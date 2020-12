Vite in Fuga, anticipazioni ultima puntata stasera in tv su Rai 1: Claudio sotto ricatto, la famiglia si riunisce

Getty Images

Il finale di "Vite in Fuga" va in onda lunedì 7 dicembre: ecco le anticipazioni e la trama dell'ultima puntata

L'attesa per l'ultima puntata di Vite in Fuga è finita: il nuovo thriller di Rai 1 con Anna Valle e Claudio Gioè vi aspetta questo 7 dicembre 2020 dalle 21.30 sul primo canale e sull'app Rai Play in contemporanea con la diretta televisiva.

Le anticipazioni rivelano che per Silvia e Claudio arriverà la resa dei conti finali e i due saranno costretti a ricucire il loro disastrato rapporto.

Vite in Fuga, anticipazioni e trama dell'ultima puntata

Dopo che Silvia (Anna Valle) ha scoperto che Claudio (Claudio Gioè) ha ricevuto un’ingente somma di denaro prima del fallimento della sua azienda, non riesce più a fidarsi di suo marito, così decide di lasciarlo una volta per sempre. Davanti alla prospettiva di perdere la donna che ama e di vedere la sua famiglia a pezzi, Claudio si lascia andare allo sconforto. Per questo motivo, l'uomo prende la difficile decisione di costituirsi e raccontare, finalmente, tutta la verità.

Malgrado tutto, i due coniugi Caruana si ritroveranno ancora una volta ad aver bisogno l'uno dell'altra. Silvia, quindi, tornerà di nuovo sui propri passi e lo farà per il bene delle persone più importanti della sua vita: i suoi due figli, infatti, sono stati rapiti e solo le forze dell'ordine possono aiutarli a ritrovarli sani e salvi.

Vite in Fuga, le parole dell'attore Claudio Gioè

Vite in Fuga ha riscosso molto sucesso, grazie anche agli attori protagonisti che formano una coppia televisiva molto convincente. A tal proposito, l'attore Claudio Gioè, intervistato dal settimanale Nuovo Tv, ha usato parole positive per descrivere il feeling nato sul set con la sua partner professionale La fiction thrillerha riscosso molto sucesso, grazie anche agli attori protagonisti che formano una coppia televisiva molto convincente. A tal proposito, l'attore, intervistato dal settimanale Nuovo Tv, ha usato parole positive per descrivere il feeling nato sul set con la sua partner professionale Anna Valle

Lei è una partner magnifica: affettuosa e sorridente, propositiva", ha dichiarato Gioè nel corso dell'intervista, aggiungendo che i due si sono ritrovati diretti dal regista Luca Ribuoli, il quale in passato aveva avuto modo di lavorare con entrambi, anche se in due lavori differenti trasmessi sempre dalla Rai.

Riguardo il tenebroso personaggio di Claudio Caruana, l'attore ha ammesso che è stata un'avventura professionale molto intrigante, dovuta anche al fatto che ha dovuto confrontarsi con un uomo dalle due identità: prima il manager Claudio, poi successivamente Giorgio Marasco, un uomo che lavora in una diga.

Ora che l'avventura con Vite in Fuga può dirsi conclusa, rivedremo molto presto Claudio Gioè impegnato con le riprese di Makari, un'altra serie televisiva che andrà in onda prossimamente su Rai 1.

In questa nuova fiction, l'attore vestirà i panni dello scrittore Saverio Lamanna, che torna a vivere in Sicilia. Questo ruolo è molto vicino alla vita privata dell'attore, poiché - come ha rivelato lui stesso nel corso dell'intervista a Nuovo Tv - anche lui ha deciso di tornare di nuovo a Palermo per poter stare più vicino ai suoi cari, dopo aver trascorso ben 30 anni a Roma.