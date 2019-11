Enrico Piaggio - Un sogno italiano, il nuovo film tv di Rai 1 con Alessio Boni

Arriva su Rai 1 un film tv dedicato ad Enrico Piaggio. Tutte le anticipazioni, la trama e il cast eccezionale del nuovo progetto diretto da Umberto Marino

Nei palinsesti Rai dell'autunno 2019, oltre a numerose nuove fiction in arrivo, c'è spazio anche per interessanti film tv, volti a raccontare le storie di uomini e donne che hanno fatto la storia dell'Italia. Si inizia con Enrico Piaggio, la cui vita sarà ripercorsa nell'omonimo film per la tv, in onda martedì 12 novembre in prima serata su Rai 1.

Una storia emozionante, un cast d'eccezione, capitanato da Alessio Boni (interprete di Enrico Piaggio), una coproduzione RAI FICTION-MOVIHEART. Alla regia c'è Umberto Marino, il soggetto è di Roberto Jannone e Francesco Massaro e la sceneggiatura di questi ultimi insieme a Franco Bernini.

Ma andiamo a scoprire qualcosa in più sul film tv Rai 'Enrico Piaggio - Un sogno italiano'.

Riportiamo la sinossi ufficiale del film tv Enrico Piaggio - Un sogno italiano.

È il 1945. La fabbrica di Enrico Piaggio, a Pontedera, è in macerie. I dodicimila operai che vi erano impiegati sono condannati alla disoccupazione e alla miseria. Piaggio avverte l’enorme responsabilità che grava sulle sue spalle: la vita di tante famiglie dipende dalla sua capacità di creare nuovo lavoro. Nella mente dell’imprenditore nasce un progetto: un mezzo di trasporto piccolo, robusto, agile ed economico, capace di rilanciare la mobilità dando impulso alla ripresa della vita economica e civile del Paese. Per dare concretezza a questo sogno, Piaggio si rivolge all’ingegner Corradino D’Ascanio. Il geniale progettista mette a frutto l'esperienza maturata in campo aeronautico per creare lo scooter che ancora oggi è il segno della creatività e del design italiani: la Vespa.

La strada dell’affermazione per Piaggio, tuttavia, è irta di ostacoli. Un avido banchiere, Rocchi-Battaglia, ricorre a ogni mezzo per impossessarsi della fabbrica, colpendo Piaggio negli affetti più cari: la moglie Paola e la figlia di lei, Antonella, avuta dal matrimonio con un eroico militare morto in guerra e decorato alla memoria. Per minare quegli affetti, Rocchi-Battaglia ricorre all’astuzia e al rancore di Livia, una spregiudicata dark lady con cui Enrico aveva avuto in passato una relazione. La nuova insidia fallisce anche per l’intervento chiarificatore di una giovane e talentuosa impiegata dell’ufficio réclame, Susanna detta Suso.

Suso contribuirà a realizzare un’altra geniale idea di Piaggio. L’imprenditore intuisce che il suo scooter deve superare la natura di prodotto per farsi immagine e sogno. Ed è così che, quando il regista americano William Wyler arriva in Italia per girare Vacanze Romane , Piaggio chiede a Suso di convincerlo a fare della Vespa la “carrozza” su cui far viaggiare i due protagonisti. Ma per la ragazza, sperduta tra i viali di Cinecittà, raggiungere il regista si rivelerà un’impresa difficile. Le verrà in aiuto un giovane giornalista italo-americano, Peter Panetta. E tra loro forse scatterà la scintilla.