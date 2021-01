Can Yaman, ci sarà anche Demet Ozdemir in Sandokan? L'indizio che fa sperare i fan

Getty Images

Si vocifera che anche Demet Ozmedir, co-partner del bellissimo attore Can Yaman in Daydreamer, potrebbe entrare nel cast della nuova serie tv Sandokan, di cui il bel turco è il protagonista. Che ci possa essere un riavvicinamento tra i due?

Direttamente da Roma arriva una notizia che fa ben sperare i fan della coppia Yaman-Ozdemir: si vocifera infatti che la co-star femminile di Daydreamer possa entrare a far parte del cast di Sandokan, e addirittura che potrebbe essere il volto della bella Marianna. Qual è l’indizio che ha fatto impazzire i fan della coppia? La colpa è di una foto postata sui social da Cristiano De Masi, manager italiano di Demet Ozdemir. La foto lo ritraeva all’esterno della Lux Vide, famosa società italiana di produzione televisiva e cinematografica che si sta occupando anche della serie tv Sandokan, di cui fa parte Yaman.

Can Yaman e Demet Ozdemir di nuovo insieme?

La foto di per sé non farebbe pensare subito alla partecipazione di Demet alla fiction di Rai1 Sandokan, ma le fortunate coincidenze che la circondano hanno preso il sopravvento: Can Yaman è arrivato infatti a Roma proprio per incontrare il produttore della serie Luca Bernabei, esattamente mentre il manager della Ozdemir posta una foto dove si trova a Roma, evidentemente per lavoro. Che sia tutto un caso? Ancora nulla è certo sul nome dell’attrice che interpreterà Marianna, ma i fan di Yaman e Demet possono almeno sperare in un riavvicinamento (lavorativo e non).

Can Yaman e la sua vita sentimentale

Non è mai stato chiaro se tra Can e Demet ci fosse davvero del tenero o meno. La complicità che si respirava tra i due sul set era presente anche dopo le scene, nella vita reale quotidiana. I due attori turchi si sono conosciuti molto bene grazie alla serie Daydreamer – Le ali del sogno e hanno portato la loro amicizia speciale anche al di fuori, suscitando non pochi rumors. Ma il sogno degli accaniti fan della serie ha subito una brusca frenata quando è arrivato un nuovo scoop nella vita privata di Yaman. Il settimanale Chi ha infatti svelato a tutto il mondo il nuovo interesse amoroso di Can, che altri non è che la conduttrice italiana Diletta Leotta. Il settimanale ha infatti pubblicato alcuni scatti rubati mentre i due giovani si scambiavano baci, carezze ed effusioni.

Can Yaman e i progetti per il futuro

Il futuro lavorativo di Can sembra andare a gonfie vele. Il bellissimo attore sarà infatti protagonista della serie tv Sandokan, che andrà in onda su Rai1. In quest’occasione reciterà anche al fianco di Luca Argentero nei panni del braccio destro Yanez. Proprio per interpretare al meglio questo ruolo, Can si sta allenando duramente, come testimonia il video recentemente pubblicato sul suo account Instagram.