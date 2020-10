Sean Connery: moglie, figlio e gli amori dell’eterno James Bond

Getty Images

È morto Sean Connery: il carismatico attore se ne è andato circondato dagli affetti più cari, tra i quali il figlio Jason e la moglie Micheline

Il mondo del cinema ha perso un'altra stella: si è spento Sean Connery, il leggendario James Bond che lo scorso agosto aveva compiuto 90 anni. Una carriera lunga e di successo la sua, accanto a registi di alto rango come Alfred Hitchcock e Sidney Lumet.

Scozzese, bellissimo, carismatico e pieno di talento: Sean non ha vestito solo i panni della famosissima spia britannica, ma ha interpretato ruoli altrettanto importanti come Riccardo Cuor di Leone nella pellicola Hood – Principe dei ladri. Altri titoli che vantano Connery nel cast sono Caccia a Ottobre Rosso, Il primo cavaliere e molti altri.

L'attore ha vinto il premio BAFTA con il ruolo di Guglielmo da Baskerville nel cult del 1986 Il nome della rosa, girato da Jean-Jacques Annaud e tratto dall’omonimo romanzo di Umberto Eco.

Il riconoscimento alle sue immense doti attoriali è stato consacrato con l'Oscar e il Golden Globe nel 1987, entrambi per il personaggio Jimmy Malone nel film The Untouchables – Gli intoccabili di Brian De Palma, accanto ai magnifici colleghi Kevin Costner, Robert De Niro e Andy García.

Seppur Sean abbia incarnato appieno l'immagine dell'inarrivabile sex symbol che può essere affiancato solo da stupende femme fatale, l'attore non ha mai dato modo di finire in copertina per i suoi flirt, preservando al massimo la sua privacy.

Della sua vita privata, infatti, si sa ben poco: Connery si è sposato due volte, prima nel 1962 con l’attrice australiana Diane Cilento, dalla quale ha avuto Jason, e poi nel 1973 con la pittrice Micheline Roquebrune, che le è rimasta accanto fino al triste giorno della sua dipartita.

Jason, l'unico figlio di Sean Connery: "Papà stava male da tempo"

Jason Connery è l'unico figlio di Sean Connery: nato a Londra l'11 gennaio 1963 dal primo matrimonio di Sean con l'attrice Diane Cilento, Jason ha seguito le orme del padre. Non ha, però, ancora raggiunto la stessa fama del papà, eppure ha già una prolifica lista di film di qualità cui ha preso parte. Jason, inoltre, si è anche destreggiato con la regia nella pellicola Devil's Tomb – A caccia del diavolo.

Della sua vita privata si sa che è stato sposato con l'attrice Mia Sara, da cui ha avuto il figlio Dashiell Quinn Connery, nato nel giugno 1997.

L'attore ha iniziato a recitare in Cavalli di razza del 1983 ed è apparso nella serie televisiva Doctor Who nel 1985. Ha recitato tra l'altro nei film Casablanca Express, Pallottole cinesi, Wishmaster 3 – La pietra del diavolo, Night Skies e nelle fortunate serie tv Smallville e General Hospital. Nello stesso periodo ha omaggiato il padre con il ruolo di Robin Hood nell'omonima serie, lo stesso personaggio che papà Sean aveva impersonato anni prima.

Anche se a livello professionale Jason appare molto legato al papà, nella loro vita privata sembrerebbe esserci stato un passato burrascoso. Diane Cilento, l'ex moglie del celebre attore e mamma di Jason, ha rivelato al Sunday Times che suo figlio non ha mai ricevuto alcun supporto economico dal padre per l'avvio della sua carriera: "Una volta Sean accusò Jason di aver avuto una parte soltanto per il suo cognome. Jason minacciò di cambiare nome e Sean disse che se lo avesse fatto, lo avrebbe ucciso".

Nonostante gli scontri, Sean se ne è andato avvolto dall'amore di tutti i suoi familiari e amici. Come Jason ha raccontato alla BBC, il divo di Hollywood si è spento a 90 anni alle Bahamas nel sonno, senza soffrire troppo e circondato d'affetto:

Stiamo tutti elaborando per accettare questo enorme evento poiché è accaduto solo di recente, anche se mio padre non stava bene da tempo. Se n'è andato circondato da molti membri della sua famiglia che hanno potuto essere alle Bahamas con lui. Oggi è un triste giorno per tutti coloro che conoscevano e amavano mio padre e una triste perdita per tutte le persone in tutto il mondo che hanno apprezzato il meraviglioso dono che aveva come attore.

Diane e Micheline, le donne di Sean Connery

Dietro (o meglio accanto) a un grande uomo - si sa - c'è sempre una grande donna: nel caso di Sean Connery sono state due. L'attore, infatti, si è sposato nel 1962 con Diane Cilento e poi nel 1973 con Micheline Roquebrune.

Diane, nata nel 1932 e morta nel 2011, era l'attrice italo australiana dai bellissimi lineamenti e con un talento straordinario che le ha fatto ottenere anche una candidatura all'Oscar con il ruolo di Molly in Tom Jones. L'attrice aveva alle spalle già un primo matrimonio quando sposò nel 1962 il divo Sean Connery, dal quale ebbe il figlio Jason, nato nel 1963.

Purtroppo il loro idillio non è durato molto e in diverse interviste la Cilento ha sempre sottolineato di non voler essere ricordata solo come l'ex moglie di Connery: “La gente vuole sapere cosa si prova ad essere la signora Bond, ma nella mia vita ho avuto esperienze molto più interessanti di questa."

Qualche anno più tardi, Sean Connery ha sposato l'amore della sua vita Micheline Roquebrune, una magnifica pittrice. In una lunga intervista rilasciata negli anni ’80, la signora Connery ha rivelato un retroscena su come aveva conosciuto l’attore: i due si sono incontrati per la prima volta nel 1970 al golf club Mohammedia in Marocco e si sono subito concessi alla passione. Tutto questo, ha ammesso Micheline, è successo quando Sean Connery era ancora sposato con la prima moglie.

La pittrice cresciuta tra la Tunisia e il Marocco, però, non è conosciuta solo per suo marito, ma anche per i suoi tanti ritratti esposti in vari musei tra cui il National Museum of Women in the Arts di Washington DC e l’Alliance Français di Chicago. Micheline, inoltre, è un’abile golfista vincitrice di diversi tornei.