Can Yaman: 5 segreti dell'attore di DayDreamer che in pochissimi conoscono

Siete sicure di sapere davvero tutto su Can Yaman? Andiamo alla scoperta di 5 segreti riguardanti il bellissimo attore di DayDreamer: dal suo passato alle passioni, passando per la sua vita sentimentale

Can Yaman è uno degli attori più famosi degli ultimi anni: approdato in Italia dapprima con la soap opera Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e poi con DayDreamer – Le ali del sogno, il divo turco ha guadagnato milioni di fan in tutto il mondo. E a quanto pare ci sono ancora moltissimi progetti interessanti nel suo futuro, alcuni dei quali lo riporteranno proprio nel nostro Paese. Ma siete sicure di conoscere tutto su di lui?

Scopriamo insieme 5 segreti di Can Yaman.

Can Yaman, il rapporto con Demet Ozdemir

Nei panni di Can Divit nella telenovela turca DayDreamer ha conquistato tutti, ma in che rapporti sono l’attore e la bellissima Demet Ozdemir, co-protagonista della soap opera nel ruolo di Sanem Aydin? Per diverso tempo si è vociferato di una relazione, un tenero amore nato proprio sul set. Purtroppo – almeno per i tanti fan che avevano sognato questo lieto fine – le voci sul loro flirt sono rimaste solamente indiscrezioni.

Anzi, lo stesso Can si è confessato in una lunga intervista a Verissimo, raccontando la sua situazione sentimentale: “In questo momento sono single, ma non mi dispiacerebbe avere una relazione”. E con Demet: “Siamo amici, lei è molto importante e speciale per me, mi ha insegnato molto. Mi sono trovato benissimo con lei sul set, speriamo di poterlo fare ancora in futuro.

Can Yaman, la carriera legale

Prima di iniziare a studiare recitazione, Can sembrava avere un’altra carriera ben avviata. Il giovane voleva infatti seguire le orme di suo padre, un avvocato di successo: si è così impegnato a lungo per ottenere una laurea in Giurisprudenza, compito in realtà non particolarmente difficile per lui, dal momento che è sempre stato uno studente perfetto.

Poi Can ha iniziato a lavorare dietro i banchi del tribunale come assistente procuratore, ma dopo soli 6 mesi ha capito la sua vera vocazione. Mollando tutto, si è dedicato alla sua più grande passione ed è diventato l’attore famosissimo che oggi conosciamo.

Can Yaman, lo zio famoso

Il legame di Can Yaman con lo sport va ben oltre il suo amore per la palestra e per il basket. Non tutti sanno infatti che è un grande appassionato di calcio, attività alla quale è legato a doppio filo. Suo zio Fuat Yaman è infatti stato un famoso calciatore e nella sua carriera ha militato nel Besiktas, squadra per la quale l’attore fa il tifo. Oggi è invece un importante allenatore in Turchia.

Can Yaman, il legame con i genitori

I suoi genitori si sono separati quando aveva 5 anni, ma Can ha mantenuto un bellissimo rapporto con entrambi. Mamma Guldem è la sua prima fan, lo accompagna sul set ed è sempre al suo fianco. Papà Guven lo ha sostenuto quando ha deciso di rinunciare alla carriera legale per studiare recitazione, una scelta sicuramente difficile da digerire.

Can Yaman, la passione per la musica

Tra le sue tante passioni, spicca anche quella per la musica. Sin da piccolino si è impegnato per imparare a suonare diversi strumenti, e a quanto pare oggi se la cava bene con il pianoforte, la chitarra e persino le percussioni. Insomma, è un vero talento in tutto!