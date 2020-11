Domenica In, anticipazioni: Tiziano Ferro e gli altri ospiti di Mara Venier

Getty Images

La stessa Mara Venier con un post su Instagram ha annunciato l'intervista a Tiziano Ferro, i fan non stanno più nella pelle

La puntata di domenica 15 novembre di Domenica In si preannuncia ricca di ospiti pronti ad attirare l’attenzione del pubblico, la stessa Mara Venier attraverso un post su Instagram ha annunciato con un selfie che intervisterà Tiziano Ferro, i fan sono già in trepidante attesa.

Attesissima l'intervista a Tiziano Ferro

Tiziano Ferro sarà in collegamento da Los Angeles, dove vive con il marito sposato nel 2009, Victor Allen. Quasi certamente Tiziano parlerà del recente documentario che lo vede protagonista, “Ferro”, che è stato pubblicato sulla piattaforma Amazon Prime Video in questi mesi e che racconta la sua vita privata e professionale, dai problemi avuti con l’alcool ai successi internazionali che il cantante ha già registrato nella sua lunga carriera seppur ancora così giovane.

Fresco dei suoi primi 40 anni compiuti proprio in questi mesi, i primi di novembre Tiziano Ferro ha anche pubblicato il suo ultimo lavoro discografico, “Accetto i miracoli: l’esperienza degli altri”, il suo primo album di cover dove reinterpreta 13 brani di cantautori italiani.

La lunga battaglia di Sinisa Mihajlovic

Tra gli ospiti attesi a Domenica In c'è anche Sinisa Mihajlovic, pronto a raccontare la sua sfida personale contro la leucemia e quella più recente contro il Coronavirus, l'allenatore sarà ospite insieme a sua moglie e racconterà anche del suo libro autobiografico scritto proprio dopo aver vissuto anche questa singolare esperienza del Covid-19, il titolo riassume perfettamente ciò che Mihajlovic sta vivendo: “La partita della vita”.

Non solo spettacolo a Domenica In, ci sarà infatti come al solito anche lo spazio dedicato alla medicina e alla scienza, così importante in questo periodo storico, dove il professore Fabrizio Pregliasco si collegherà da Milano e farà il punto della situazione in merito ai contagi da Coronavirus nel nostro Paese. Sempre da Milano si collegherà anche Selvaggia Lucarelli.

Per avere un quadro completo dello scenario attuale, da Roma invece si collegherà il professore Antonio Rebuzzi, direttore della Terapia Intensiva Cardiologica del Policlinico Gemelli.

Spazio alla lettura con Mario Calabresi, giornalista e scrittore che ricorderà Carlo Saronio, figura che ha ispirato il suo ultimo libro "Quello che non ti dicono".

Mara ospiterà anche Franco Antonello, papà di un ragazzo autistico di 27 anni, Andrea, che in questi anni ha fatto conoscere al grande pubblico la sua storia e quella di suo figlio. Presenterà il libro scritto di recente e in uscita proprio in questi giorni: "La valigia Aran".