La conduttrice si è lasciata andare a un accorato messaggio sui social ricordando il suo legame con Stefano D'Orazio.

La scomparsa di Stefano D'Orazio, storico batterista dei Pooh ha scosso d'improvviso i fan della band e il mondo della televisione. Dopo il recente lutto per Gigi Proietti che ancora riecheggia nei cuori degli italiani, purtroppo un altro artista ha deciso di rendere questo 2020 ancora più triste e funesto.

A farne l'annuncio a tarda sera in diretta è stata Loretta Goggi che insieme a Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme ha dovuto prendere in mano le redini della conduzione della puntata di venerdì 6 novembre di Tale e Quale Show, a causa delle condizioni di salute peggiorate di Carlo Conti, costretto al ricovero ospedaliero causa Covid-19.

Sul finire della puntata dello show musicale, purtroppo è arrivata la triste notizia e sono tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore vengono condivisi sui social per ricordare Stefano D'Orazio, che si è spento a 72 anni.

Roby Facchinetti su Facebook spiega: "Stefano era malato da tempo"

Il collega e grande amico Roby Facchinetti sempre in serata ha pubblicato un post su Facebook dove ha spiegato che Stefano era ricoverato già da una settimana ma che per rispetto avevano preferito non comunicarlo. Purtroppo nonostante lievi segnali di miglioramento la situazione è precipitata.

Barbara D'Urso racconta sui social il legame con Stefano D'Orazio

È apparso anche il ricordo accorato di Barbara D'Urso che su Instagram ha condiviso un selfie con Stefano, raccontando che il batterista l'aveva soprannominata affettuosamente "Ursus".

Hai visto crescere i miei figli, Natali passati insieme e non solo... Sei stato il primo a correre a Napoli un attimo dopo che il mio papà mi aveva lasciato... Mi hai voluto come testimone quando hai sposato Titti... Che ti ama tanto... Ed ora come faremo? Disperata. Punto.

Barbara attraverso il suo post pubblicato sui social ha riassunto un grande pezzo della sua vita trascorso accanto a Stefano, ricoprendo per l'amico scomparso addirittura il ruolo di testimone di nozze durante il matrimonio con Tiziana Giardoni, celebrato nel 2017. Siamo sicuri che Barbara non mancherà nell'omaggiare l'artista anche durante i programmi che conduce in diretta su Canale 5.

Non solo batterista ma anche paroliere, cantante e regista. Stefano D'Orazio è stato infatti autore di una parte dei testi delle famosissime canzoni dei Pooh, che in queste ore hanno ricordato l'amico e collega, salutandolo sui social. La band insieme nella loro lunga carriera artistica, ha scritto una delle pagine musicali più famose d'Italia.