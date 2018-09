Prossime FICTION Rai e Mediaset, calendario autunno 2018 / 2019 e 2020 | Date inizio in tv, anticipazioni

iStock

Fiction Rai e Mediaset, il calendario si fa fitto: ecco aututnno 2018, e tutte le novità di 2019 e 2020, in arrivo o programmate, per la grande fiction Rai, Mediaset e Sky in programmazione e palinsesto | Lista fiction Rai Mediaset 2018, 2019 e 2020: quando iniziano e di che parlano?

Fiction Rai e Mediaset

Le fiction Rai e Mediaset sono ormai un appuntamento fisso per milioni di spettatori, che sin dall'autunno 2018, passando per 2019 e 2020, sono pronti per godersi tutte le novità Rai e Mediaset per le serie tv in palinsesto, con qualche gradito ritorno e tante novità da scoprire: quali saranno le fiction Mediaset e Rai in partenza? Quando andranno in onda in tv e di che parleranno? Se anche tu sei uno spettatore affezionato e vuoi la lista e il calendario delle fiction Rai Mediaset per l'autunno 2018, tutto il 2019 e le anteprime 2020, conserva questo articolo perché ci troverai tutto, con lista e informazioni aggiornate giorno per giorno, a seconda delle informazioni reperite sui siti ufficiali (le date di inizio potrebbero quindi variare).

Rai Mediaset Fiction 2018/2019: indice

Titolo Quando inizia in tv? Canale L'Allieva 2 25 ottobre 2018 Rai1 I bastardi di Pizzofalcone 2 24 settembre 2018 Rai1 Il nome della rosa 2019 Rai1 Nero a metà 5 novembre 2018 Rai1 Non dirlo al mio capo 2 20 settembre 2018 Rai1 Una pallottola nel cuore 3 29 novembre 2018 Rai1 A un passo dal cielo 6 2019 Rai1 La vita promessa 13 settembre 2018 Rai1 I medici 2 23 ottobre 2018 Rai1 La compagnia del cigno 2019 Rai1 Io sono Mia 2019 Rai1 Rocco Schiavone 2 17 ottobre 2018 Rai2 L'ispettore Coliandro nuovi episodi 21 novembre 2018 Rai2 Il commissario Montalbano nuovi episodi 2019 Rai1 Suburra 2019 Rai2 La porta rossa 2 2019 Rai2 L'isola di Pietro 2 2019 Can5 Solo 2 2019 Can5 Ultimo zero-zero-zero 2019 Can5

Ecco qualche anticipazione e trama delle novità che arriveranno fra fiction e serie tv su Rai e Mediaset nel 2018 e 2019. La lista e le informazioni verranno aggiornate man mano che arriveranno comunicazioni ufficiali dei canali e delle televisioni di riferimento.

Tornano le avventure di Alice Allevi, "promossa" sul campo assistente del bel medico legale Cladio Conforti (Lino Guanciale). E tornano anche le sue paturnie sentimentali, destinate perfino a peggiorare rispetto alla prima stagione: non solo Arthur (Dario Aita) tornerà per riconquistarla, cercando di strapparla all'influenza sempre più magnetica di CC, ma un nuovo affascinante collega scompiglierà ulteriormente le carte nel cuore della bella Alice.

Intrighi e potere nel cuore di Firenze per una storia che ha affascinato il grande pubblico internazionale, e che torna per una seconda stagione dedicata compleatamente alla figura di Lorenzo Il Magnifico, mentre già è confermata una terza stagione il cui cast si va componendo in queste ore.

La serie evento per l'anno della Rai, in co produzione con HBO e in onda in contemporanea - sottotitolata - negli Stati Uniti. La storia di due donne, due amiche, due rivali, raccontata dalla misteriosa penna di Elena Ferrante in una quadrilogia divenuta celebre in tutto il mondo, e raccontata in tv da Saverio Costanzo.

Nero a metà - Sei puntate

L'ispettore Carlo Guerrieri (Claudio Amendola) è il protagonista di questa fiction investigativa il cui protagonista dovrà risolvere casi intricati e misteri quotidiani, ma anche i demoni del passato e l'intolleranza del quotidiano romano contro il suo collega.

Serena Rossi alla prima vera prova da solista per una biopic destinata a conquistare il pubblico di RaiUno. La storia di Mia Martini, splendida musa e artista sfortunata e incompresa, raccontata a partire dagli esordi, i primi passi nella musica, fino al primo Sanremo.

La vita promessa - Quattro puntate

La storia di una famiglia siciliana emigrante, i problemi e le difficoltà di chi deve cambiare tutta la sua esistenza per inseguire il sogno di una vita promessa. Con una straordinaria Luisa Ranieri nei panni della madre coraggio disposta a tutto per il benessere della sua famiglia, da ogni parte del mondo.

La compagnia del cigno - Sei puntate

La vita, gli amori e i primi problemi di una classe del conservatorio, raccontati da Ivan Controneo, già papà di Sirene e E' arrivata la felicità. Sette musicisti, sette ragazzi, alle prese con il loro talento e un direttore d'orchestra burbero (Alessio Boni). Nel cast anche Anna Valle.

Anche Sky ha in serbo una stagione di grande narrativa, con fiction e serie tv italiane e straniere attesissime. Attesa entro il 2019 è 1994, terza e ultima parte della trilogia ideata da Stefano Accorsi sugli anni '90 della politica e della società italiana, con Miriam Leone e Guido Caprino. In arrivo per l'anno prossimo anche Gomorra 4, alle prese con un difficile addio ereditato dalla scorsa strepitosa stagione.

The new pope è invece in procinto di essere girato, e racconterà le avventure del "papa giovane" Jude Law: nel cast un super nome, quello di John Malkovich: sarà lui il "nuovo papa" destinato a succedere a Jude Law. E cosa ne sarà di Lenny Berardo?

Bisognerà attendere la metà del 2019 anche per la serie evento dell'anno, ma che dico, del decennio: Game of thrones. L'ottava stagione della serie più seguita e amata degli ultimi tempi è infatti attesa per aprile 2019.

Ma l'industria cinematografica di fiction e serie tv è già rivolta con il pensiero alle novità della stagione prossima ventura. I Medici 3 è già in via di preparazione, e nel cast spunta il nome di Francesco Montanari nei panni di Savonarola.

E se per L'amica geniale sembrano scontate nuove stagioni - i libri sono quattro, materiale ne abbiamo in abbondanza - non si sa ancora nulla sul ritorno alla sceneggiatura di Ammaniti, reduce dall'incredibile successo di pubblica e critica de Il Miracolo.

Dovrà attendere il 2020 anche Don Matteo: secondo i ben informati, infatti, Terence Hill sarebbe tornato a vestire i panni della guardia forestale in Un passo dal cielo, facendo slittare le avventure del prete investigatore alla prossima stagione.