In guerra per amore: trama e curiosità sul film di Pif in onda su Rai Movie

"In guerra per amore" va in onda domenica 22 novembre in prima serata su Rai Movie, interpretato e diretto da Pif con Miriam Leone

Domenica 22 novembre alle 21.20 su Rai Movie viene riproposto la toccante pellicola In guerra per amore, secondo film da regista per Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif.

Grazie al suo stile ironico e a tratti drammatico, il regista e attore protagonista è riuscito a fare un ripasso di storia moderna attraverso questa opera cinematografica, ricordandoci che gli americani ebbero un ruolo preciso nel legittimare la mafia in Sicilia e, dunque, in Italia.

Nel cast del film spiccano i nomi di Miriam Leone, Andrea Di Stefano, Stella Egitto, David Mitchum Brown e Maurizio Marchetti.

In guerra per amore, la trama del film

In guerra per amore è ambientato nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale e narra di un giovane lavapiatti newyorkese di nome Arturo (interpretato da Pif) che si innamora di Flora (ruolo di Miriam Leone), figlia del proprietario del locale in cui lavora. Anche lei lo ama, ma è promessa sposa del figlio di un importante boss di New York.

Così, per poterla sposare, Arturo deve prima ottenere il sì del padre dell’amata, che vive in un paesino siciliano. Il solo modo per raggiungere l'isola, però, è quello di entrare a far parte dell'esercito americano, che sta preparando lo sbarco in Sicilia.

Ad aiutare Arturo nell'impresa ci sarà il tenente Philip Catelli (impersonato da Andrea Di Stefano): sarà lui a denunciare il pericolo del patto tra mafia e forze americane e a far aprire gli occhi all’ingenuo lavapiatti newyorkese.

In guerra per amore, le curiosità della pellicola

Il regista Pif ha dichiarato in più occasioni che In guerra per amore, girata principalmente ad Erice con alcune scene realizzate alle saline di Trapani e alla Scala dei Turchi, è la sua opera dedicata al maestro Ettore Scola, regista e sceneggiatore italiano venuto a mancare nel 2016, lo stesso anno d'uscita della pellicola.

Sarebbe stata la prima persona a cui lo avrei mostrato, ne abbiamo parlato mentre giravo, aveva intenzione di venire sul set. Non voglio passare per l’esperto di Scola perché l’ho conosciuto l’ultimo anno della sua vita, però quell’anno è stato come se valesse 20 anni.

Un'altra curiosità è che Pierfrancesco Diliberto è un regista citazionista, per tanto all'interno del film viene reso omaggio al celebre fotografo Robert Capa che a Sperlinga scattò una delle sue foto più famose.

In aggiunta, la pellicola può essere considerata una sorta di prequel della opera prima di Pif, ovvero La mafia uccide solo d’estate (uscita nel 2013): questo perché i nomi Arturo Giammarresi e Flora Guarneri, protagonisti di In guerra per amore, vengono menzionati anche nel precedente film.