrire un abbonamento ad una piattaforma di streaming online. Perché secondo noi questo è fra i regali romantici per Natale adatti a lei? Perché il messaggio fra le righe è: passiamo più serate insieme accoccolati su un divano a vedere le nostre serie tv preferite.

Un regalo di Natale romantico per lei è senza dubbio un dono che parli della sua bellezza. Per Natale ci sono tantissime case cosmetiche che preparano limited edition che si rivelano perfette idee regalo.

Regali di Natale fai da te per lei

Il fai da te è un'altra grande risorsa quando si tratta di fare regali di Natale ad una donna. Non c'è dubbio infatti che i regali di Natale fatti a mano per lei siano fra i più apprezzati. Nel caso del regalo fai da te tutto va trattato con la massima attenzione, dal confezionamento del regalo stesso al biglietto di auguri che deve contenere una bella frase di buon Natale. Ci sono diverse tecniche che possiamo impiegare per creare il nostro regalo di Natale fai da te, una delle più utilizzate è senza dubbio l'uncinetto, con il quale possiamo creare cuori, sciarpe, maglie.

Se non siete particolarmente abili con le mani, non avete insomma una manualità allenata, potete comunque pensare di realizzare un regalo fai da te per lei per Natale. Come? Molto semplice, potete creare una bellissima compilation con le canzoni di Natale più belle, così da restituire con il vostro regalo fatto a mano tutta la magia di questa incredibile festa. I dolci di Natale preparati in casa si prestano perfettamente ad essere traformati in golosi regali, provate a regalare una scatola o un sacchettino di biscotti di Natale e vedrete il successo che riscuoterete.

L'importante è non regalare mai alla moglie un dono utile per Natale: niente regali ispirati alla cucina, niente robot o planetaria a meno che non ci sia stata una richiesta esplicita (in quel caso c'è il via libera). Sicuramente fra i regali per la moglie più apprezzati ci sono quelli beauty, si trovano moltissimi regali anche sotto i cento euro, così magari ci esce anche un altro pensierino. Naturalmente piacciono molto i gioielli, soprattutto se personalizzati aggiungendo ad esempio una data significativa, i nomi o una frase particolarmente bella e romantica.

Il regalo di Natale per la mamma è sempre una piccola incognita. Cosa potrebbe piacere alla nostra mamma? A Natale offriamole qualcosa per farsi bella, oppure regaliamole uno spettacolo a cui possa assistere in compagnia del papà, del compagno o delle amiche. Regaliamo alla mamma per Natale un weekend finalmente lontana dalla famiglia, o il biglietto per quel salone letterario a cui sarebbe sempre voluta andare ma non è mai riuscita.

La mamma di lui è un vero mistero quando si tratta di regali di Natale. Inutile chiedere consigli al nostro compagno, in genere non ha la più pallida idea di cosa piaccia a sua madre. Sicuramente un giro in profumeria può essere utile per trovare il regalo di Natale per la suocera. Da Sephora si trovano tantissime idee regalo anche a prezzi contenuti, dato non certo trascurabile, ma un altro brand a cui si può fare riferimento è senza dubbio Essence: tanti spunti, tanti cosmetici splendidi capaci di far felice ogni donna, persino la suocera.

La nonna si deve conquistare a Natale con regali che vengono dal cuore. I regali di Natale per la nonna classici prevedono il foulard, una sciarpa, una bella spilla. Ma la nonna può apprezzare anche un vino pregiato, una bella camicia, una decorazione di Natale realizzata da noi. Soprattutto il fai da te infatti può conquistare la nonna, magari proprio a casa sua abbiamo imparato le basi dell'uncinetto tanti anni prima!

I regali di Natale per le colleghe sono una questione delicata. Sicuramente c'è una collega con cui andiamo più d'accordo, ma Natale non è il momento di fare favoritismi, soprattutto in ufficio. Al momento dello scambio dei regali facciamoci trovare pronte con un regalo in tutto e per tutto simile per ogni collega, o almeno che si veda chiaramente che è stato speso lo stesso identico budget. Se poi abbiamo una collega particolarmente cara, invitiamola a pranzo o a colazione fuori e diamole in quell'occasione il suo speciale regalo di Natale.

Per le amiche pensare il regalo di Natale dovrebbe essere più facile, almeno in teoria! Non c'è dubbio infatti che dovremmo conoscerne meglio i gusti e fare il regalo a ciascuna di loro dovrebbe essere un vero e proprio piacere. Si possono regalare capi di abbigliamento, accessori, profumi, oppure sbizzarrirsi con il fai da te che quando si tratta di fare regali di Natale è sempre una grandissima risorsa.

