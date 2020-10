Che Tempo Che Fa, anticipazioni: da Mara Venier a De Luca, tutti gli ospiti di Fabio Fazio

Getty Images

gpt native-top-foglia-notizie

La nuova puntata di Che Tempo Che Fa tra spettacolo, scienza e attualità: protagonisti del talk show condotto da Fabio Fazio sono Mara Venier, Vincenzo De Luca e tanti altri ospiti

Domenica 25 ottobre 2020 arriva su Rai 3 una nuova puntata di Che Tempo Che Fa: a partire dalle 20 il talk show condotto da Fabio Fazio si prepara come sempre ad affrontare molti temi tra scienza, attualità e, naturalmente, spettacolo.

Si inizia alle 20 con Che Tempo Che Fa – Anteprima, proseguendo poi alle 20:30 con Che Tempo Che Fa e alle 23 con Che Tempo Che Fa – Il Tavolo.

Resta invariato il cast che accompagna Fabio Fazio in questa edizione del programma: l’irriverente Luciana Littizzetto e la raffinata Filippa Lagerbåck ma anche Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica e il giornalista Roberto Saviano, che cura uno spazio di approfondimento dedicato all’attualità.

Che Tempo Che Fa: l’emergenza Covid tra politica e scienza

La prima parte della puntata sarà dedicata all’emergenza Covid e alla situazione nel nostro Paese, con un focus sulle politiche a sostegno della scuola e delle Regioni e gli ultimi aggiornamenti in ambito scientifico.

Fabio Fazio ne parlerà con la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, il Ministro delle Politiche Giovanili e dello Sport, Vincenzo Spadafora, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il direttore sanitario dell’ATS di Milano, Vittorio Demicheli e il direttore scientifico della divisione vaccini della GSK di Rosia, Rino Rappuoli.

L’intervento di De Luca, in particolare, si inserisce in un momento “caldo” per la Campania, al centro del dibattito in Italia per via delle decisioni del Presidente – considerate troppo restrittive – e delle forti proteste che hanno infiammato Napoli.

Non solo Covid a Che Tempo Che Fa: tutti gli ospiti della puntata

Se da una parte il talk show di Fabio Fazio tiene gli spettatori incollati al piccolo schermo con le interviste ai protagonisti della vicenda Covid in Italia, dall’altra ci pensano tutti gli altri ospiti del programma a donare sorrisi e spensieratezza in un momento tanto difficile per il Paese.

Così anche questa puntata di Che Tempo Che Fa dedica uno spazio alla cultura e allo spettacolo, cominciando con un’ospite davvero speciale: la cantautrice statunitense LP con l’ultima hit “The One That You Love”, il cui videoclip su YouTube ha superato la cifra record di ben 10 milioni di visualizzazioni.

A riempire i cuoi dei telespettatori ci penserà la vulcanica Mara Venier, amata conduttrice di Domenica In che proprio la scorsa settimana ha festeggiato i 70 anni di età tra gli auguri affettuosi di molti personaggi della tv come Maria De Filippi e Barbara D’Urso.

Walter Veltroni parlerà del suo nuovo libro “Buonvino e il caso del bambino scomparso”, in libreria a partire dal 29 ottobre, mentre il cantautore Francesco Guccini sarà presente in vesta di scrittore, con la raccolta “Note di Viaggio – capitolo 2: non vi succederà niente” e il romanzo “Che cosa sa Minosse”, scritto a quattro mani con Loriano Macchiavelli.

Fazio intervisterà anche i giornalisti Sigfrido Ranucci, patròn di Report in onda ogni lunedì sera su Rai 3, e Nello Scavo, prolifico scrittore e dal 2001 autorevole penna per “Avvenire”.

Chiude la serata Che Tempo Che Fa – Il Tavolo con gli immancabili Nino Frassica e Gigi Marzullo. Insieme a loro l’attore Massimo Lopez (in collegamento), Geppi Cucciari, con qualche anticipazione sul nuovo programma di Rai 3 Che succ3de? di cui sarà protagonista a partire dal 26 ottobre, e Francesca Fialdini che, sempre da lunedì su Rai 3, andrà in onda con le nuove puntate della docuserie Fame d’Amore.