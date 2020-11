Chi è Daniela Collu, la conduttrice che sostituirà Alessandro Cattelan a X Factor

Getty Images

Conosciamo Daniela Collu, la speaker radiofonica che condurrà X Factor al posto di Cattelan

È ufficiale: sarà Daniela Collu a prendere il timone di X Factor. Decisione presa da molto tempo dalla produzione del talent, che si era preparata un piano B nel caso qualcuno del cast fosse stato costretto a dare forfait per motivi di salute. Ed è stato proprio questo il caso del conduttore e volto Sky Alessandro Cattelan, risultato positivo al coronavirus e dunque in quarantena.

In attesa del ritorno del "capitano" (così è stato chiamato Cattelan dallo staff del programma), la spigliata trentenne sarà alla guida di X Factor a partire da giovedì 5 novembre.

In fondo, Daniela fa parte della famiglia dello show da diverso tempo: la speaker radiofonica è anche la conduttrice di Hot Factor, l'appuntamento che raccoglie i commenti a caldo della puntata e che va in onda un secondo dopo la fine della gara.

Eda Marì, della squadra degli Over, rimasta in stand-by al termine del La nuova presentatrice, dunque, aprirà la nuova puntata annunciando chi sfiderà, della squadra degli Over, rimasta in stand-by al termine del primo Live : l'artista con il singolo meno ascoltato in questi giorni non potrà continuare il proprio percorso all'interno dello show.

Daniela Collu, la carriera prima di X Factor

Daniela Collu è una tra le presentatrici più amate in radio e in tv. Sorriso contagioso e sguardo furbo, la Collu ha sempre dimostrato molto talento, tanto da far carriera sin giovanissima.

Classe 1982 e romana doc, Daniela si è laureata in Storia dell’Arte e poco dopo è entrata nel mondo della televisione, esordiendo come opinionista con il programma Aggratis, insieme a Fabio Canino e Chiara Francini. Nel 2014 si è cimentata nel mondo radiofonico, affiancando Gianluca Neri nel programma Share su Rai Radio 2.

Per Daniela, è inziato così un via vai dal tubo catodico alle onde radio, divenendo protagonista di successi come Extrafactor su Sky, Bella Davvero su Radio 2, The Real su TV8, Viva L'Italia su RTL 102.5 e molti altri. La conduttrice, però, è anche autrice per la tv ed è stata scritturata per il Grande Fratello su Canale 5 e per Stato Civile – L’amore è uguale per tutti su Rai 3.

Anche sui social la sua presenza si è fatta sentire: è capitato a tutti di condividere un meme o un tweet postato da Stazzitta, pseudonimo utilizzato da Daniela su tutte le piattaforme social. Non a caso, la Collu vanta ben 178.000 seguaci solo su Instagram.

Daniela Collu, la riservata vita privata

Seppur Daniela condivide spesso momenti della sua quotidianeità sui social, la sua vita privata non è sotto gli occhi di tutti. Al momento, né membri della famiglia né un ipotetico partner sono stati visti in sua compagnia. Da Instagram, però, si può dedurre che la speaker radiofonica è molto appasionata di libri, tanto che ne ha scritto perfino uno chiamato Un Minuto d'Arte, opera che ingloba un'altra sua grande passione ben esplicata nel titolo.