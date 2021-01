Can Yaman, l'attore di DayDreamer multato a Roma: ecco che cosa è successo

Getty Images

Il bellissimo attore di DayDreamer, Can Yaman, è stato multato a Roma nelle scorse ore per via delle sue fan, che si sono assembrate intorno a lui per scattare dei selfie

Nuvole all'orizzonte nel cielo di Can Yaman. Pare infatti che il suo ritorno in Italia, attesissimo, sia stato piuttosto turbolento per colpa delle sue fan, che non sono riuscite a trattenersi e, travolte dal desiderio di vederlo, gli hanno procurato un bel guaio.

Sì, perché l'attore di DayDreamer si ritrova, adesso, a dover pagare una multa salata. Questo anche per via del suo carattere bonario e forse un po' troppo concessivo, che ha dato vita a una situazione davvero problematica.

Can Yaman, assembramento di fan a Roma

Tutto è iniziato quando le fan più accanite di Can hanno saputo che il loro beniamino era nella Capitale. Can lo ha annunciato con grande felicità: d'altro canto, l'Italia è uno dei paesi che gli sta regalando una maggiore fama.

Can è atterrato a Roma per girare lo spot diretto da Fernan Özpetek , al fianco di una delle attrici più amate d'Italia: Claudia Gerini. Tuttavia, le irriducibili del bell'attore non si sono limitate a cercare di capire quando sarebbe arrivato all'aeroporto: hanno addiritura scovato l'hotel dove Yaman alloggiava.

Così, si sono ammassate di fronte all'Hotel Eden di via Ludovisi, a Roma. L'assembramento, che va contro le attuali normative ed è estremamente rischioso, era inizialmente stato evitato da Yaman. L'attore aveva infatti preso accordi con la sicurezza per entrare dalla porta secondaria e l'hotel ha fatto intervenire le forze dell'ordine per disperdere l'ammassamento di persone.

Can Yaman, i motivi della multa

Poi, però, qualcosa ha fatto cambiare idea a Yaman. L'attore, che presto interpreterà Sandokan al fianco di Luca Argentero, ha preso sottogamba la situazione. Pensando, probabilmente, di riuscire a mettere ordine in quella che era una "piccola" folla rimanente di fan, ha deciso di scendere per regalare loro degli autografi.

Purtroppo, però, la situazione è stata tutto fuorché controllata: se le fan già presenti erano praticamente in delirio e si sono lanciate su di lui, stringendosi in una mischia pericolosa, ad aggravare la situazione c'è stato anche il ritorno delle persone che avevano in un primo momento desistito, allontanate dalle forze dell'ordine.

C'è anche chi, dall'interno dell'hotel, è riuscito a scattare delle foto dall'alto. Purtroppo si tratta di immagini impressionanti: un vero e proprio bagno di folla, in piena regola, che ha fatto intervenire nuovamente i carabinieri.

Can Yaman, a quanto ammonta la multa di Roma?

I carabinieri della stazione di Roma via Vittorio Veneto hanno prima allontanato i fan e le fan e poi hanno pacificamente conversato con Yaman, che ha evidentemente compreso l'errore commesso.

Le forze dell'ordine gli hanno notificato la sanzione: una multa di 400 euro per assembramento. Vista la situazione siamo del tutto sicuri che Can abbia imparato la lezione e che, per un po', si accontenterà di avere con le sue fan un semplice rapporto virtuale.