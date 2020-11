Domenica In, Mara Venier e Red Canzian ricordano il batterista dei Pooh Stefano D'Orazio

Getty Images

gpt native-top-foglia-notizie

Mara Venier a Domenica In omaggia il batterista dei Pooh col suo amico di una vita Stefano D'Orazio

La puntata di Domenica In non poteva non aprirsi se non con un omaggio a Stefano D'Orazio, batterista della band Pooh, che si è spento nella serata di venerdì 6 novembre, tragedia annunciata in diretta da Loretta Goggi durante la trasmissione Tale e Quale Show. In collegamento con Mara Venier l'ex collega e amico di una vita Red Canzian, raggiunto poi da Roby Facchinetti.

Mara Venier, visibilmente turbata e commossa, dopo aver invitato Giorgio Panariello durante la puntata del 1° novembre, ha dato il benvenuto all'amico Red Canzian, in collegamento video con il pubblico di Domenica In per rendere omaggio al collega con cui ha lavorato per più di 40 anni. Il collegamento è iniziato con le parole di Red Canzian per la difficile situazione che Stefano e la sua famiglia hanno dovuto affrontare: "Questo è un virus bastardo. Tiziana era a poco più di un chilometro di distanza da lui e non poteva raggiungerlo", ha dichiarato Canzian parlando di Tiziana Giardoni, moglie del batterista, col quale si era sposata appena 3 anni prima, dopo una lunga storia d'amore di 10 anni.

"Stefano era fantastico per il suo modo leggero di interpretare la vita. Come Pooh dobbiamo tantissimo alla sua visione imprenditoriale", ha continuato Red, arrivando a parlare di momenti personali vissuti assieme all'amico scomparso:

A me mancherà la persona che lui era. Quankdo mi sono operato al cuore nel 2015 c'era Stefano a darmi conforto con la mia famiglia e lui invece non ha potuto avere niente. Tutto questo mi fa arrabbiare.

Roby Facchinetti e Stefano D'Orazio per Bergamo

Anche Roby Facchinetti, ex cantante e tastierista dei Pooh, raggiunge Domenica In in collegamento telefonico. Roby racconta di essere appena partito da Bergamo, direzione Roma, per porgere l'ultimo saluto all'amico e collega, col quale aveva scritto pochi mesi prima 'Rinascerò', una canzone di speranza per l'Italia e Bergamo in primis, ispirata dalla situazione mondiale causata dal Covid-19. Il dolore per la perdita di Stefano è straziante tra i fan della band e gli amici del mondo dello spettacolo, che faticano a credere a quanto sia accaduto e condividono sui social ricordi pieni di amore e nostalgia, come ha fatto Barbara D'Urso, sua testimone di nozze, che lo ricorda con un dolce pensiero sul suo profilo.

Red Canzian non riesce a trattenere il dolore per la scomparsa dell'amico

Il dolore di Red Canzian è palese, il bassita non riesce quasi a parlare al pubblico di Domenica In. Confida di essere stato tutta la notte al telefono con Roby e gli ex membri della band perché troppo sconvolti. "Faccio fatica a parlare", ammette. Il dolore è forte, ma Red sente il dovere di rivolgere un pensiero all'ex collega:

Era una persona così per bene, così onesta con se stessa. Mi piacerebbe che venisse ricordato il suo estremo entusiasmo, la passione e la cura che metteva nel lavoro. Sempre generoso, è sempre stato dentro al suo sogno, fino a quando, con molta onestà, si è reso conto di aver dato tutto e di non voler continuare.

Canzian ricorda i momenti passati assieme sul palco, quando Stefano era il primo di loro ad arrivare allo stadio per prepararsi al concerto, controllare che tutto fosse pronto prima di andare in scena e sprigionare la sua energia. "Non ho perso un collega", confessa Red "ho perso un fratello, un pezzo della mia vita".

Mara Venier non riesce a far altro che condividere il pensiero del bassista dei Pooh, ribadendo ancora una volta di essere sconvolta per la perdita di Stefano: "Sono rimasta senza parole. Quando Red mi ha chiamata, non riuscivo a crederci".