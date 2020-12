Sissi, la giovane imperatrice: curiosità e trama del film cult che racconta la vita della Principessa

Getty Images

Sui nostri schermi sta per tornare l'icona di una nobiltà dall'animo gentile: mercoledì 30 dicembre alle 21.10 su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) va in onda Sissi - La giovane imperatrice, il secondo capitolo della trilogia di film dedicati alla figura della Principessa Sissi, interpretata dalla magnifica Romy Schneider.

Sissi, la giovane imperatrice: la trama

Il film Sissi, la giovane imperatrice si apre con la Principessa (ormai, appunto, Imperatrice) che riesce ad adattarsi difficilmente e lentamente alla vita di corte della monarchia asburgica, improntata alla più rigida etichetta spagnola.

Per questo motivo, emergono sin sa dubito dei contrasti con la suocera: l'Arciduchessa Sofia, infatti, interviene spesso negli affari di Sissi e Francesco, considerando i novelli sposi troppo giovani e inesperti per mandare avanti una famiglia come si deve.

Sissi diviene presto mamma, ma la nascita della prima figlia provoca già una prima forte rottura poiché Sofia sottrae la bambina alla madre, ordinando che sia alloggiata in un'ala lontana del palazzo, affidandola alle cure delle governanti. Sissi è addolorata e offesa, ma rimane completamente delusa quando il marito non l'appoggia contro la suocera, anzi ne accetta le argomentazioni secondo le quali Sissi non è all'altezza di provvedere all'educazione della piccola Arciduchessa.

Sissi, dunque, fugge dal palazzo per tornare in Baviera dalla sua famiglia. Oltre ai problemi personali, però, incombono anche quelli di natura politica: l'Imperatore Francesco annuncia un'amnistia verso l'Ungheria, rendendosi così nemico della madre e del governo.

Curiosità su Sissi, la giovane imperatrice: differenze con la storia vera

La Principessa Sissi, nata Duchessa in Baviera il 24 dicembre 1837, è stata Imperatrice d'Austria, Regina apostolica d'Ungheria, Regina di Boemia e di Croazia come consorte di Francesco Giuseppe d'Austria. Ma, soprattutto, è tutt'ora il simbolo di quell'emancipazione che va al di fuori degli schemi imposti dalla monarchia.

Infatti, Sissi è stata cresciuta ed educata libera da vincoli sociali e di comportamento normalmente imposti dalla nobiltà e si è mostrata in più occasioni insofferente alle politiche imperiali e alle condizioni di vita dei popoli sottoposti alle autorità dell'Impero austro-ungarico.

Non a caso, il diario poetico dell'Imperatrice ha confermato tutto ciò: pubblicato nel 1998, da questi scritti è stato dimostrato che Elisabetta non avesse amato affatto la sua condizione aristocratica, tanto da augurarsi di morire "improvvisamente, rapidamente e se possibile all'estero".

Sissi non ha mai approvato le condizioni sociali in cui versava la popolazione austriaca e ungherese, tanto da considerare i giovani a lei contemporanei come "oppressi dall'ordine stabilito". Inoltre ha sempre avuto un'attenzione particolare per la disparità socio-economica fra lei e la gente comune.

La scrittrice e storica Brigitte Hamann, nella biografia dedicata all'Imperatrice, ha descritto Elisabetta come una donna anticlericale, libertaria e precomunista, insofferente alla vita e all'etichetta di corte, tanto da desiderare che Francesco Giuseppe abdicasse e andasse a vivere con lei sulle rive del Lemano.

Queste importanti posizioni, però, non sono state riportate interamente (o, per lo meno, non sono state messe in primo piano) nel secondo capitolo della trilogia dedicata a Sissi e diretta da Ernst Marischka, che ha voluto dare un taglio più leggero alla storia dell'imperatrice.

In particolare, la differenza tra la realtà storica e la trama del film Sissi, la giovane imperatrice consiste nell'accettazione, seppur difficile, dell'allontanamento dei figli voluta dalla suocera e nella perdita della primogenita Sofia, morta a due anni proprio durante un viaggio in Ungheria. Alla stessa malattia sopravvisse, invece, la secondogenita Gisella, di poco più piccola.

Un'altra sostanziale differenza è quella che riguarda il figlio maschio, Rodolfo d'Asburgo-Lorena, che nella realtà è stato allontanato quando era ancora molto piccolo dalla corte per poi essere stato sottoposto ad una disciplina militare durissima. Sissi è riuscita a salvare il figlio e a strapparlo da tale educazione una volta venuta a conoscenza dei fatti, dopo aver abbandonato Vienna e minacciato di non tornare finché non ottenne di poter sovrintendere all'educazione dei figli.

Non c'è stato, però, il lieto fine per Rodolfo: l'erede al trono si è tolto la vita insieme alla sua amante, causando nel cuore della madre un grandissimo dolore e rimorso per non averlo potuto salvare prima. Secondo voci dell'epoca, da quell'anno Elisabetta avrebbe deciso di vestirsi solo di nero e di rinunciare anche all'amata poesia.

Dunque, la Principessa Sissi nei media è sempre stata rappresentata come una donna emancipata, ma la verità è che anche lei ha fatto molta fatica a discostarsi da quell'oblio in cui le donne di quel rango vertevano una volta sposate. Eppure, il suo disprezzo per quell'ambiente non è mai stato assopito, nemmeno dopo tanto dolore.

Il Cast di Sissi e le critiche al film

La fama odierna di Elisabetta è dovuta soprattutto ai tre film girati negli anni cinquanta da Ernst Marischka con Romy Schneider nel ruolo dell'imperatrice Elisabetta e Karlheinz Böhm in quello dell'imperatore Francesco Giuseppe. I film della trilogia di Sissi sono i seguenti: La principessa Sissi, Sissi - La giovane imperatrice e Sissi - Destino di un'imperatrice.

Le critiche mosse a questi tre film sono quelle riguardanti gli avvenimenti storici: nella trilogia del regista austriaco, le vicende sono state riportate in maniera romanzata, senza mai approfondire le tensioni politiche dell'epoca. In aggiunta, Sissi è stata erroneamente definita Principessa, poiché il suo titolo nobiliare era quello di Duchessa in Baviera.

Malgrado tutto ciò, le pellicole hanno avuto un grande successo, grazie soprattutto alla bravura e bellezza dell'attrice protagonista Romy Schneider, che al tempo aveva appena 17 anni.

Classe 1938, Romy è stata la musa che ha ispirato tantissimi cult del cinema europeo, interpretando con mastria personaggi travagliati e difficili. Indimenticabile è stato il suo ruolo di Anna Brigatti nel film Fantasma d'amore (1981) di Dino Risi, soprattutto perché la pellicola italiana ha la triste fama di aver raffigurato la morte cui l'attrice è andata incontro nella vita reale. Distrutta dall'alcol, dall'asportazione di un rene a causa di un tumore e dalla tragica scomparsa del quattordicenne figlio David, Schneider fu trovata morta il 29 maggio 1982 nella casa parigina del produttore Laurent Petin a soli 43 anni.

Figura importante del cast è stata anche quella dell'attore Karlheinz Böhm, che nella sua carriera ha saputo affiancare sapientemente il ruolo romantico dell'imperatore Francesco a quello del serial killer voyeur Mark Lewis nello scandaloso film cult L'occhio che uccide, diretto dal celebre regista britannico Michael Powell.

L'attore, nato nel 1928, è apparso ne I quattro cavalieri dell'Apocalisse di Vincente Minnelli e in tre opere del maestro Rainer Werner Fassbinder, uno dei maggiori esponenti del Nuovo cinema tedesco degli anni '70 e '80.

Per rivedere entrambi gli attori, non perdetevi Sissi, la giovane imperatrice su Rai Movie il 30 dicembre 2020 in prima serata. Il film è disponibile in streaming anche su Rai Play.