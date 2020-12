Can Yaman, quanto guadagna il protagonista di Daydreamer? Ecco tutte le cifre del bell'attore

Getty Images

gpt native-top-foglia-notizie

Bello, bellissimo e anche ricco: se vi siete chieste Can Yaman quanto guadagna, noi possiamo darvi la risposta. E alcune cifre sono proprio da capogiro!

È uno degli attori più amati del momento, sensuale e intrigante. Eppure tutte, almeno una volta, ce lo siamo chieste: Can Yaman, quanto guadagna per DayDreamer e, più in generale, per stare sotto i riflettori? Nonostante le cifre ufficiali non siano di dominio pubblico, possiamo avere un'idea del patrimonio del bell'attore.

Can Yaman, quanto guadagna davvero?

Senza girarci troppo intorno, possiamo dire che a quanto pare Can Yaman guadagna abbastanza da aver messo da parte almeno 6 milioni di euro. Questo perché ha girato diverse serie tv: è partito da Gönül İşleri, dove si dice prendesse solo l'equivalente di 300 euro a puntata in quanto non protagonista, per poi approdare sul set della fiction-commedia İnadına Aşk (Amore Testardo), come coprotagonista.

Qui il suo compenso sarebbe lievitato perché pare che in Turchia il personaggio di Can in İnadına Aşk sia stato a dir poco osannato, al punto che gli altri due ruoli successivi, quelli nelle fiction Hangimiz Sevmedikl e Dolunay abbiano portato a cachet intorno alle 2000 euro a puntata. È con Erkunci Kus, ovvero DayDreamer che però il bel Can pare abbia fatto jackpot.

Sempre stando a presunti beninformati (il bell'attore e il suo staff non hanno mai dato conferme) per la prima serie di DayDreamer Can avrebbe guadagnato circa 6000 euro a puntata, mentre per la seconda stagione il compenso sarebbe arrivato a sfiorare le 8000. L'attore avrebbe ricevuto una cifra simile, se non superiore, anche per Bay Yanlis, ovvero Mr.Wrong, serie tv che vedremo presto in Italia.

A queste cifre vanno sommati i compensi per le ospitate in programmi tv e talk show in tutto il mondo: il prezzo per avere Can pare aggirarsi intorno alle 10000 euro. Ancora, bisogna sommare i guadagni relativi agli shooting in qualità di modello e attore per spot pubblicitari.

Can Yaman, vita privata

Sappiamo adesso Can Yaman quanto guadagna, ma con chi condivide il suo cospicuo patrimonio? In realtà il bell'attore turco tiene moltissimo alla sua vita privata. Si era ipotizzato che stesse con la sua coprotagonista in DayDreamer, Demet Ozdemir. I loro sguardi e atteggiamenti sui red carpet, infatti, avevano fatto pensare che ci fosse del tenero.

Invece, pare che tra i due ci fosse solo una bella amicizia: qualche tempo fa Can è stato paparazzato con una bruna con cui sembrava essere in sintonia. Ciononostante, anche in questo caso non ci sono né conferme né smentite riguardo una reale relazione. Di sicuro, a ogni modo, Can usa i suoi guadagni per viziare un po' la sua famiglia.

Infatti, il bell'attore turco è molto legato al papà Güven (avvocato) e alla mamma Guildem. I due sono separati ma in ottimi rapporti e Can fa di tutto per vederli e stare con loro, anche se spesso è la madre a correre da lui: lo segue, infatti, in ogni parte del mondo.