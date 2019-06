Al Bano e Romina: tutta la storia della coppia di cantanti più amata

Getty Images

La storia di Al Bano e Romina è lunga e appassionante: vi raccontiamo il matrimonio, i loro figli e la scomparsa di Ylenia, la separazione, la carriera insieme e tutte le ultime notizie sui concerti

Albano Carrisi e Romina Power: la storia

Al Bano Carrisi e Romina Power sono la coppia di cantanti forse più famosa in Italia e hanno fatto coppia sia artisticamente sia nella vita privata dato che erano sposati, il loro matrimonio è durato quasi 30 anni e hanno avuto quattro figli. Le canzoni di Al Bano e Romina sono immortali, e anche se non sono mai tornati insieme, hanno deliziato il pubblico nel 2013 con una reunion artistica che va avanti ancora oggi con enorme successo.

Li rivediamo in tv il 15 Giugno 2019 in prima serata come da palinsesto Rai 2019 con Signori e Signore Al Bano e Romina Power, un concerto per omaggiare la coppia di cantanti più amata d'Italia: andiamo allora a ripercorrere tutta la loro appassionante storia. Vi raccontiamo il matrimonio, i figli, la tragedia della scomparsa della figlia Ylenia, le canzoni più famose e tutte le ultime notizie sui loro concerti e non solo.

Prima di conoscersi

Albano Carrisi e Romina Power non avrebbero potuto avere origini più diverse.

Originario di Cellino San Marco in Puglia lui, classe 1943, cresce in una famiglia di contadini. A 17 anni lascia la scuola e va a Milano a tentare la fortuna. Nel 1967, a 24 anni, esplode il suo primo successo, Nel sole, che fa parlare di lui come del nuovo Claudio Villa. Come nome d'arte sceglie Al Bano, modificando lievemente il suo nome di battesimo Albano.

Romina è un po' più giovane: nata nel 1951 a Los Angeles, è l'erede di due star hollywoodiane: Tyrone Power e Linda Christian che - innamorati dell'Italia - la chiamano Romina in onore della città di Roma, di fatto inventando un nome che prima non esisteva, e che nel frattempo è diventato molto diffuso in tutta Italia. A 9 anni, dopo aver perso il padre, Romina si trasferisce in Italia con la madre, va poi a studiare in Inghilterra e a 14 anni inizia la carriera di modella e attrice. Nel suo curriculum addirittura un film erotico. Di lì a poco inizierà anche la sua carriera musicale che le porterà velocemente al successo in Italia.

Il matrimonio e il duo canoro

Albano e Romina si conoscono nel 1967 sul set di un film, per la precisione un "musicarello" ispirato al primo successo di Al Bano, cioè "Nel sole". E' l'incontro che cambierà la vita di entrambi: tra i due scatta subito l'amore il 26 luglio 1970 si sposano nonostante entrambe le famiglie fossero contrarie. Appena quattro mesi dopo nasce la prima figlia Ylenia. L'idea di collaborare anche artisticamente in pianta stabile arriva subito dopo, e dal 1974 in poi i due canteranno sempre insieme, fondando addirittura una casa discografica insieme, la Libra.

I successi non sono mai mancati alla coppia Al Bano e Romina, ma quelli più travolgenti arrivano negli anni '80, con Felicità (1982), Ci sarà che vince il Festival di Sanremo (1984), Libertà, Cara terra mia, Nostaglia Canaglia. Il culmine viene raggiunto nel 1991, quando sempre a Sanremo lanciano "Oggi sposi". Inutile dire che tutte le loro hit sono diventati classici senza tempo, famosissimi non solo in Italia. Il duo infatti diventa celebre anche nel resto d'Europa e in particolare in Russia ed Europa dell'est, ma anche in Sudamerica raccolgono enormi soffisfazioni. Il sodalizio artistico però ha una data di scadenza, e cioè il 1995, quando Romina decide di ritirarsi dalle scene: nel 1996 Al Bano andrà a Sanremo da solo.

Nel 1997 Al Bano e Romina cantano insieme per l'ultima volta a Rio de Janeiro.

Nel 1999 i due annunciano ufficilamente la separazione, mentre la sentenza definitiva di divorzio arriva nel 2012.

I figli e la tragedia di Ylenia

Il ritiro dalle scene di Romina non arriva a caso, ma è il frutto del tremendo dramma che dilania la famiglia Carrisi.

Albano e Romina hanno avuto quattro figli: Ylenia (nata nel 1970), Yari Marco (nato nel 1973), Cristel (nata nel 1985) e Romina Jr. (nata nel 1987).

Nella notte tra il 31 dicembre 1993 e il 1 gennaio 1994 la primogenita Ylenia Carrisi, che si trovava a New Orleans, scompare in circostanze misteriose. La drammatica vicenda invade immediatamente la cronaca italiana tenendo tutti con il fiato sospeso, e soprattutto non trovando mai soluzione. Ancora oggi la morte di Ylenia Carrisi è presunta: di lei non si è saputo più nulla, e non si è mai trovato il corpo. Numerosissime saranno le indagini e le inchieste giornalistiche, ma mai si giungerà a una soluzione.

Le canzoni più famose

Le canzoni di Al Bano e Romina sono entrate nella storia del pop italiano e hanno raggiunto notorietà internazionale. Tra l'altro i brani di maggiore successo sono stati riuniti in una raccolta pubblicata nel 1991 e intitolata proprio "Le più belle canzoni". Ecco la playlist:

Al Bano e Romina oggi: la reunion

Dopo la fine del matrimonio Al Bano e Romina divisero le loro strade in maniera drastica. Nel frattempo Albano Carrisi ha iniziato una nuova relazione con Loredana Lecciso, da cui sono anche nati due figli, mentre Romina è tornata a vivere negli Stati Uniti.

La divisione tra Al Bano e Romina però non era destinata a essere eterna. Nel 2013 infatti - contro ogni aspettativa - i due decidono di tornare insieme, ma solo artisticamente.

All'inizio sembra che si tratti solo di un evento straordinario: a convincere gli ex coniugi a tornare a cantare insieme è un impresario russo, che organizza ben tre serate a Mosca. I due canteranno sette brani in una serata a cui partecipano anche Gianni Morandi, Pupo, Riccardo Fogli, Ricchi e Poveri e Matia Bazar.

Inutile dire che la reunion è apprezzatissima, e vista l'enorme risposta del pubblico (lo show di Mosca verrà poi trasmesso in tv in Italia registrano audience da record) i due decidono di rendere stabile la loro reunion, mettendo in cantiere nel 2014 un tour. Nel 2015 partecipano a Sanremo come ospiti, e la loro esibizione in coppia fa registrare il picco di audience. Servivano ulteriori conferme?

Quanti anni ha Romina? E Al Bano?

L'età di Romina è 67 anni, la cantante infatti è nata il 2 ottobre 1951. Al Bano, come abbiamo accennato, ha qualche anno più di Romina, essendo nato il 20 Maggio 1943 ha 73 anni.

Dove abita Romina Power oggi?

Romina ha lasciato l'Italia ed è tornata negli Stati Uniti. La cantante vive a circa 20 km da Los Angeles, in un luogo immerso nella natura. Per molti anni Romina ha invece abitato a Roma, la città che ha ispirato il suo nome, e precisamente nel quartiere Trastevere. La sua casa, situata in Via della Pelliccia 1, si è trasformata per volontà della stessa Romina in un centro Mahasiddha, un luogo in cui si può meditare e praticare il buddhismo.

Concerti di al Al Bano e Romina nel 2019

Visto il grande successo della reunion Al Bano e Romina sono tornati insieme in pianta stabile, ma solo artisticamente: i due non ci pensano neanche a risposarsi - almeno a quanto dicono - anche se sembra evidente che siano ormai tornati in buoni rapporti. Gli ultimi concerti in coppia ci sono stati nel dicembre del 2018 in Germania e in Polonia: i due hanno passato insieme anche la notte di Capodanno esibendosi in concerto a Zakopane in Polonia.

Anche per il 2019 sembra sia previsto un prolungamento del loro tour, ma per il momento non sono note le date.

Ultime notizie: Albano e Romina il 15 Giugno in tv su Rai 1

Le ultime news su Al Bano e Romina li vogliono in prima serata su Rai 1. Il 15 Giugno 2019 li vedremo infatti nel programma tv Signori e Signore Al Bano e Romina. Si tratta di un programma concerto di taglio celebrativo.

Se volete seguirlo sintonizzatevi su Rai 1 alle 21:25 il 19 Giugno 2019.