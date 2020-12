Alessandra Mastronardi sarà Carla Fracci nel film che arriva su Rai 1 nel 2021

Getty Images

Alessandra Mastronardi è stata scelta per indossare le scarpette della etoile Carla Fracci nel nuovo film Rai 1

Grandi novità per la talentuosa Alessandra Mastronardi: l'attrice vestirà i panni (e le scarpette) della famosa ballerina Carla Fracci, nel film a lei dedicato che andrà in onda su Rai nel 2021.

Carla, di cosa parla il film

Rai 1 ha deciso di omaggiare la prima ballerina Carla Fracci con un film biografico, da distribuire in televisione per far avvicinare il pubblico italiano alla figura della leggiadra (e leggendaria) etoile.

Il film avrà come titolo Carla e, oltre alla presenza di Alessandra Mastronardi nei panni della Fracci, c'è un'alta probabilità che anche la giovane attrice di Mare Fuori Valentina Romani faccia parte del cast: a tal proposito, la Mastronardi ha condiviso sulle stories di Instagram uno che la ritrae assieme alla più giovane mentre si esercitano alla sbarra.

La pellicola è prodotta da Anele, che ha già realizzato lo scorso anno Storia di Nilde sempre su Rai 1 con Anna Foglietta. Le riprese si svilupperanno tra Roma, Milano e Orvieto per sei settimane e il primo ciak è previsto per lunedì 21 dicembre 2020.

Carla, la storia di una etoile

Carla Fracci è una delle ballerine più brave e note che l'Italia abbia mai avuto: classe 1936, l'etoile nasce e cresce a Milano, figlia di un tranviere dell'ATM (Aazienda Trasporti Milanesi).

A sol1 10 anni, inizia a studiare ballo classico alla Scuola di danza del Teatro alla Scala e consegue il diploma nel 1954, per poi proseguire la sua formazione artistica partecipando a stage avanzati a Londra, Parigi e New York.

Tra i suoi insegnanti c'è la grande coreografa russa Vera Volkova (vissuta dal 1905 al 1975). Dopo solo due anni dal diploma diviene solista e nel 1958 è già prima ballerina.

La sua passione per la danza nasce sotto la distruzione della Seconda Guerra Mondiale, ma riesce comunque a conquistare i palchi più prestigiosi di tutto il mondo: la notorietà artistica di Carla Fracci rimane molto legata alle interpretazioni dei ruoli romantici come Giulietta, Swanilda, Francesca da Rimini, o Giselle.

Quest'ultima interpretazione di Carla con il collega Erik Bruhn diviene iconica, tanto che nel 1969 ne è uscito un film.

Nel 2003, Carla Fracci ottiene l'onoreficenza italiana Cavaliere di Gran Croce e un anno dopo viene nominata Ambasciatrice di buona volontà della FAO.

Ormai ultraottantenne, l'etoile si esibisce ancora in coreografie di modesta intensità, create appositamente per lei dal marito Beppe Menegatti, con il quale è anche co-direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma.

I due hanno un figlio di nome Francesco Menegatti: nato nel 1969, il ragazzo non frequenta lo stesso ambiente professionale dei genitori, divenendo - invece - uno stimato architetto laureato presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia.

Carla, l'attrice Alessandra Mastronardi

Alessandra Mastronardi nel film biografico dedicato all'etoile Carla Fracci è davvero la ciliegina sulla torta di questo 2020: l'attrice, infatti, è reduce dal successo della terza e ultima stagione de L'Allieva, che ha ottenuto grandissimi riscontri tra il pubblico.